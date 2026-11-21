Deux jours après la fin de leur série de neuf victoires face au Jazz, les Lakers retrouvaient une autre équipe en reconstruction, voire en décomposition… Mais Sacramento, malgré son bilan catastrophique, n’était pas venu à la Crypto.com Arena pour servir de victime expiatoire.

Luka Doncic donne pourtant rapidement le ton avec 13 points dans le premier quart-temps. Les Lakers sont adroits, mais leurs quatre ballons perdus permettent aux Kings de rester au contact. Domantas Sabonis et Keegan Murray inscrivent ainsi les douze premiers points de Sacramento, et les deux équipes terminent le premier quart-temps, dos à dos (28-28).

La rencontre reste indécise dans le deuxième quart-temps. Walker Kessler trouve des solutions près du cercle, tandis que Zach LaVine commence à se montrer plus agressif. Mais l’attaque des Lakers finit par se dérégler : seulement 7 tirs réussis sur 20 dans le 2e quart-temps.

Derrière De’Andre Hunter et un Sabonis déjà auteur de 15 points, les Kings signent un 9-0 pour rejoindre les vestiaires avec huit longueurs d’avance (62-54).

Sacramento prend 11 points d’avance

L’épatant Darius Acuff Jr. et De’Andre Hunter entretiennent la dynamique des Kings au retour des vestiaires. Sacramento repousse ainsi les Lakers à -11, puis répond par un 6-0 lorsque Matisse Thybulle ramène les siens à une longueur.

Au milieu de ce yo-yo, il faut l’énergie de Jarred Vanderbilt pour réveiller Los Angeles. L’ailier-fort capte notamment trois rebonds consécutifs sur une même possession, finalement conclue par un panier avec la faute de Sandro Mamukelashvili. Malgré leurs difficultés offensives, les Lakers reviennent ainsi à deux unités (85-83) après trois quarts-temps.

Le rapport de force s’inverse dès le début de la dernière période. Kessler marque à 3-points, Collin Sexton accélère et la défense des Lakers monte enfin en intensité. Le quatrième tir primé de Thybulle donne cinq longueurs d’avance aux locaux, puis Los Angeles creuse un écart de huit points (101-93) à 4 minutes de la fin.

Quentin Grimes en sauveur

Sacramento refuse pourtant de céder. Les Kings signent un 8-0 et reviennent à égalité sur deux lancers-francs de Domantas Sabonis (101-101) à 2 minutes de la fin. Les deux équipes échangent ensuite les paniers : Quentin Grimes place Los Angeles devant sur la ligne, avant que De’Andre Hunter ne lui réponde. A 57 secondes du buzzer, Grimes, jusque-là maladroit de loin, inscrit son seul 3-points de la soirée pour redonner trois longueurs d’avance aux Lakers (106-103).

La fin de match devient alors totalement décousue. Luka Doncic perd le ballon à 23 secondes de la sirène, puis Zach LaVine ne convertit qu’un seul de ses deux lancers-francs. Après une faute rapide sur lui, Walker Kessler manque ensuite ses deux tentatives aux lancers et laisse une ultime chance à Sacramento.

Sur le rebond, LaVine remonte le terrain sans regarder ses coéquipiers, et il se stoppe à 9 mètres pour le 3-points de la victoire. Le ballon tape le cercle, et les Lakers s’imposent ainsi 106-104 pour une 10e victoire en onze rencontres.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un nouveau miracle pour les Lakers. Après s’être déjà sortis de justesse d’un match mal engagé face aux Hornets, les Californiens récidivent contre Sacramento. Et c’est encore Quentin Grimes qui les sauve, avec son seul 3-points du match. Maladroit, l’arrière a largement compensé par son activité avec 7 passes et 5 rebonds.

– De’Andre Hunter tient Sacramento à bout de bras. L’ailier signe son meilleur match de la saison avec 30 points et cinq réussites à 3-points. Son association avec le rookie Darius Acuff Jr. est intéressante, et les Lakers n’ont jamais trouvé la solution pour freiner leur relation.

– Sacramento touche encore le fond. Avec seulement une victoire depuis le début de saison et une huitième défaite consécutive, les Kings réalisent le pire départ après quinze matchs de leur histoire. C’est aussi leur 5e revers de suite à la Crypto.com Arena, et pourtant ces Lakers étaient bons à prendre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 111 CHA 97 BRO 111 ORL 113 CLE 128 IND 119 DET 102 TOR 105 CHI 94 WAS 98 OKC 126 NOR 120 UTH 101 PHO 111 DEN 133 HOU 124 LAL 106 SAC 104