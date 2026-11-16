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Nouveau coup dur pour GG Jackson

Publié le 16/11/2026 à 19:02 Twitter Facebook

NBA – Victime d’une fracture du cinquième métatarsien du pied gauche, GG Jackson va devoir être opéré. Les Grizzlies n’ont pas encore communiqué de calendrier pour son retour.

GG JacksonNouveau coup dur pour GG Jackson. Sorti après moins de trois minutes de jeu lors de la victoire des Grizzlies face aux Nets samedi, l’ailier de Memphis souffre d’une fracture du cinquième métatarsien du pied gauche !

Selon ESPN, le joueur de 21 ans va devoir subir une intervention chirurgicale. Aucune durée d’indisponibilité n’a encore été annoncée, mais les Grizzlies vont devoir composer sans lui pendant un certain temps.

« C’est vraiment triste pour lui. Il commençait à trouver un bon rythme », regrettait déjà Tuomas Iisalo après la rencontre. « Il va passer des examens supplémentaires, mais pour l’instant, ça ne se présente pas très bien. »

Le technicien finlandais avait donc vu juste, et cette blessure tombe au mauvais moment pour GG Jackson, qui commençait à retrouver des sensations dans la rotation de Memphis…

Pour les Grizzlies, actuellement sixièmes de la conférence Ouest avec 9 victoires pour 4 défaites, c’est une solution offensive supplémentaire qui disparaît de la rotation, alors que l’infirmerie est déjà bien remplie.

GG JacksonPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2023-24MEM4825.742.835.775.21.13.04.11.21.30.61.40.514.6
2024-25MEM2915.837.233.772.50.92.23.21.01.00.41.10.27.2
2025-26MEM5521.449.633.274.20.93.44.31.51.40.61.50.812.5
2026-27MEM1215.038.041.972.20.72.33.01.01.60.31.10.46.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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