Les Rockets déroulent alors que Trae Young finit à zéro point !

Les Rockets continuent de gagner, les Wizards de perdre. À Washington, les premiers (11v-3d) ont signé un quatrième succès de suite à l’issue d’une démonstration offensive et collective (40 passes décisives pour 52 paniers), malgré, finalement, l’absence de Fred VanVleet. Les locaux (4v-10d), eux, ont subi une 7e défaite de suite sans montrer la moindre résistance défensive dans cette partie.

Amen Thompson a fini meilleur marqueur du match (26 points), tandis que Kevin Durant et Tari Eason, en sortie de banc, ont tous les deux apporté 25 points. Alperen Sengun a également noirci la feuille de stats (19 points, 8 rebonds et 8 passes). Rare satisfaction en face, Alex Sarr a combiné 25 points et 9 rebonds, quand AJ Dybantsa (16 points à 6/18), Anthony Davis (14 points à 4/11) ou Trae Young (0/5 !) ont tous sérieusement manqué d’adresse.

Mais l’absence de défense a vraiment été le thème de la soirée des Wizards. Menés de cinq points à l’issue du premier quart-temps (31-36), les locaux ont commencé à être dépassés dans le second. En transition ou sur jeu posé, Houston a donné l’impression de pouvoir marquer sur chaque possession. Kevin Durant a montré toute sa facilité à se créer son tir malgré l’envergure d’AJ Dybantsa.

Près de 20 points d’écart à la pause

Puis Sengun a trouvé Thompson seul au moment de couper au cercle après avoir posé un écran dans le dos d’Anthony Davis, profitant d’une erreur de communication avec KyShawn George (40-57). À l’approche de la pause, Young a mis sur orbite Davis au « alley-oop », mais les Rockets ont relancé instantanément pour trouver Eason à 3-points dans le corner.

À l’issue d’une dernière possession ultra brouillonne, comme leur première mi-temps, les Wizards ont rejoint le vestiaire avec près de 20 points de retard (54-73). La réaction défensive ? Elle n’arrivera jamais. À la peine avec son tir à 3-points (même très ouvert dans le corner), AJ Dybantsa s’est fait prendre par « KD », servi par Sengun, sur un « back-door » ligne de fond qui allait dunker, sans aide adverse, et offrir 30 points d’avance à son équipe (60-90).

Quelques minutes plus tard, Young a manqué un tir primé en transition, les Rockets sont parvenus à sécuriser le rebond et s’offrir un deux contre… zéro en contre-attaque. L’écart allait grimper jusqu’à 37 unités sans que Houston ne soit inquiété par la suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Rockets ont appuyé là où ça fait mal. Les Texans ont exploité au mieux leur avantage de taille sur les Wizards en allant chercher au maximum les duels favorables niveau taille. VanVleet absent, les visiteurs ont présenté un cinq « super tall » et athlétique avec Eason qui a le plus souvent joué à la place de Steven Adams. Dans le troisième quart-temps, ce même Eason a par exemple posté Young, contraint de flotter face à des joueurs beaucoup plus lourds que lui, et a attiré l’aide pour facilement trouver Durant dans le corner. Symbole de cette domination physique, les Rockets ont largement remporté la bataille aux rebonds (55 à 36).

– Le zéro pointé de Trae Young, une première en carrière. Le meneur de jeu a manqué l’ensemble de ses cinq tentatives, sans obtenir le moindre passage sur la ligne des lancers-francs et donc fini la rencontre sans le moindre point. C’est une première en carrière pour le meneur qui avait toujours débloqué son compteur jusqu’ici en 511 matchs de carrière entre les Hawks et les Wizards. Avec 18.3 points de moyenne à 38.3% de réussite cette saison, Young est sur les bases de l’une de ses plus faibles et maladroites productions en carrière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 131 IND 124 PHO 123 LAL 131 LAC 113 CHA 105 UTH 102 SAS 110 BOS 131 DAL 94 TOR 108 NYK 112 WAS 119 HOU 147 MIL 106 ATL 113 SAC 103 OKC 125