NBA – Avec 35 points inscrits dont le tir de la gagne, Franz Wagner a de nouveau porté le Magic à Brooklyn. Battus par Phoenix et Atlanta, Utah et Phoenix sont quant à eux éliminés de la NBA Cup.
Les Hornets sont déjà éliminés de la NBA Cup. Malgré le gros double-double de Moussa Diabaté (21 points, 15 rebonds), Charlotte a craqué en deuxième mi-temps à Atlanta. Portés par l’activité de Jalen Johnson (26 points) et Dyson Daniels (11 points, 8 rebonds, 10 passes décisives), les Hawks remontent quant à eux à la deuxième place du classement de leur poule.
Franz Wagner encore héros du Magic. Énorme depuis la blessure de Paolo Banchero, l’Allemand a encore enfilé son costume de sauveur face à Brooklyn, inscrivant 35 points et le panier de la gagne à deux secondes de la fin. De quoi éclipser les 27 points de Julius Randle dans une soirée marquée par la blessure de Nolan Traoré, qui a dû quitter les siens dans le troisième quart-temps.
Fin de parcours pour le Jazz
Menés de 15 points par Chicago, les Wizards ont parfaitement réagi au retour des vestiaires. Grâce à un excellent Anthony Davis, qui a martyrisé la raquette des Bulls (36 points, 11 rebonds), Washington a décroché son deuxième succès en NBA Cup. Maladroit toute la soirée (4/13 au tir), Trae Young a tout de même scellé la victoire des siens sur la ligne des lancers.
Face au Jazz, Phoenix s’est fait peur. Alors qu’ils ont globalement maîtrisé toute la rencontre, les Suns ont vu leurs adversaires revenir à 4 points à moins d’une minute de la fin. Moment choisi par Devin Booker, meilleur marqueur de la rencontre pour définitivement tuer le suspense et porter son total à 23 points.
Malgré la présence de Jaxson Hayes à l’intérieur (18 points, 14 rebonds), Utah a été plombé par son adresse à longue distance (10/39), personnifiée par Darryn Peterson, Keyonte George et Ace Bailey, tous les trois à 0/7 dans l’exercice. L’équipe menée par Will Hardy est donc éliminée de la NBA Cup.
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