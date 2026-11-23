« Si on pouvait gagner 130 à 60 tous les soirs, on le ferait […] Donc, si on avait perdu ce match, j’aurais dit que notre défense avait été vraiment mauvaise, bla-bla-bla. Mais on a gagné. » Pour s’en sortir à Chicago, David Adelman et les Nuggets ont davantage misé sur leur puissance offensive que leur rigueur défensive.

Dans un match débridé, avec deux équipes qui shootent à plus de 50% de réussite aux tirs, dont 45% à 3-points, le coach de Denver a pu compter sur les « performances monstrueuses » de certains de ses cadres. À commencer par son inévitable duo d’hommes forts, Nikola Jokic et Jamal Murray.

« C’est beaucoup de plaisir, parce que le ballon circule, tout le monde est dans le rythme, dans le bon tempo. C’est difficile de défendre quand tout le monde réussit ses tirs, on ne sait pas où concéder un tir. Ce sont donc des matchs vraiment plaisants », savoure le Canadien.

Son partenaire serbe ne le dit pas ouvertement, mais en pense sans doute autant. Sur ce match, le pivot a délaissé le tir longue distance (1/3) pour mieux sanctionner au poste ou à mi-distance, et a évidemment été la plaque tournante de sa formation. En 42 minutes, il a produit 37 points (14/22), 18 rebonds et 11 passes pour 55 d’évaluation !

Les Nuggets pas inquiets pour Jokic

Il s’agit d’un 202e triple-double en carrière du triple MVP, dont le début de saison très légèrement en-deçà de standards personnels parfaitement fous, notamment niveau adresse, a pu être relevé.

« Personne ne s’inquiète pour lui. Enfin, il a peut-être connu sept matches difficiles au tir, mais il tournait quand même à 21 ou 22 points et 13 rebonds. Donc, bon… Je ne qualifierais pas vraiment ça de passage difficile. C’est agréable de le voir retrouver son rythme et dominer comme on sait qu’il en est capable », lâche Jamal Murray.

DENVER’S DYNAMIC DUO 🤝 Nikola Jokić & Jamal Murray each finished with 30 Pts, 5 Reb, & 5 Ast for the 7th time Sunday, tied for the most such games in NBA history. Only Elgin Baylor & Jerry West combined for more (23). https://t.co/LoWYHNLv6a — ESPN Insights (@ESPNInsights) November 23, 2026

Face à la faible résistance intérieure des Bulls, Jokic n’a eu aucune difficulté à imposer ses muscles. Ni davantage à bien combiner avec son partenaire historique de « pick-and-roll » auteur, lui, d’un gros début de saison. « Il peut vite se mettre à chauffer. C’est le Jamal Murray qui peut prendre feu en un rien de temps », formule Cam Johnson.

Tout aussi impressionnant au tir que son coéquipier, le meneur de jeu a cumulé 45 points (13/22 dont 6/11 de loin), 7 rebonds et 5 passes en 45 minutes, pour 50 d’évaluation.

Jusqu’en prolongation, leur jeu à deux a fait la différence. À l’instar de ce « pick-and-roll » à une minute de la fin où Murray a trouvé Jokic qui, voyant l’aide venir, a ressorti vers un Christian Braun dans un fauteuil.

Du naturel entre les deux hommes

« Ça fait tellement longtemps qu’on joue ensemble. Je ne pense même pas que ce soit quelque chose de réfléchi. Tu essaies de te démarquer, si tu ne reçois pas le ballon, ce n’est pas grave. Tu essaies de poser un écran… Tout se fait naturellement », remarque Nikola Jokic sur son association gagnante.

David Adelman remarque au passage que son meneur de jeu semble être « vraiment bien dans sa tête » en cette entame d’exercice. « Les performances sportives dépendent beaucoup de la personne que l’on est en dehors des terrains. Quand tout roule dans ta vie, que tu es dans une bonne dynamique, cela finit parfois par se répercuter sur ton travail. Et lui, il affiche une régularité complètement folle », détaille ainsi le coach.

Ce dernier, dont la formation affiche désormais un bilan à 10 victoires et 5 défaites, ajoute : « Et je pense que si notre bilan continue de s’améliorer, il obtiendra la reconnaissance qu’il mérite. »

MURRAY DROPS 45.

JOKER TRIPLE-DOUBLE (37 PTS, 18 REB, 11 AST).

DENVER W. 8th time in their careers where Murray has had 40+ PTS and Jokić has had a triple-double… passing Wilt Chamberlain/Guy Rodgers (7) and Tom Gola/Wilt Chamberlain (7) for MOST SUCH GAMES IN NBA HISTORY 🤯 https://t.co/510VA1TqHc — NBA (@NBA) November 23, 2026