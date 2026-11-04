Kawhi Leonard de retour dans une semaine ?

Bonne nouvelle, relative, pour Toronto : à l’arrêt depuis le 25 octobre à cause d’un gonflement au niveau de son genou gauche, Kawhi Leonard vient de terminer le traitement destiné à soulager son articulation.

La franchise canadienne l’a déclaré ce mardi dans un communiqué, précisant que son joueur allait maintenant entamer son processus de reprise.

Un nouveau bilan sera donc fait dans une semaine et, si tout se passe bien, le double MVP des Finals pourra reprendre le chemin des parquets. C’est en tout cas encourageant, sachant que les premiers examens n’avaient révélé aucun problème structurel pour son genou et qu’il s’agissait avant tout de calmer l’inflammation.

Géré avec prudence par les Raptors, avec lesquels il vient de prolonger, Kawhi Leonard a disputé deux petits matchs avec sa nouvelle équipe, remportant accessoirement les deux et cumulant 19.5 points, 7.5 rebonds et 3.5 interceptions de moyenne malgré une adresse encore perfectible.

Depuis, Toronto fait de son mieux pour tenir collectivement, avec deux victoires et trois défaites en l’absence de son ailier All-Star. Mais personne ne précipitera son retour, quitte à continuer les résultats en dents de scie.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAS 64 24.0 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAS 58 31.2 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAS 66 29.1 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAS 64 31.8 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAS 72 33.0 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAS 74 33.4 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAS 9 23.3 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34.0 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32.4 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34.1 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33.6 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34.3 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31.9 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32.1 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9 2026-27 TOR 2 25.8 32.4 28.6 100.0 2.5 5.0 7.5 1.5 4.0 3.5 2.0 0.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.