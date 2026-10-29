Les difficultés de Rudy Gobert inquiètent les Wolves

Un premier malaise du côté de Minnesota ? Après un début de saison prometteur, les Wolves viennent d’enchaîner deux défaites, et les difficultés offensives de Rudy Gobert commencent à faire parler.

Il faut dire que Minnesota doit désormais apprendre à vivre sans son leader, Anthony Edwards, absent pour plusieurs semaines. Pour leur premier match sans le natif d’Atlanta, les Wolves se sont inclinés face aux Warriors d’un Stephen Curry incandescent.

Une deuxième défaite consécutive, après celle à Cleveland, et deux rencontres au cours desquelles un homme a cristallisé les critiques : Rudy Gobert. Le Français a ainsi manqué ses 13 tirs tentés sur ces deux matchs, sans inscrire le moindre panier dans le jeu. De quoi lui valoir de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux.

Malgré l’arrivée cet été d’un créateur de luxe en la personne de LaMelo Ball, le pivot peine à trouver son rythme en attaque. Lui qui affichait le meilleur pourcentage de réussite au tir de toute la ligue la saison passée manque désormais d’efficacité, mais aussi parfois d’agressivité près du cercle.

Des responsabilités partagées ?

Bien sûr, les responsabilités sont partagées. De par son style de jeu très proche du cercle, l’ancien du Jazz doit se montrer plus efficace à la finition. Mais ses coéquipiers doivent aussi parvenir à le trouver dans de meilleures positions, alors qu’il a trop souvent été contraint de prendre des tirs compliqués.

« Nous devons réussir à le trouver dans de meilleures conditions, ce que nous n’avons pas suffisamment fait jusqu’à présent », a ainsi expliqué l’entraîneur Chris Finch. « De son côté, il doit mieux réceptionner le ballon et être plus efficace à la finition. Lors du match contre Cleveland, il a eu 16 occasions de marquer dans la raquette ou à proximité du cercle, mais il a manqué d’efficacité. Je pense qu’il doit retrouver un peu plus de puissance et d’agressivité dans son jeu près du panier. Et de notre côté, nous devons parfois réussir à lui transmettre le ballon dans de meilleures conditions. »

Un constat qui illustre bien le problème : Rudy Gobert doit retrouver son efficacité, mais les Wolves doivent aussi mieux exploiter ses qualités, notamment dans le jeu à deux et près du panier, pour le remettre en confiance.

Avec son 8/19 dans la raquette depuis le début de saison, le Français est ainsi très loin de son adresse habituelle près du cercle, et il est même carrément le joueur le plus maladroit (42%) sous le panier depuis la reprise, parmi les joueurs (77) qui ont tenté 15 shoots ou plus dans la raquette…

Face à Golden State, une séquence de tension, impliquant LaMelo Ball et Jonathan Kuminga autour du Français, n’est pas passée inaperçue. Sans forcément traduire un problème plus profond dans le vestiaire, elle témoigne au moins des frustrations qui peuvent accompagner ces difficultés offensives.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 9.6 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26.3 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 31.7 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 33.9 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32.4 62.2 0.0 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 31.8 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34.3 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 30.8 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32.1 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30.7 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34.1 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33.2 66.9 0.0 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 76 31.3 68.2 0.0 52.6 3.9 7.5 11.5 1.7 2.6 0.8 1.4 1.6 10.9 2026-27 MIN 5 30.0 37.0 0.0 50.0 4.0 8.2 12.2 1.0 2.6 0.4 1.6 0.4 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.