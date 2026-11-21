Si Kevin Huerter et Cade Cunningham lancent les Pistons dans la rencontre, ce sont bien les Raptors qui débutent le mieux. Avec un peu plus de défense et un Daniss Jenkins qui apporte ses points, Detroit se remet dans la course face à un Scottie Barnes impeccable au shoot (23-26). Néanmoins, les Canadiens, plus patients, arrivent à enchaîner les paniers près du cercle. Allen Graves notamment.

Le niveau défensif de Detroit augmente à nouveau dans les deux dernières minutes de la première période, afin de réduire l’écart (48-54). Sauf qu’au retour des vestiaires, on voit bien que les Pistons peinent à trouver des espaces en attaque. A l’exception de Cunningham et Jenkins, difficile de marquer. Là encore, une fin de quart-temps bien plus tranchante en défense évite un retard trop important au début du dernier quart-temps (72-77).

Les Raptors résistent, un temps, aux derniers efforts de leur adversaire, avec notamment deux paniers à 3-pts de suite de Jamison Battle. Kevin Huerter lui répond avec deux gros tirs primés, dont un avec la planche. Le « money time » se transforme en échange de paniers. Scottie Barnes manque un tir important, mais Jakob Poeltl marque sur un rebond offensif. Cade Cunningham frappe alors à 3-pts et donne un point d’avance à Detroit.

Enfin, Scottie Barnes, avec la même tentative, un lay-up main gauche, ne se manque pas et c’est le All-Star de Detroit qui rate son dernier geste.

Il fonce vers le panier et, face à une forêt de défenseurs, décide de faire une passe. Elle atterrit dans les mains d’Allen Graves et les Raptors l’emportent (102-105), mettant ainsi fin à leur série noire de six revers de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Raptors enfin payés. Darko Rajakovic avait bien raison de voir le verre à moitié plein, de dire que son équipe jouait bien, malgré les avances gâchées et les matches perdus. Dans le Michigan, les Canadiens ont montré de belles choses, ont dominé la partie et ont, cette fois, réussi à conclure. Face à une grosse écurie de la conférence Est et sans Kawhi Leonard ni RJ Barrett, les Raptors ont fait un excellent match et démontré qu’ils avaient des choses à dire.

– La bonne prestation d’Allen Graves. Le rookie de Toronto, pour sa première titularisation, a été excellent, et des deux côtés du terrain. Il termine avec 20 points à 6/9 au shoot, 10 rebonds (4 offensifs) et 3 interceptions. Juste, il n’a rien forcé, tout en étant toujours bien placé. En quelque sorte, il a symbolisé la prestation solide et sérieuse de son équipe à Detroit.

– Toronto passe devant Detroit dans le groupe A. Cette victoire des Raptors compte pour la NBA Cup et permet aux hommes de Darko Rajakovic d’être deuxième de leur groupe, derrière Orlando (3-0) et devant Detroit (1-1), avec deux succès pour une défaite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 111 CHA 97 BRO 111 ORL 113 CLE 128 IND 119 DET 102 TOR 105 CHI 94 WAS 98 OKC 126 NOR 120 UTH 101 PHO 111 DEN 133 HOU 124 LAL 106 SAC 104