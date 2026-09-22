Kawhi Leonard prolonge deux ans à Toronto pour 115 millions de dollars !

Comme espéré, Kawhi Leonard se dirige vers une fin de carrière au Canada. À tout juste 35 ans, il vient en effet de prolonger avec les Raptors pour deux ans, moyennant 115 millions de dollars. Qui viennent s’ajouter aux 50 millions de dollars qu’il va toucher la saison prochaine.

ESPN précise qu’une « player option » est attachée à sa deuxième année (2028/29), mais le voilà d’ores et déjà lié à la franchise canadienne jusqu’en 2028. Et donc potentiellement jusqu’en 2029, lorsqu’il aura alors 38 ans.

Aucune surprise, puisque Kawhi Leonard souhaitait re-signer au plus vite à Toronto, tandis que son arrivée en provenance des Clippers n’est officielle que depuis une semaine. Il a d’ailleurs accepté de toucher 11 millions de dollars de moins que le max, après avoir renoncé à son « trade kicker », de manière à arranger ses dirigeants financièrement.

Récupéré en échange de Brandon Ingram, Gradey Dick, deux « premier tour » de Draft, un « swap » ainsi que deux « second tour » de Draft, le double MVP des Finals peut désormais se concentrer pleinement sur le jeu, après son été mouvementé car marqué par différentes enquêtes (et sanctions) de la NBA en lien avec l’affaire des contrats cachés.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.