Après deux minutes de jeu, tout semble sourire à OKC. Aday Mara marque près du cercle, Shai Gilgeous-Alexander provoque déjà des fautes et le Thunder débute la rencontre par un 11-0.

La réaction de New Orleans est alors aussi inattendue que spectaculaire. Derrière l’adresse extérieure d’Herb Jones et Saddiq Bey, mais également les accélérations de Zion Williamson, les Pelicans inscrivent 36 points dans le premier quart-temps pour passer devant (36-33). Ils poursuivaient sur leur lancée jusqu’à la pause, atteinte avec huit longueurs d’avance (64-56).

Zion Williamson compte déjà 18 points tandis que les Pelicans viennent d’infliger un 64-45 au Thunder après leur entame catastrophique.

Le Thunder repoussé à 16 longueurs

New Orleans continue de dicter le rythme au retour des vestiaires. Un nouveau tir primé d’Herb Jones donne même 15 points d’avance aux visiteurs (91-76), quelques instants après avoir atteint les 16 points d’écart.

Mais le match commence alors à basculer. Bennett Stirtz marque deux paniers de suite, Shai Gilgeous-Alexander ajoute un 3-points et Jared McCain trouveà son tour du rythme. OKC termine la période par un 16-7 pour revenir à 98-92.

Le momentum est côté Thunder, et McCain égalise à 102-102 à 9 minutes de la fin, avant qu’Isaiah Hartenstein ne conclue un nouveau «run» pour placer le Thunder devant (108-102).

New Orleans s’écroule dans le « money time »

Après avoir construit son avance grâce à la circulation du ballon et à son adresse extérieure, New Orleans perd soudainement sa maîtrise. Les Pelicans commettent 7 de leurs 15 ballons perdus dans le seul quatrième quart-temps et concèdent plusieurs rebonds offensifs débouchant sur des tirs ouverts.

En bon double MVP, Shai Gilgeous-Alexander se charge de sanctionner chacune de leurs erreurs, comme sur ce 3-points sur le museau de Zion Williamson. Sa contre-attaque avec la faute à 35 secondes de la sirène donne huit longueurs d’avance au Thunder et scelle la victoire (126-120).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Shai Gilgeous-Alexander en patron. Le double MVP termine avec 40 points, répartis équitablement entre les deux mi-temps, et inscrit le panier décisif à moins de 35 secondes du terme. Ce n’est pas encore le SGA des deux dernières années, mais il est capable de prendre un match à son compte pour relancer le Thunder.

– Aday Mara se montre. Le rookie espagnol signe 22 points à 11/15 aux tirs et 16 rebonds pour 38 d’évaluation, confirmant qu’il sait profiter des absences dans le secteur intérieur d’OKC. Il n’est pas dans le style de Chet Holmgren mais il assure en son absence.

– Bête noire. Les Pelicans ont désormais perdu leurs dix derniers matchs de saison régulière contre le Thunder, et même 14 en comptant les playoffs 2024.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 111 CHA 97 BRO 111 ORL 113 CLE 128 IND 119 DET 102 TOR 105 CHI 94 WAS 98 OKC 126 NOR 120 UTH 101 PHO 111 DEN 133 HOU 124 LAL 106 SAC 104