En difficulté depuis le début de sa 18e saison NBA, James Harden a choisi la NBA Cup pour rappeler qu’il restait l’un des plus grands scoreurs de l’histoire. Avec 51 points à 15/26 au tir, dont 7/11 à 3-points, le meneur des Cavaliers a fait exploser la défense d’Indiana.

Pourtant, Cleveland avait commencé par subir l’adresse extérieure des Pacers. Andrew Nembhard, de retour après deux matchs d’absence, apporte immédiatement de la structure et du tir. Avec dix paniers primés sur leurs 19 premières tentatives, les visiteurs prennent quatorze longueurs d’avance dans le deuxième quart-temps (50-36).

Harden empêche néanmoins les Cavaliers de décrocher. Le « barbu » inscrit 24 points en première mi-temps, à 8/14 au tir, et Cleveland termine la période sur un 26-11 pour regagner les vestiaires avec un point d’avance (62-61).

James Harden embrase le troisième quart-temps

Indiana revient encore à une longueur au début du troisième quart-temps (72-71), puis reste au contact quatre minutes plus tard (74-73). C’est alors que James Harden prend définitivement le contrôle de la rencontre.

Le MVP 2018 inscrit 13 points lors d’un 21-4 bouclé en moins de quatre minutes. Il convertit ses quatre tirs durant cette séquence, dont deux paniers à 3-points, et transforme une rencontre encore indécise en démonstration offensive.

Plus globalement, Cleveland inscrit 43 points dans le troisième quart-temps, avec un superbe 16/26 au tir et 8/12 derrière l’arc. Harden ajoute 18 points dans la période, à 6/8, pour porter son total à 42 avant les douze dernières minutes.

Les Pacers, eux, s’effondrent. Après être revenus à 72-71, ils encaissent un 33-12 et abordent le dernier quart-temps avec 22 longueurs de retard (105-83).

Indiana fait trembler Cleveland

L’écart atteint même 23 points à huit minutes du terme (113-90). Mais Indiana refuse de céder… et les Cavaliers ont toujours autant de mal à gérer une grosse avance. Ivica Zubac et Pascal Siakam, tous deux auteurs de 21 points, alimentent un 21-4 qui ramène les Pacers à deux possessions à un peu plus de deux minutes du buzzer (117-111).

Donovan Mitchell stoppe immédiatement l’hémorragie, puis Harden prend ensuite le relais avec ses derniers tirs et des lancers-francs pour atteindre la barre des 51 points et assurer le succès de Cleveland (128-119).

Cleveland signe ainsi sa troisième victoire en quatre rencontres en NBA Cup et porte son bilan à 2-1 dans le groupe B de l’Est. Indiana, battu pour la troisième fois consécutive, tombe à 1-2, et fait une croix sur les quarts-de-finale.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– James Harden dépasse Kobe Bryant. Avec son 26e match à 50 points, James Harden occupe désormais seul la troisième place de l’histoire de la NBA, derrière Wilt Chamberlain et Michael Jordan. Kobe Bryant s’était arrêté à 25 matchs à 50 points et plus. Avant cette soirée, James Harden n’avait jamais dépassé 36 points avec Cleveland. Il devient le sixième joueur de l’histoire de la franchise à atteindre la barre des 50 unités.

– Un troisième quart-temps dévastateur. Les Cavaliers ont remporté la période 43-22. James Harden y a inscrit 18 points et Cleveland a tourné à 62% de réussite, avec un 8/12 à 3-points. A cheval sur les deux mi-temps, les Pacers ont encaissé un fatal 69-33 !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 111 CHA 97 BRO 111 ORL 113 CLE 128 IND 119 DET 102 TOR 105 CHI 94 WAS 98 OKC 126 NOR 120 UTH 101 PHO 111 DEN 133 HOU 124 LAL 106 SAC 104