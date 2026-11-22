Les Knicks sont passés à deux doigts d’une grosse désillusion après avoir enchaîné une première mi-temps de rêve avec une deuxième partie bien plus compliquée face à des Blazers accrocheurs. En l’absence d’OG Anunoby et Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson (30 points) a notamment pu compter sur Landry Shamet (20 points) et Mikal Bridges (12), auteur du 3-points au buzzer qui a sauvé les Knicks.

Les Blazers ont bien tenté de rivaliser au départ, avec notamment Deni Avdija, mais le ras-de-marée new-yorkais a été tel que l’écart n’a cessé de grandir en première mi-temps. Les Knicks ont notamment débuté à 8/8 à 3-points, avec Miles McBride pour conclure un festival alimenté par le 4/4 de Jalen Brunson, et même un panier d’Andre Drummond (31-15).

Des Knicks sur un nuage

Les deux envolées de James Wiseman puis le dunk de Pacôme Dadiet en transition ont poursuivi la démonstration jusqu’au 5e panier à 3-points de la soirée de Jalen Brunson pour conclure un premier acte à sens unique (40-23).

Dans un deuxième quart-temps plus équilibré, New York a encore eu un coup de chaud marqué par les 3-points de Jose Alvarado et Landy Shamet puis un lay-up en contre-attaque d’un Jalen Brunson insaisissable. Peu avant le repos, l’écart a ainsi grimpé jusqu’à +26 après un nouveau 3-points signé Landry Shamet (66-40).

Même au fond du trou, Portland n’a pas lâché et s’est attelé à revenir progressivement dans le match au cours de la deuxième mi-temps. Il y a d’abord eu un 16-4 alimenté par les 12 points d’un Donovan Clingan clinique, sous le cercle ou à 3-points par deux fois (70-59).

Mikal Bridges évite un naufrage

Le 2+1 de Toumani Camara et les deux flèches à 3-points de Sidy Cissoko ont alors relancé complètement la fin de match (78-72). D’autant que malgré les 3-points de Landry Shamet et Pacôme Dadiet puis le 2+1 de Tyler Kolek pour redonner 13 points d’avance aux locaux (92-79), les Blazers ont poursuivi leur retour en force, avec deux paniers de Damian Lillard, deux de Donovan Clingan et un 3-points de « Dame-Time », son premier du match, pour égaliser à 94-94 et boucler un 15-2 retentissant.

Portland est même passé devant pour la première fois après une tentative ratée de Jalen Brunson et une faute d’Andre Drummond sur Deni Avdija causant deux lancer-francs (94-96). Avec 3.2 secondes restantes à jouer, c’est finalement Mikal Bridges qui a sauvé les Knicks du hold-up en claquant un 3-points au buzzer après avoir feinté Toumani Camara (97-96).

L’honneur est sauf pour les Knicks, qui signent là leur quatrième succès consécutif avant d’enchaîner dès ce soir face à Indiana.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Mikal Bridges répond à Damian Lillard. À 0/7 à 3-points, Damian Lillard a finalement trouvé la mire au meilleur moment lorsqu’il a égalisé à 94-94. Le meneur s’apprêtait à être le héros de ce « money-time » lorsque Deni Avdija a ensuite converti ses lancers. Sauf que Mikal Bridges est venu bouleverser ce plan d’un 3-points magistral au buzzer. L’ailier a saisi sa chance sur une remise en jeu mal engagée de Josh Hart. Un modèle du genre de simplicité et de gestion du temps avec une petite feinte avant de se créer son tir.

– Le tandem Wiseman-Drummond. Les deux postes 5 ont tout donné pour essayer de compenser l’absence de Karl-Anthony Towns, même si tout n’a pas été parfait à l’image de la faute évitable de Drummond en toute fin de match et du chantier de Donovan Clingan. Titularisé pour la première fois de la saison, ce dernier a notamment gobé 13 rebonds pour aller avec ses 7 points et 3 contres. James Wiseman s’est aussi montré avec 5 points, 6 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres.

– Josh Hart replonge. Mais qu’est ce qui arrive donc à Josh Hart ? 8 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions, mais encore zéro point pour lui, à 0/7 au tir. C’est déjà la troisième fois du mois que ça lui arrive !

– Pacôme Dadiet répond à Sidy Cissoko. Les deux Français ont chacun eu leur moment fort, entre les deux paniers à 3-points de Sidy Cissoko qui ont contribué à ramener Portland dans la course en fin de troisième quart-temps, et la réponse de Pacôme Dadiet, qui a relancé les Knicks en début de quatrième quart-temps avec un 3-points tout en toucher et une interception sur Toumani Camara.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 132 MIL 129 NYK 97 POR 96 DAL 110 LAC 100 MIN 104 MEM 95 SAS 114 NOR 91 SAC 97 BOS 96