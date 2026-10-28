Les Raptors se préparent à la vie sans Kawhi Leonard

Le genou gauche de Kawhi Leonard n’aura tenu que deux matchs. L’ailier des Raptors va ainsi manquer plusieurs semaines de compétition, même si une première réévaluation est prévue dans une semaine.

Privés de leur recrue vedette, les Raptors vont devoir trouver d’autres solutions, à commencer par un Scottie Barnes appelé à prendre davantage de responsabilités. Mais face aux Wolves, l’intérieur a vécu un véritable calvaire offensif, terminant la rencontre sans inscrire le moindre de ses 12 tirs.

« Évidemment, j’ai raté un paquet de tirs ouverts », reconnaît Scottie Barnes. « Ils aidaient dans la raquette donc je ne pouvais pas attaquer le cercle, mais mes tirs à 3-points étaient ouverts tandis que mes tirs à mi-distance ne sont pas rentrés. Défensivement, j’ai eu l’impression d’avoir eu un bon impact. »

Mais Barnes ne pourra pas compenser seul l’absence de Kawhi Leonard. Pour remplacer l’ancien joueur des Clippers dans le cinq de départ, Darko Rajakovic a choisi Ja’Kobe Walter, auteur d’une prestation encourageante avec 22 points à 7/12 aux tirs. Insuffisant toutefois pour éviter la lourde défaite des Canadiens.

Des opportunités à saisir

Toronto va également devoir solliciter davantage son banc, notamment Collin Murray-Boyles et Jamal Shead. Ce dernier peine à trouver son adresse depuis le début de saison, avec seulement 23 % de réussite à 3-points. Une difficulté supplémentaire alors que les Raptors perdent avec Leonard l’une de leurs principales menaces extérieures.

« Quand Kawhi ne joue pas, vous perdez un élément important, mais cela ouvre des opportunités pour d’autres gars », souligne Darko Rajakovic. « Nous avons assez de talent dans cette équipe pour surmonter ça. D’une certaine manière, comme cela arrive tôt dans la saison, cela nous permet de travailler davantage dessus. Je suis certain que beaucoup de joueurs vont se montrer. Nous sommes concentrés sur les joueurs présents et il y a assurément beaucoup d’opportunités ici actuellement. »

Les Raptors vont rapidement pouvoir mesurer leur capacité d’adaptation avec deux rencontres face au Magic, lui aussi diminué par les absences de Paolo Banchero et de Jalen Suggs.

L’objectif sera surtout de ne pas laisser cette première déconvenue se transformer en mauvaise série. « Jusqu’à ce qu’il revienne, il va falloir que l’on se débrouille », résume RJ Barrett sous forme de conclusion. « Nous ne pouvons pas lâcher prise et avoir un autre match comme celui contre Minnesota. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAS 64 24.0 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAS 58 31.2 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAS 66 29.1 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAS 64 31.8 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAS 72 33.0 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAS 74 33.4 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAS 9 23.3 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34.0 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32.4 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34.1 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33.6 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34.3 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31.9 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32.1 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9 2026-27 TOR 2 25.8 32.4 28.6 100.0 2.5 5.0 7.5 1.5 4.0 3.5 2.0 0.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.