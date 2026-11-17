Après une défaite peu reluisante à domicile contre les modestes Bulls, les Wolves voulaient se racheter face aux Blazers. Chose faite avec une victoire (106-98) face à une équipe de Portland, qui était en bonne forme avec trois succès de rang, dans une partie où aucune des deux équipes n’a dépassé les 40% de réussite.

Alors que LaMelo Ball a connu une nouvelle soirée très compliquée aux tirs (2/13) mais que Rudy Gobert a parfaitement fait oublier sa contre-performance face aux Bulls (18 points et 15 rebonds), la lumière est venue de Terrence Shannon Jr., auteur de son meilleur match en carrière (34 points). En face, Deni Avdija a été le plus productif (27 points), mais la plupart de ses soutiens ont manqué d’adresse à l’instar du duo Damian Lillard – Toumani Camara (3/25 à eux deux…).

Après un premier quart-temps parfaitement équilibré (26-26), les locaux ont pris leurs distances à l’approche de la pause, profitant de l’énergie folle de Terrence Shannon Jr., le premier à appuyer sur l’accélérateur en transition. Minnesota a ainsi enchaîné les séquences sur jeu rapide, avec notamment un dunk arrière de Jonathan Kuminga ou un bon jeu à deux entre Jaden McDaniels et Gobert pour s’offrir huit points d’avance à la pause (59-51).

« Garbage time » dans le final

Face à des Blazers, Avdija en tête, parfois frustrés par les coups de sifflet, et le nombre de lancers obtenus par leurs adversaires, les locaux ont poursuivi leurs efforts dans le troisième quart-temps. Au milieu de celui-ci, McDaniels est encore parvenu à se rapprocher du cercle pour finir avec sa main gauche malgré une nouvelle faute (71-58).

La fin de quart-temps a encore une fois été favorable aux Wolves, avec un panier primé en « catch-and-shoot » pour Shannon, puis un passage sur la ligne qui lui a valu quelques « MVP ! » de la part du public local. Alors que les visiteurs restaient malheureux à 3-points, Minnesota a ainsi pu démarrer le dernier quart-temps avec une avance très confortable (87-73).

Les Wolves n’allaient plus être inquiétés par la suite, l’écart grimpant jusqu’à 20 unités alors que les deux équipes vidaient leur banc. Avec cette victoire, les Wolves (10v-4d) sont dans le top 4 à l’Ouest, alors que les Blazers (9v-4d) en sortent.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le coup de chaud de Terrence Shannon Jr. La télévision locale avait braqué les projecteurs sur lui en amont de la rencontre, en raison de son correct début de saison (11 points de moyenne avant ce match). Elle ne s’y est pas trompée. Le gaucher, pas loin d’inscrire l’un des paniers de l’année avec un « touchdown » hyper lointain à la fin du troisième quart-temps, a passé une bonne partie de sa soirée attaquer le cercle et à provoquer les contacts. À l’arrivée, sa meilleure performance en carrière, basée sur un gros volume aux lancers-francs (15/16).

– Sale soirée pour les shooteurs des Blazers. Pour la seconde fois seulement cette saison, Damian Lillard n’a pas atteint la barre des 10 points. Gêné par McDaniels notamment, le meneur des Blazers a arrosé toute la soirée (2/15). À l’instar de son compère Toumani Camara qui, avant ce match, était le shooteur extérieur le plus adroit de sa formation (43.6%). Et c’est sans parler de Scoot Henderson qui a aussi manqué toutes ses tentatives de loin (0/5).

– La belle réaction de Rudy Gobert. Après sa soirée noire face aux Bulls, le pivot des Wolves a très bien réagi avec un solide double-double et sa meilleure sortie au « scoring » de la saison. Le public local lui pardonnera un airball envoyé aux lancers-francs à l’entame de la seconde période, car le pivot a montré qu’il était bien dans son basket sur ce match, à l’instar de sa belle complicité affichée avec McDaniels à proximité du cercle.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 105 ORL 115 CLE 126 CHI 115 WAS 120 MEM 136 BRO 123 PHI 135 MIA 128 HOU 110 MIN 106 POR 98 NOR 115 GSW 94 DEN 105 PHO 117