Les Grizzlies n’en finissent plus d’épater la galerie. Alors que l’infirmerie est toujours bien remplie avec Ty Jerome, Scotty Pippen Jr, GG Jackson et Isaiah Stewart, la formation de Tuomas Iisalo s’est offert un récital sur le parquet des Wizards cette nuit.

Washington a lâché prise en troisième quart-temps face à la déferlante de Memphis qui a gardé le cap pour finir avec 42 passes décisives au compteur (dont 12 pour Javon Small et 9 pour Cam Spencer), record en carrière égalé, et avec un duo qui s’est affirmé au fil de la rencontre, entre les 29 points de Cam Boozer (record personnel) pour aller avec ses 7 rebonds et 7 passes, et le double-double de Zach Edey à 23 points et 10 rebonds.

Après un premier acte plutôt équilibré (35-33), les Wizards pensaient tenir le bon bout après avoir pris le dessus dans le deuxième quart-temps. En réponse aux 3-points de Cam Boozer et Cedric Coward (50-53), Washington a aligné un 12-2 avec Kyshawn George et AJ Dybantsa aux manettes (62-55). Le 2+1 et le dunk d’AJ Dybantsa puis les lancers de Trae Young et Anthony Davis ont ainsi placé les locaux à +12 peu avant le repos (69-57).

Sauf que la dynamique a complètement changé au retour des vestiaires. L’attaque de Memphis a fait voler la défense des Wizards en éclat, et pas qu’un peu ! En 12 minutes, Washington a encaissé 42 points, avec 14 passes décisives dans la seule période pour les Grizzlies. Le duo Boozer-Edey a donné le ton d’entrée avec deux paniers intérieurs pour le poste 5 canadien et deux flèches à 3-points pour le fils de Carlos Boozer. Cam Boozer a ensuite trouvé Zach Edey pour égaliser à 73-73, puis ce sont Jaylen Wells et Jerami Grant qui ont pris le relais à 3-points. De quoi alimenter un 12-2 conclu par Cam Spencer, toujours à 3-points (81-90).

Malgré les 3-points de Bilal Coulibaly puis Trae Young, Washington n’a pas réussi à relancer la machine, la faute à un gros passage de Maxence-Olivier Propser pour finir le quart-temps (87-101) puis à une nouvelle démonstration de force sous forme d’un 8-0 conclu par un dunk de Zach Edey comme à la parade après un service en or de Jaylen Wells (91-111). Cette fois, les Wizards ont sagement déposé les armes, s’inclinant 136-120 malgré les derniers efforts d’AJ Dybantsa et un ultime 3-points signé Alex Sarr.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Grizzlies reçus 7/7 ! Non seulement personne n’imaginait les Grizzlies à ce stade après 14 matchs (10 victoires), mais ce qui est encore plus forts, c’est que les hommes de Tuamos Iisalo sont encore invaincus à l’extérieur à ce stade ! Cette nuit fut ainsi la septième victoire décrochée à l’extérieur en sept matchs ! La dernière équipe à avoir débuté avec autant de succès loin de ses bases est celle des Lakers de 2020-2021, champions en titre. A voir demain à Cleveland si Memphis parviendra à poursuivre cette belle série demain soir à Cleveland.

– Memphis sur son 42. C’est le chiffre de la soirée et il est édifiant pour illustrer la domination des Grizzlies sur ce match. 42, c’est en effet le nombre de passes décisives réalisées par l’équipe, avec un record de franchise à la clé. La fois précédente remonte à il y a presque un an, le 20 novembre 2025 dans la victoire de Memphis sur les Kings (137-96) avec 15 passes décisives pour le seul Vince Williams Jr. 42, c’est aussi le nombre de points inscrits par les Grizzlies en troisième quart-temps, la période qui a fait basculer le match en leur faveur (42-18).

– Cam Boozer en réussite. Le rookie a pris confiance dès le début du match par son adresse à 3-points. Le jeu s’est ouvert à lui ensuite et il a pu sanctionner la défense adverse, terminant avec un record aux points pour son année rookie avec 29 unités notamment nourries par son 7/13 de loin. Son match plein à 29 points, 7 rebonds et 7 passes décisives a à peine été terni par ses 5 ballons perdus. A ses côtés Zach Edey a aussi marqué les esprits en montant en régime au fil du match pour réaliser, lui aussi, l’un de ses meilleurs matchs en carrière en NBA.

– Bilal Coulibaly, maigre consolation. Le Français est l’un des rares à avoir tenu son rang en sortie de banc. Celui-ci ne manque pourtant pas de talent entre Tre Johnson, Bub Carrington, Khris Middleton ou encore Deandre Ayton. Mais c’est bien Coulibaly qui a été le plus en vue parmi les joueurs de rotation avec ses 11 points et 5 rebonds en 16 minutes. Malgré son contre en début de match sur Zach Edey, Alex Sarr a été beaucoup plus discret dans le cinq majeur aux côtés d’Anthony Davis avec 6 points et 4 rebonds en 31 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 105 ORL 115 CLE 126 CHI 115 WAS 120 MEM 136 BRO 123 PHI 135 MIA 128 HOU 110 MIN 106 POR 98 NOR 115 GSW 94 DEN 105 PHO 117