Les premières minutes de la rencontre vont donner le ton pour la suite. Le Heat est très sérieux et très en place en défense, face à des Rockets maladroits.

Même Kevin Durant ne trouve que trop peu la cible. Les Floridiens ouvrent la partie avec un 12-2 et comme Klay Thompson est dans un bon soir, l’écart est rapidement fait à l’issue du premier quart-temps (29-15).

Il se confirme avec les tirs primés d’Andrew Wiggins. Giannis Antetokounmpo est dans un rôle de rebondeur, puis de rampe de lancement pour donner du rythme l’attaque du Heat, qui va en plus chercher des rebonds offensifs et des points sur seconde chance, quand Kevin Durant est finalement bien seul pour alimenter les Rockets en points. La première mi-temps est clairement pour les locaux (62-46).

Adebayo blessé

Touché à la hanche, Bam Adebayo ne revient pas sur les parquets en seconde période. Ce n’est pas un problème puisque Giannis Antetokounmpo devient plus agressif offensivement. Il répond ainsi à Alperen Sengun qui, lui aussi, est revenu des vestiaires avec plus de volonté, plus d’envie de marquer près du cercle.

Les deux intérieurs se lancent dans un échange de paniers, et les deux formations suivent ce rythme. Néanmoins, Miami a toujours le contrôle avant le dernier quart-temps (101-81).

Comme Ime Udoka décide d’ouvrir son banc dès le début du dernier acte, c’est plié et le Heat signe sa cinquième victoire de suite (128-110), mettant ainsi fin à la série des Texans, qui restaient sur quatre succès de rang mais avaient peut-être les jambes trop lourdes pour résister à un tel choc, après le match de la veille à Washington.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense de Miami enfin à la hauteur. En première période, le Heat a réalisé sa meilleure prestation défensive de la saison. Après des jours de difficulté, on a enfin vu à quoi pouvait ressembler cette formation quand elle se met à défendre bien et fort. En encaissant seulement 46 points, en contestant les shoots et en provoquant pas moins de 9 ballons perdus, le Heat a rassuré Erik Spoelstra, qui a maintenant une solide base avec ces 24 minutes de très bon niveau.

– Giannis Antetokounmpo était partout sans trop en faire. Le Grec a d’abord cumulé les rebonds en première période. Concentré en défense, il a essayé de donner du rythme en attaque, sans forcer, en laissant les shooteurs parler. En deuxième période, on a retrouvé son style habituel, fait de percussion, de puissance et de shoots près du cercle. Résultat : 20 points, 13 rebonds, 6 passes, 3 contres et un seul ballon perdu. Un très bon match donc, simple et juste.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 105 ORL 115 CLE 126 CHI 115 WAS 120 MEM 136 BRO 123 PHI 135 MIA 128 HOU 110 MIN 106 POR 98 NOR 115 GSW 94 DEN 105 PHO 117