Pendant que Kawhi Leonard continue de cirer le banc de Toronto à cause de son inflammation du genou, les Knicks peuvent compter sur Jalen Brunson pour faire basculer les fins de matchs indécises. Comme ce fut déjà le cas dimanche soir avec la victoire new-yorkaise après prolongation, ce « rematch » à la ScotiaBank Arena s’est décidée dans les derniers instants, avec un Jalen Brunson encore clutch aux côtés du trio Bridges-Anunoby-Towns pour permettre au champion en titre de l’emporter 111-102, et d’infliger aux Canadiens leur cinquième défaite de suite.

Les Raptors avaient pourtant pris les commandes du match, en s’appuyant sur la paire Barrett-Barnes et aussi sur l’activité d’un Collin Murray-Boyles bouillant dans la peinture. L’écart a grimpé jusqu’à +13 en milieu de deuxième quart-temps lorsque Ja’Kobe Walter a envoyé deux paniers à 3-points avant de voir Scottie Barnes placé un hook au dessus de Landry Shamet (48-35).

Suffisant pour bien finir la première mi-temps ? C’était sans compter sur la fulgurante révolte des Knicks : un 19-0 ! Josh Hart et Landry Shamet ont montré la voie à 3-points, Karl-Anthony Towns a suivi avec trois paniers dont un dunk et la série a été bouclée par Josh Hart, plaçant New York à +4 à la pause (50-54) !

Le dernier mot pour JB

Toronto a repris ses esprits au retour des vestiaires, au cours d’un quatrième quart-temps marqué par les quatre paniers à 3-points de Ja’Kobe Walter pendant que Jalen Brunson montait déjà en température en face avec 11 points inscrits en 8 minutes après le repos. A +3 à l’entame du dernier acte (83-80), les Raptors ont pris l’eau sur une séquence marquée par les 2+1 de KAT et Jordan Clarkson mais aussi le 3-points de Landry Shamet (86-93), mais ont réagi dans la foulée avec un 9-0 alimenté par Immanuel Quickley, Scottie Barnes et Ja’Kobe Walter, dont l’interception et le dunk ont permis à Toronto de reprendre la tête (95-93).

Comme deux jours plus tôt, on s’attendait à un final explosif. Et comme deux jours plus tôt, c’est Jalen Brunson qui a eu le dernier mot. Le meneur a d’abord placé un panier à mi-distance avant de tuer le match d’un panier à 3-points avec la faute (Flagrant 1) de Ja’Kobe Walter. Landry Shamet au lancer puis Mikal Bridges à 3-points ont achevé les derniers espoirs des Raptors, battus 102-111.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– « Mister Clutch » sur son 31. On se demandait quelle allait être l’issue de ce money-time, deux jours après un final de folie entre les deux équipes. Cette fois encore, Jalen Brunson a légitimé son statu de «Mister Clutch» avec son tir à mi-distance à 100-100 et surtout son 3-points avec la faute flagrante en prime de Ja’Kobe Walter. Auteur de 31 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, il est monté en régime au fil du match pour répondre présent, comme il sait le faire, dans les moments importants.

– L’ascenseur émotionnel de Ja’Kobe Walter. Il aurait pu être le héros du match avec ses 7 paniers à 3-points (record en carrière) lorsqu’il a remis Toronto devant après son interception et son dunk en contre-attaque. Malheureusement, c’est lui qui a indirectement fait basculer le match en laissant traîner son pied sous la tentative à 3-points de Jalen Brunson qui s’est transformé en 3+1 avec la possession suivante pour les Knicks.

– La série noire continue pour Toronto. Les Raptors en sont à cinq revers de suite en saison régulière. Ils en sont surtout à 15 défaites consécutives face aux Knicks ! La folle série se poursuit donc avec ce nouveau match perdu dans les dernières minutes. Il faut désormais remonter à près de trois ans pour trouver la trace d’une victoire de Toronto sur NYC, au 22 janvier 2023. Les Raptors l’avaient alors emporté 125-116 face aux Knicks de RJ Barrett et… d’Evan Fournier. Prochain rendez-vous entre les deux équipes, le 21 janvier 2027 au MSG.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

TOR 102 NYK 111 MIN 106 POR 105 SAS 93 DET 105 LAC 107 UTH 132 LAL 74 CHA 84