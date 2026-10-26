Après Paolo Banchero, le Magic perd Jalen Suggs

Il ne reste que quelques minutes à jouer entre le Magic et les Knicks lorsque Jalen Suggs part en contre-attaque.

Seul, il tente de monter au cercle, mais son genou droit semble se dérober et le meneur s’effondre au sol. Aidé pour rejoindre les vestiaires, il n’a logiquement pas pu terminer la rencontre…

Interrogé par la presse, Sean Sweeney a indiqué que son meneur de jeu allait passer des examens et qu’il ne disposait pas davantage d’informations concernant sa blessure.

« Avant de commencer, mes pensées et mes prières vont à Jalen Suggs. Vous ne voulez jamais voir un joueur subir une blessure comme celle-ci », souligne l’entraîneur des Knicks, Mike Brown. « C’est dur. »

Déjà deux titulaires à l’infirmerie d’Orlando

La nature exacte de la blessure de Jalen Suggs reste encore inconnue. Mais qu’elle soit intervenue sans contact suscite forcément de l’inquiétude, notamment concernant une éventuelle atteinte ligamentaire. Une rupture des ligaments croisés n’est pas à exclure, même la possibilité d’une hyperextension du genou a aussi été évoquée.

Des examens seront nécessaires pour déterminer la gravité de la blessure et la durée d’indisponibilité du meneur.

« C’est toujours très difficile de voir un coéquipier se blesser », reconnaît Franz Wagner. « Cela ne semblait pas joli de là où j’étais. J’espère qu’il va bien, mais je ne sais encore rien de plus. »

Cette blessure est un nouveau coup dur pour le Magic, qui doit déjà composer sans Paolo Banchero. L’intérieur souffre d’une entorse de la cheville droite et doit manquer quatre à six semaines de compétition.

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27.2 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 23.5 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27.0 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 35 28.6 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.8 1.5 2.9 0.9 16.2 2025-26 ORL 57 27.6 43.5 33.9 85.5 0.6 3.2 3.9 5.5 2.5 1.8 2.7 0.7 13.8 2026-27 ORL 3 33.4 35.7 11.1 75.0 1.3 3.7 5.0 5.7 2.3 2.0 3.0 0.3 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.