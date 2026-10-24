Paolo Banchero rejoint l’infirmerie pour plusieurs semaines

La saison régulière vient à peine de commencer que le Magic doit déjà composer avec une première très mauvaise nouvelle. Selon ESPN, Paolo Banchero souffre ainsi d’une entorse haute de la cheville droite, un problème qui nécessite généralement quatre à six semaines de récupération !

Une absence potentiellement longue pour le leader d’Orlando, blessé lors de la lourde défaite face aux Wolves.

Au début du troisième quart-temps, Paolo Banchero est ainsi mal retombé en se battant pour un rebond. Parti aux vestiaires, il avait finalement pu revenir sur le parquet, avant de rester sur le banc dans le dernier quart-temps.

Il a terminé avec 14 points, 6 rebonds et 5 passes décisives en 26 minutes. Après la rencontre, Sean Sweeney avait simplement évoqué une cheville douloureuse et annoncé des examens complémentaires.

Un scénario qui se répète

La nouvelle tombe au pire moment pour Orlando, qui vient de perdre ses deux premières rencontres. Paolo Banchero avait pourtant parfaitement lancé sa saison avec 35 points, 10 passes et 7 rebonds face aux Hawks.

Surtout, les blessures continuent de poursuivre le Magic. En 2024/25, l’intérieur avait manqué 36 rencontres à cause d’une déchirure abdominale. La saison passée, c’est Franz Wagner qui n’avait disputé que 34 matchs.

Une situation particulièrement frustrante pour une franchise qui espérait enfin franchir un cap après trois éliminations consécutives au premier tour des playoffs.

Désormais, c’est à Franz Wagner et Desmond Bane d’assumer encore davantage de responsabilités offensives, tandis que Tristan da Silva pourrait profiter de l’absence de Paolo Banchero.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33.7 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35.0 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34.4 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 72 34.7 45.9 30.5 77.5 1.2 7.2 8.4 5.2 2.0 0.7 3.1 0.6 22.2 2026-27 ORL 1 41.2 83.3 75.0 75.0 1.0 6.0 7.0 10.0 2.0 1.0 6.0 0.0 35.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.