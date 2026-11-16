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Renversants, les Knicks viennent à bout d’un grand Scottie Barnes

Publié le 16/11/2026 à 5:40 Twitter Facebook

NBA – Menés de 13 points à 9 minutes de la fin, les Knicks ont réussi à finir fort pour revenir à temps et s’imposer 112-108 après prolongation sur le parquet des Raptors.

jalen brunson knicks

Coupables d’avoir titillé l’orgueil du champion en titre, les Raptors peuvent nourrir des regrets après avoir laissé filer un match qu’ils pensaient tenir entre les mains. Tour à tour, Landry Shamet (23 points), Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns (28 points chacun) ont fait le nécessaire pour remonter la pente et aller chercher un précieux succès en prolongation en terrain hostile.

Les Knicks avaient pourtant bien démarré la rencontre (17-23), jusqu’à compter 10 points d’avance en début de deuxième quart-temps grâce à un 3-points et trois lancers de Landry Shamet (22-32). Puis la formation de Mike Brown a progressivement perdu le contrôle, la faute d’abord à un 14-2 alimenté par 8 points d’un Jamal Shead déchaîné en milieu de deuxième quart-temps (38-36).

Alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup jusqu’en milieu de troisième quart-temps, c’est cette fois un 11-0 marqué par deux paniers à 3-points de Jamal Shead que Toronto a pris ses distances (74-62). L’ancien new-yorkais Immanuel Quickley l’a imité en début de quatrième quart-temps en plantant deux paniers à 3-points coup sur coup ! A moins de neuf minutes de la fin, les Raptors se rapprochaient du but (84-71).

Jalen Brunson plus «clutch» que Scottie Barnes

Mais c’était sans compter sur l’orgueil de champion des Knicks, qui ont réussi à revenir dans le coup au meilleur moment. Après les deux paniers d’OG Anunoby, c’est Karl-Anthony Towns et Landry Shamet qui ont pris le jeu à son compte, multipliant les coups d’éclat pour passer un 9-2 afin d’égaliser puis de passer devant (90-92).  En face, Scottie Barnes enchaînait lui aussi les exploits, égalisant une première fois à 92-92, puis une seconde fois en répondant au 3-points de KAT par un 3-points sur la tête de Landry Shamet dans une ambiance de folie (95-95). Sa bonne défense sur la dernière possession face à Jalen «Mr. Clutch» Brunson a envoyé les deux équipes en prolongation !

L’action a dû irriter Jalen Brunson qui s’est employé à rectifier le tir sur les cinq dernières minutes du match, avec notamment un tir à mi-distance, un lay-up main-gauche et un service pour Landry Shamet près du cercle (101-104). Malgré la réponse de Scottie Barnes, sur un 3-points avec la planche puis un service aérien pour Collin Murray-Boyles, et après un contre de ce dernier sur OG Anunoby (106-106), Jalen Brunson a fini par mettre le panier décisif, d’un «catch-and-shoot» à 3-points depuis le corner (106-109).

Cette fois, ni Scottie Barnes ni Immanuel Quickley n’ont réussi à remettre Toronto sur les bons rails, laissant la victoire à des Knicks revanchards, qui s’évitent ainsi une troisième défaite de suite (108-112).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Scottie Barnes avait des fourmis dans les jambes. Dès les premières minutes du match, l’ailier des Raptors a montré qu’il était prêt et déterminé à en découdre. Mais c’est sur sa fin de match qu’il s’est révélé en joueur «clutch» avec un panier acrobatique mais aussi deux paniers à 3-points, pour égaliser à 95-95 puis à 104-104 avec l’aide de la planche ! On retiendra aussi sa défense face à Jalen Brunson pour forcer la prolongation et sa passe lobée bien sentie pour le alley-oop de Collin Murray-Boyles (106-106). A 106-109, il a un peu perdu pied en forçant un 3-points face à OG Anunoby qui a fini… en air ball. Dommage, il aurait mérité un autre sort pour son premier match de retour.

Jalen Brunson dans ses œuvres. Si le duo Shamet-KAT a été précieux pour ne pas dire essentiel dans ce final victorieux des Knicks, il faut rendre à Jalen Brunson ce qui lui appartient. «Mister Clutch» a flanché sur la dernière possession du quatrième quart-temps, du coup il s’est rattrapé de la plus belle des manières, en retrouvant son efficacité au scoring mais aussi en servant Landry Shamet pour un panier tout cuit. En bouquet final, c’est son 3-points depuis le corner qui a scellé le sort de la rencontre, et ce n’était clairement pas son tir le plus facile du match ! Il est comme ça, «Mister Clutch»…

Le doublé pour Josh Hart. Zéro point face à Indiana vendredi soir… et zéro point encore cette nuit pour Josh Hart ! C’est du jamais vu pour ce joueur qui a bâti son succès sur sa capacité à apporter dans tous les secteurs de jeu et son hyperactivité sur un terrain. Mais on a du mal à le reconnaître sur ces points depuis deux matchs, avec un 0/5 au tir cette nuit pour aller avec ses 5 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions, le tout marqué par un bref retour aux vestiaires, sans que l’on sache pourquoi…

Immanuel Quickley et RJ Barrett les poissards. Les deux ex-Knicks devront encore patienter pour fêter une victoire face à leur ancienne équipe. Au total Immanuel Quickley et RJ Barrett comptabilisent respectivement 7 et 6 défaites contre la franchise new-yorkaise depuis leur départ vers Toronto. Ils n’ont pas démérité cette nuit avec 17 points, 6 rebonds et 6 passes pour le premier, et 14 points, 5 rebonds et 6 passes décisives pour le second. Seule bonne nouvelle, Toronto et New York se retrouveront dès demain soir, toujours à Toronto. Ce sera peut-être la bonne ?

Toronto Raptors / 108TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Scottie Barnes3613/274/80/327943102-93029
Immanuel Quickley377/183/70/00666122051718
RJ Barrett376/110/32/214562050-61415
Ja'Kobe Walter352/81/62/211214010-673
Collin Murray-Boyles392/60/22/2491325142-8616
Jamal Shead257/123/62/30224202031917
Jakob Poeltl175/70/01/32351410021114
Alijah Martin110/10/02/430301010-321
Allen Graves151/50/20/023532100427
Jamison Battle80/30/10/012300000-200
Total43/9811/3511/1916375327246154108
New York Knicks / 112TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Karl-Anthony Towns4210/213/85/7512173414092832
Jalen Brunson409/223/67/801192120-12823
OG Anunoby446/122/67/827914132142124
Mikal Bridges322/50/21/22573122115512
Josh Hart260/50/10/014521200-1504
Landry Shamet298/124/73/311201121122321
Miles McBride131/31/30/001101000-832
Andre Drummond71/10/00/003300001-426
Jordan Clarkson61/10/00/011202010-623
James Wiseman20/00/00/012301000203
Jose Alvarado20/20/10/00001000010-1
Tyler Kolek150/30/20/000071110104
Total38/8713/3623/2813375026189155112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI131
IND124
PHO123
LAL131
LAC113
CHA105
UTH102
SAS110
BOS131
DAL94
TOR108
NYK112
WAS119
HOU147
MIL106
ATL113
SAC103
OKC125

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