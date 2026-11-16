Malgré ses efforts, Scottie Barnes ne sort pas les Raptors du pétrin

« Dans mon pays, en Serbie, on a un dicton : quand la roue est bloquée dans la boue, elle finit par en sortir. On est dans la boue et la seule manière d’en sortir, c’est de s’améliorer, de continuer de travailler, de se battre. »

Darko Rajakovic, le coach de Toronto, a tout dit ou presque. Les Raptors sont dans le dur, avec quatre défaites de suite. La dernière est particulièrement difficile à avaler, avec un revers en prolongation à domicile face aux Knicks. Pourquoi ? Parce que les Canadiens avaient 13 points d’avance dans le dernier quart-temps. Ils avaient déjà gâché des avances contre les Celtics et les Sixers.

« Une fois qu’on aura revu les images, ce revers va faire mal et les conversations de lundi, à l’entraînement, ne seront pas agréables », confie Scottie Barnes. « On va devoir se parler pour savoir pourquoi on a perdu ce match. C’est comme ça qu’on devient meilleur. »

Pourtant, l’intérieur des Raptors était de retour après quatre matches manqués sur blessure (aux adducteurs). Et il n’a pas ménagé ses efforts avec 30 points (13/27 au shoot), 9 rebonds, 4 passes et 2 contres. Surtout, dans le « money time », il a multiplié les paniers importants. Notamment en marquant le panier primé pour égaliser, puis en réalisant une bonne défense sur Jalen Brunson pour aller en prolongation.

Un premier panier décisif, mais pas de second

Malheureusement pour Toronto, quand il a fallu récidiver à 3-pts à l’issue des cinq minutes supplémentaires, pour de nouveau égaliser, Scottie Barnes s’est cette fois manqué.

« C’est notre meilleur joueur », insiste son entraîneur, jamais avare de compliments pour son All-Star. « Il apporte tellement de rythme en attaque, c’est une force de la nature. Avec lui, nos transitions offensives sont très bonnes. Le rebond aussi. Il apporte tellement à notre équipe. »

Surtout durant des semaines sans Kawhi Leonard. L’avoir de nouveau dans le groupe est essentiel pour les Raptors, s’ils veulent enfin sortir la tête de l’eau prochainement.

« J’avais mal à la hanche, puis il y a eu les adducteurs donc ça m’a rendu la vie difficile pour dormir, pour m’allonger, pour me détendre », raconte Scottie Barnes avant de rassurer tout le monde, en disant qu’il se sent « très bien physiquement. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis le début de la saison ».

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35.4 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 34.8 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 34.9 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 32.8 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 80 33.5 50.7 30.4 81.5 1.9 5.6 7.5 5.9 2.6 1.4 2.6 1.5 18.1 2026-27 TOR 9 33.6 47.6 23.5 64.2 2.7 5.1 7.8 5.0 2.7 2.1 3.6 0.8 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.