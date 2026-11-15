Encore une soirée compliquée pour Rudy Gobert

La défaite des Wolves cette nuit a ressemblé à « une petite correction de la part de ton daron », formule crûment LaMelo Ball. Face à des Bulls pourtant déjà situés dans les bas-fonds de la conférence Est, ses coéquipiers et lui n’ont pas été en mesure d’imposer leur loi.

Il faut dire qu’il aurait été difficile de le faire en affichant un tel niveau de maladresse. Les Wolves n’ont ainsi shooté qu’à 42% de réussite aux tirs, dont un triste 24% derrière l’arc. Ce pourcentage-ci a été largement tiré vers le bas par LaMelo Ball justement, auteur de 19 points, mais sur un terrible 4/19 de loin.

« On veut qu’il garde confiance en son tir, mais je pense aussi qu’il y avait beaucoup d’occasions d’aller dans la raquette. Pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres », remarque son coach, Chris Finch, dont la formation restait pourtant sur cinq victoires de suite.

Ce dernier est également interrogé sur la contre-performance d’un autre titulaire, Rudy Gobert. En 26 minutes, le Français n’a marqué qu’un point – avec 10 rebonds – après avoir raté toutes ses tentatives sous le cercle (0/7).

Rudy Gobert WENT OFF tonight 🔥 🧱 1 point

🧱 0-7 FG

🧱 26 minutes https://t.co/BYTkUjyreh — BrickCenter (@BrickCenter_) November 15, 2026

« Il faut qu’il retrouve sa capacité à finir près du cercle »

« Il n’arrive pas à finir, il se fait arracher le ballon, il manque des lay-ups, il ne finit pas avec assez de puissance. Il doit retrouver son équilibre, bien contrôler le ballon et conclure avec autorité. Et parfois, ça sera malgré le contact. Mais il faut qu’il retrouve sa capacité à finir près du cercle », réclame le coach.

Le pivot avait déjà été pointé du doigt fin octobre pour ses soucis de finition. Il avait corrigé le tir depuis. Sur ses six derniers matchs, avant ce raté face aux Bulls, il se rapprochait de ses standards avec 9 points à 63% de réussite.

Mais le revers ne peut être imputé à la seule mauvaise prestation du tandem Ball-Gobert. Chris Finch relève en effet des soucis collectifs des deux côtés du terrain. « On ne parvenait pas vraiment à imposer notre jeu en attaque. En défense, on n’arrivait jamais à contenir le porteur de balle dès le début de l’action. Ça nous a posé problème toute la soirée. […] Donc oui, une prestation vraiment, vraiment inacceptable. »

Les Wolves doivent donc retrouver les « habitudes qui font [leur] réussite » pour la double réception des Blazers, lundi et mardi. « Ce n’est qu’un match, on est déçus, ce n’est pas acceptable, mais on doit rectifier le tir et redevenir l’équipe qu’on a été depuis le début de la saison », souhaite Chris Finch en guise de conclusion.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 9.6 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26.3 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 31.7 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 33.9 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32.4 62.2 0.0 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 31.8 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34.3 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 30.8 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32.1 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30.7 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34.1 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33.2 66.9 0.0 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 76 31.3 68.2 0.0 52.6 3.9 7.5 11.5 1.7 2.6 0.8 1.4 1.6 10.9 2026-27 MIN 12 29.1 46.4 0.0 42.9 3.8 7.7 11.4 1.6 2.2 0.3 1.2 1.0 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.