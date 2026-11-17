Fort de trois succès consécutifs, le Magic se rendait à Boston pour défier les Celtics. Paul George lance les hostilités et inscrit les huit premiers points de son équipe. Ses coéquipiers ne sont pas en réussite et les tentatives infructueuses à 3-points s’enchaînent. Orlando prend brièvement l’avantage avant que Paul George ne convertisse deux lancers francs pour remettre son équipe devant (10-9).

Si Payton Pritchard réussit un tir à mi-distance, Boston passe ensuite plus de cinq minutes sans marquer, jusqu’à un dunk de Jayson Tatum. Les Celtics sont menés de trois points au terme du premier acte malgré un panier primé au buzzer de Payton Pritchard (20-17).

Boston ne retrouve pas immédiatement de l’adresse et continue de courir après le score jusqu’au milieu du deuxième quart-temps. Payton Pritchard et Sam Hauser réussissent chacun un tir à 3-points, tandis que Jayson Tatum ajoute quatre points dans la raquette et les Celtics repassent devant (35-33).

Chris Cenac Jr. se montre

Orlando répond avec un 8-0 lancé par un « alley-oop » entre Franz Wagner et Goga Bitadze. Le Géorgien ajoute quatre points, dont un deuxième « alley-oop » après une passe de Tristan Da Silva (41-35). Franz Wagner continue de se montrer à la passe et, lorsqu’il attaque le cercle, il obtient des lancers francs. Son adresse sur la ligne permet aux Floridiens de compter neuf points d’avance à la mi-temps (50-41).

Après Goga Bitadze dans le deuxième quart-temps, c’est Jalen Suggs qui prend le relais dans le troisième. Alors que Boston est revenu à trois points, il réussit deux tirs primés pour redonner de l’air à son équipe. Un répit de courte durée puisque Jayson Tatum enchaîne cinq points pour ramener les Celtics à une longueur (60-59).

Franz Wagner répond dans la raquette, mais Jayson Tatum ajoute deux points et Paul George égalise avec un lancer franc (62-62). Les efforts des Celtics sont finalement récompensés puisque les hommes de Joe Mazzulla repassent devant après deux « alley-oops » conclus par Chris Cenac Jr. (71-69).

Le Magic imperturbable dans le « money-time »

Mené de deux longueurs au moment d’entrer dans le dernier acte, Orlando reprend les commandes grâce à Anthony Black, avant que Desmond Bane ne donne quatre points d’avance aux Floridiens (87-82). Les deux équipes se répondent pendant plusieurs minutes, mais le Magic conserve l’avantage à cinq minutes du terme (100-93).

Boston tente de réagir, mais ne parvient pas à enrayer l’attaque floridienne. À deux minutes de la fin de la partie, Franz Wagner envoie Wendell Carter Jr. au « alley-oop » pour maintenir les Celtics à distance.

Quelques secondes plus tard, Desmond Bane efface Derrick White pour s’élever à mi-distance. Un panier qui met définitivement fin aux espoirs de Boston.

Avec 40 points inscrits dans le dernier quart-temps, contre 28 pour les Celtics, Orlando s’impose 115-105 et signe une quatrième victoire consécutive. Une victoire collective, avec sept joueurs à dix points ou plus, qui met fin à la série de six succès de rang de Boston.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

– Fin de série pour Franz Wagner. Avant cette rencontre, Franz Wagner restait sur une série de quatre matchs consécutifs à au moins 30 points. L’Allemand n’a cependant pas fait la passe de cinq, terminant avec 21 points face aux Celtics. Malgré une production offensive plus modeste, l’ailier a pesé sur le jeu par sa création, avec 9 passes décisives. Il a d’ailleurs frôlé le triple-double puisqu’il a également ajouté 8 rebonds.

– Une marque répartie à Orlando. Si Franz Wagner n’a pas eu besoin d’atteindre les 30 points pour que le Magic s’impose, c’est aussi grâce à la réussite de ses coéquipiers. Desmond Bane a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 24 points, tandis qu’Anthony Black en a ajouté 20. Tous les titulaires ont atteint la barre des dix points. En sortie de banc, Tristan Da Silva et Goga Bitadze ont respectivement apporté 13 et 10 points.

– Retard à l’allumage pour les titulaires de Boston. Les Celtics ont mis plusieurs minutes avant de lancer leur rencontre. Au milieu du premier quart-temps, seul Paul George avait marqué, avec déjà dix points au compteur. Pour voir un autre joueur de Boston marquer, il a fallu attendre l’entrée en jeu de Payton Pritchard. Si Jayson Tatum a relancé la machine dans le troisième quart-temps, avec 14 de ses 24 points, cela n’a pas suffi pour prendre durablement le contrôle du match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 105 ORL 115 CLE 126 CHI 115 WAS 120 MEM 136 BRO 123 PHI 135 MIA 128 HOU 110 MIN 106 POR 98 NOR 115 GSW 94 DEN 105 PHO 117