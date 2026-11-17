Après l’étonnante victoire décrochée face à Dallas, Cleveland a enchaîné avec le retour de plusieurs titulaires. Evan Mobley était toujours absent, mais les Cavaliers ont pris le large dès le deuxième quart-temps face à Chicago, avant que Donovan Mitchell, auteur de 30 de ses 39 points en deuxième mi-temps, ne se charge de maintenir les siens à distance.

De quoi résister aux 50 points cumulés de Norman Powell et Matas Buzelis, et mettre fin à une série de deux victoires des Bulls. De son côté, Cleveland retrouve enfin un peu de sérénité, et affiche désormais un bilan positif de huit succès pour sept défaites.

Vintage Joel Embiid

En déplacement à Brooklyn, les Sixers n’ont pas du tout été inquiétés. Malgré l’absence de LeBron James, Philadelphie n’a fait qu’une bouchée des Nets, pourtant guidés par les 33 points de Julius Randle et par un Nolan Traoré toujours aussi agressif (23 points).

Devant au score pendant quasiment toute la rencontre, les protégés de Nick Nurse ont pu compter sur un excellent Joël Embiid, qui a fait parler sa puissance près du cercle, avec 18 de ses 37 points inscrits dans la raquette. En lieutenant de luxe, Jaylen Brown a signé un solide double-double (31 points, 13 rebonds), permettant à Philly de reprendre les commandes à l’Est.

Les Suns font craquer Denver

Après un premier acte très serré, lors duquel l’écart n’a jamais excédé les cinq points en faveur de l’une des deux équipes, Phoenix a fait la différence en deuxième mi-temps. Bien aidés par les 15 points de Devin Booker sur la période, les Suns ont décroché un cinquième succès sur leurs sept derniers matchs.

Bien trop esseulés, Nikola Jokic (28 points, 15 rebonds et 7 passes décisives) et Jamal Murray (28 points) n’ont pas pu porter des Nuggets largement dominés au rebond (51 à 35). Également incapables de trouver leur rythme à longue distance, à l’image d’un Cam Johnson resté muet derrière l’arc (0/7), ils ont été contraints de s’incliner devant leur public.

Cleveland – Chicago : 126-115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 105 ORL 115 CLE 126 CHI 115 WAS 120 MEM 136 BRO 123 PHI 135 MIA 128 HOU 110 MIN 106 POR 98 NOR 115 GSW 94 DEN 105 PHO 117

Brooklyn – Philadelphie : 123-135

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 105 ORL 115 CLE 126 CHI 115 WAS 120 MEM 136 BRO 123 PHI 135 MIA 128 HOU 110 MIN 106 POR 98 NOR 115 GSW 94 DEN 105 PHO 117

Denver – Phoenix : 105-117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 105 ORL 115 CLE 126 CHI 115 WAS 120 MEM 136 BRO 123 PHI 135 MIA 128 HOU 110 MIN 106 POR 98 NOR 115 GSW 94 DEN 105 PHO 117