Vainqueurs la veille de Charlotte en prolongation, les Lakers ont clairement manqué de jus face au Jazz. Mais pour JJ Redick, pas question de justifier cette défaite par la fatigue et le back-to-back. D’autant que Utah jouait aussi son deuxième match en 24 heures…

« Franchement, sur une saison de 82 matchs, il y aura forcément de mauvaises soirées au tir », a ainsi expliqué le coach des Lakers. « On ne peut pas parler de processus lorsqu’on gagne, puis l’abandonner dès qu’on perd. Je ne veux pas m’appuyer sur l’excuse de la fatigue. »

Face au Jazz, les Lakers ont pourtant généré assez de tirs de qualité selon leur entraîneur. Leur efficacité attendue correspondait à un « Offensive Rating » de 120 points sur 100 possessions, mais ils ont été trop maladroits : 20 sur 43 dans la raquette, 16 sur 26 près du cercle, 4 sur 17 à mi-distance et seulement 9 sur 33 à 3-points.

« Beaucoup de ces tirs extérieurs étaient des catch-and-shoot. Je suis plutôt satisfait des tirs que nous avons obtenus. Nous n’avons simplement pas marqué », a-t-il résumé.

« Personne n’a bien joué »

Les Lakers ont pourtant connu des passages intéressants défensivement, notamment grâce à leur zone-press tout-terrain. Celle-ci leur a permis de ralentir la mise en place de l’attaque du Jazz, de provoquer une violation des huit secondes et de récupérer plusieurs ballons.

Mais les Californiens n’ont pas suffisamment transformé ces opportunités en points. Leurs pertes de balle en deuxième mi-temps ont aussi permis à Keyonte George et ses coéquipiers de repartir en transition. Avec 30 points, le meneur a mené Utah vers une deuxième victoire en deux jours à Los Angeles, après celle face aux Clippers.

Pour mesurer l’ampleur de la prestation ratée, JJ Redick a posé une question très simple dans le vestiaire.

« J’ai demandé aux joueurs : ‘Qui, ici, pense avoir bien joué ce soir ?’ Personne n’a levé la main », a-t-il raconté. « Nous pouvons analyser chaque joueur, mes choix ou mes rotations. J’aurais peut-être pu trouver davantage d’attaque ou utiliser plus de taille au poste 5. Nous allons regarder tout cela. Mais nous n’avons simplement pas bien joué. Ce n’est pas Walker, Luka, Q ou Sandro : personne n’a disputé un grand match. »

L’absence d’Austin Reaves pèse sur Luka Doncic

En l’absence d’Austin Reaves, Luka Doncic doit assumer une part encore plus importante de la création offensive.

Face au Jazz, il a terminé avec 29 points, mais à 10/28 au tir, dont 2/12 de loin, et 9 pertes de balle. Sa série de onze rencontres consécutives à 30 points ou plus a ainsi pris fin.

« La création que l’on exige de lui finit forcément par peser », a reconnu JJ Redick. « D’autres joueurs peuvent créer, mais cela fait partie des conséquences de l’absence d’Austin. C’est justement le luxe d’avoir deux créateurs de premier plan : lorsque les deux sont présents, les choses deviennent plus simples. »

L’entraîneur ne veut néanmoins pas tirer de conclusion excessive de ce premier revers du mois de novembre.

« Il y a eu beaucoup de moments où nous avons joué dur et de manière très connectée. Ma confiance dans ce groupe ne va pas changer. Je ne vais pas réagir de manière excessive à une mauvaise soirée en attaque. »