En s’inclinant une nouvelle fois contre les Knicks, les Raptors ont confirmé une tendance inquiétante de leur début de saison : ils parviennent à prendre les commandes des rencontres, mais beaucoup moins à conserver leur avance. Résultat, les voilà sur cinq défaites consécutives…

Pourtant, les deux derniers revers, chaque fois contre New York, ont aussi montré de belles choses. Dans le premier, Toronto s’est incliné en prolongation, malgré les efforts de Scottie Barnes. Dans le second, les Canadiens ont shooté à 50% de réussite, dont 40% à 3-points, en ne perdant que six ballons. De quoi généralement l’emporter.

C’est pourquoi Darko Rajakovic refuse de céder au pessimisme, même si les Knicks viennent d’enchaîner une 15e victoire consécutive face à Toronto.

« Ce qu’on vit en ce moment arrive à n’importe quelle équipe, dans le cours de la saison. Personne n’est immunisé contre ça. Il faut faire avec les absents, les malades, les blessures », décrit le coach des Raptors. « C’est capital de rester dans la course, de rester dans le contrôle de ce qu’on peut contrôler, et de tout donner chaque soir. Depuis que je suis ici, on n’a jamais été aussi proches de battre les Knicks. On progresse. »

Des détails qui font basculer les matches

Reste que les Raptors ont développé une fâcheuse habitude : celle de laisser filer des avances importantes. Ils ont ainsi dilapidé 22 points d’avance contre Boston, 17 contre Philadelphie, puis 13 lors du premier des deux affrontements face aux Knicks.

Autre problème récurrent : les lancers-francs. Lors de leur dernier revers contre les champions en titre, les Canadiens ont terminé à 10/18 dans l’exercice, contre 17/19 pour leurs adversaires. Avec seulement 72% de réussite depuis le début de saison, Toronto pointe à l’avant-dernière place de la NBA, devant Minnesota.

De quoi nourrir les regrets, mais pas encore entamer la confiance de RJ Barrett.

« On joue bien. On joue vraiment bien », insiste l’ailier. « C’est pour ça que c’est frustrant. On est bon, on fait le nécessaire pour se mettre en position de gagner les matches que l’on devrait gagner. On peut voir les choses comme on le veut mais on veut les voir sous un angle positif. On va trouver la solution. »

Cette solution pourrait notamment passer par le retour de Kawhi Leonard, toujours à l’infirmerie en raison de son genou gauche. Privés de leur leader depuis le troisième match de la saison, les Raptors affichent en effet un triste bilan de 3 victoires pour 9 défaites sans lui.

En attendant de retrouver leur principale arme offensive, Darko Rajakovic veut donc s’appuyer sur les progrès de son groupe. Mais pour transformer les bonnes prestations en victoires, Toronto devra apprendre à finir le travail.