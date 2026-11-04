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Kawhi Leonard de retour dans une semaine ?

Publié le 4/11/2026 à 7:08 Twitter Facebook

NBA – Limité jusqu’ici à deux petits matchs avec les Raptors, Kawhi Leonard a terminé son traitement pour soigner son genou gauche. Il peut désormais entamer son processus de reprise.

kawhi leonardBonne nouvelle, relative, pour Toronto : à l’arrêt depuis le 25 octobre à cause d’un gonflement au niveau de son genou gauche, Kawhi Leonard vient de terminer le traitement destiné à soulager son articulation.

La franchise canadienne l’a déclaré ce mardi dans un communiqué, précisant que son joueur allait maintenant entamer son processus de reprise.

Un nouveau bilan sera donc fait dans une semaine et, si tout se passe bien, le double MVP des Finals pourra reprendre le chemin des parquets. C’est en tout cas encourageant, sachant que les premiers examens n’avaient révélé aucun problème structurel pour son genou et qu’il s’agissait avant tout de calmer l’inflammation.

Géré avec prudence par les Raptors, avec lesquels il vient de prolonger, Kawhi Leonard a disputé deux petits matchs avec sa nouvelle équipe, remportant accessoirement les deux et cumulant 19.5 points, 7.5 rebonds et 3.5 interceptions de moyenne malgré une adresse encore perfectible.

Depuis, Toronto fait de son mieux pour tenir collectivement, avec deux victoires et trois défaites en l’absence de son ailier All-Star. Mais personne ne précipitera son retour, quitte à continuer les résultats en dents de scie.

Kawhi LeonardPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2011-12SAS6424.049.337.677.31.63.55.11.11.41.30.70.47.9
2012-13SAS5831.249.437.482.51.14.96.01.61.71.71.10.611.9
2013-14SAS6629.152.237.980.21.25.16.22.01.91.71.20.812.8
2014-15SAS6431.847.934.980.21.35.97.22.52.02.31.50.816.5
2015-16SAS7233.050.644.387.41.35.56.82.61.81.81.51.021.2
2016-17SAS7433.448.538.088.01.14.75.83.51.61.82.10.725.5
2017-18SAS923.346.831.481.60.74.04.72.31.02.01.81.016.2
2018-19TOR6034.049.637.185.41.36.07.33.31.51.82.00.426.6
2019-20LAC5732.447.037.888.60.96.17.14.92.01.82.60.627.1
2020-21LAC5234.151.239.888.51.15.46.55.21.61.62.00.424.8
2022-23LAC5233.651.241.687.11.15.46.53.91.61.41.70.523.8
2023-24LAC6834.352.541.788.51.24.96.13.61.41.61.80.923.7
2024-25LAC3731.949.841.181.00.95.05.93.11.51.61.90.521.5
2025-26LAC6532.150.538.789.21.15.36.43.61.21.92.00.427.9
2026-27TOR225.832.428.6100.02.55.07.51.54.03.52.00.519.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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