Deux équipes aux dynamiques diamétralement opposées se retrouvaient cette nuit à la Crypto.com Arena. D’un côté, les Lakers restaient sur huit victoires consécutives, tandis que les Hornets n’avaient remporté qu’un seul de leurs neuf derniers matchs.

Sans victoire à l’extérieur depuis près d’un mois, les hommes de Charles Lee ont pourtant bien démarré. Portés par Naz Reid et Brandon Miller, auteurs de 25 points à eux deux dans le premier quart-temps, ils ont conclu la période en tête (30-34).

Privé d’Austin Reaves, Luka Doncic porte une nouvelle fois les siens en attaque (22 points à la pause), mais trouve un lieutenant inattendu en la personne de Quentin Grimes. Très adroit, l’arrière permet aux Lakers de repasser devant (36-34).

Charlotte prend le large

C’est le moment choisi par le banc des Hornets pour prendre le dessus sur celui des locaux. Les Frelons infligent alors un 15-2 aux Californiens (38-49). Une dynamique entretenue par Reid et Miller, qui poursuivent leur festival offensif à leur retour sur le parquet. Avec 19 points chacun au moment de rentrer aux vestiaires, ils sont les grands artisans de la bonne première période de Charlotte (66-59).

Autre fait de jeu favorable aux visiteurs : la quatrième faute de Luka Doncic, sifflée en toute fin de deuxième quart-temps. De quoi contraindre JJ Redick à ménager son meneur, une situation dont les Hornets vont profiter.

Grâce au réveil de Coby White, ils infligent un nouveau 16-2 aux Lakers dans le troisième quart-temps (74-92). On commence à craindre une implosion du côté de Los Angeles, mais à force d’abnégation, les locaux s’offrent de nombreuses secondes chances et réduisent progressivement l’écart, notamment grâce à un 3-points de Collin Sexton pour conclure la période (81-94).

Quentin Grimes, roi du « money-time »

D’autant que Quentin Grimes prend feu pour lancer le dernier quart-temps, permettant aux Lakers de revenir alors que Doncic est sur le banc (96-102). Intraitable à longue distance, l’ancien des Mavericks réussit quatre tirs primés dans cette période et installe à lui seul le doute dans les rangs des Hornets, qui multiplient les pertes de balle.

Si Coby White met fin à une disette offensive de cinq minutes pour Charlotte, Los Angeles poursuit sa remontée et revient à égalité sur un 3-points de Doncic (104-104). Mais Royce O’Neale répond immédiatement derrière l’arc (104-107).

Luka Doncic a beau ramener les Lakers à un petit point (106-107), White fait de nouveau mouche à mi-distance, avant de redonner deux possessions d’avance aux siens sur la ligne des lancers francs (106-110). Charlotte semble avoir fait le plus dur, mais les Lakers ne lâchent rien et s’offrent une dernière chance d’égaliser à dix secondes du terme (108-111).

Évidemment, le ballon atterrit dans les mains du génie slovène. Bien défendu par Naz Reid, le meilleur scoreur de la ligue choisit finalement de décaler sur Quentin Grimes, oublié par la défense adverse. En feu, l’arrière sanctionne cette erreur pour égaliser à une seconde de la sirène (111-111) !

Une prolongation suffocante

Naz Reid retrouve la mire pour lancer la prolongation, mais Los Angeles répond par Luka Doncic et reprend les commandes (115-114). Symbole d’une prolongation placée sous le signe de la tension, aucune des deux équipes ne parvient ensuite à marquer pendant plus de trois minutes.

C’est finalement Grimes qui met fin à cette longue disette, sur la ligne des lancers francs. De quoi porter son record en carrière à 47 points et donner un peu d’air aux siens à onze secondes du buzzer (117-114).

Les Hornets ont à leur tour une chance d’égaliser, mais Matisse Thybulle intercepte la remise en jeu et scelle la victoire des Lakers (118-114).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un Quentin Grimes record ! En l’absence d’Austin Reaves, les Lakers avaient besoin d’un autre lieutenant pour épauler Luka Doncic en attaque. S’il plante 36 points, le Slovène a beaucoup arrosé (13/34 au tir), et c’est Grimes qui a enfilé le costume de super-héros. Auteur de 47 points, dont dix paniers à 3-points, l’arrière a porté les siens dans le dernier quart-temps, arraché la prolongation puis assuré sur la ligne des lancers francs. Une performance exceptionnelle, au meilleur des moments.

– Les Hornets ont craqué. Alors qu’ils avaient réalisé une très belle première mi-temps et compté jusqu’à 18 points d’avance dans le troisième quart-temps, les Hornets ont multiplié les mauvaises décisions dans les derniers instants. Incapables de marquer pendant plus de cinq minutes dans le dernier quart-temps, ils ont également égaré huit ballons sur la période, avant de perdre une nouvelle fois la balle sur leur ultime chance d’égaliser en prolongation. Ils n’ont d’ailleurs inscrit que trois petits points lors de cette période supplémentaire.

– Les Lakers ont resserré l’étau au meilleur des moments. Privé de Walker Kessler pour la première fois de la saison, Los Angeles a longtemps pataugé en défense. Face à la pire attaque de la ligue, les Californiens ont encaissé 94 points sur les trois premiers quart-temps, avant de limiter les Hornets à 20 unités sur le quatrième quart-temps et la prolongation. Une intensité retrouvée, conjuguée aux nombreuses erreurs de Charlotte, qui a permis aux hommes de JJ Redick de renverser une rencontre longtemps mal engagée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

TOR 102 NYK 111 MIN 106 POR 105 SAS 93 DET 105 LAC 107 UTH 132 LAL 118 CHA 114