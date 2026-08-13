Les groupes et le calendrier complet de la NBA Cup 2026

La NBA va, dans les prochains jours, publier le calendrier de la saison régulière 2026/27 mais on connaît déjà quelques affiches. Celles de la soirée d’ouverture et celles du 25 décembre. Désormais, c’est la NBA Cup qui se dévoile, avec ses six groupes et ses nombreux matches cet automne.
On sera notamment gâté par le groupe B de la conférence Est, avec les champions en titre, les Knicks, mais aussi les Sixers de LeBron James et Jaylen Brown ainsi que le Heat de Giannis Antetokounmpo.
Tout commencera le 30 octobre et continuera les 6, 13, 20, 24, 25 et 27 novembre. Ensuite, les 4 et 5 décembre, seront disputés les quarts de finale, avant les demi-finales le 8 et/ou 9 décembre. La grande finale, elle, se jouera le 11 décembre. Pour rappel, la saison passée, ce sont les Knicks qui ont remporté le tournoi de mi-saison, avec Jalen Brunson en MVP.
Voici donc la composition des différents groupes, ainsi que le calendrier complet.
Conférence Est
Groupe A : Detroit – Toronto – Orlando – Milwaukee – Brooklyn
Groupe B : New York – Cleveland – Philadelphie – Miami – Indiana
Groupe C : Boston – Atlanta – Charlotte – Chicago – Washington
Conférence Ouest
Groupe A : Denver – Houston – Phoenix – Dallas – Utah
Groupe B : Oklahoma City – Minnesota – Los Angeles Clippers – New Orleans – Memphis
Groupe C : San Antonio – Los Angeles Lakers – Portland – Golden State – Sacramento
Calendrier
30 octobre
Washington – Charlotte
Boston – Chicago
Brooklyn – Detroit
Philadelphie – New York
Toronto – Orlando
Miami – Indiana
Dallas – Houston
Minnesota – LA Clippers
Golden State – LA Lakers
Phoenix – Denver
6 novembre
Atlanta – Washington
Charlotte – Boston
Cleveland – Philadelphie
Dallas – Utah
Memphis – Oklahoma City
Milwaukee – Toronto
New Orleans – Minnesota
LA Lakers – Portland
Sacramento – San Antonio
13 novembre
Indiana – New York
Orlando – Milwaukee
Miami – Cleveland
Chicago – Atlanta
New Orleans – Memphis
Houston – Utah
San Antonio – Golden State
Sacramento – Portland
LA Clippers – Oklahoma City
20 novembre
Atlanta – Charlotte
Brooklyn – Orlando
Cleveland – Indiana
Detroit – Toronto
Chicago – Washington
Oklahoma City – New Orleans
Utah – Phoenix
Denver – Houston
LA Lakers – Sacramento
24 novembre
Orlando – Detroit
Washington – Boston
Denver – Dallas
25 novembre
Philadelphie – Miami
Charlotte – Chicago
New York – Cleveland
Oklahoma City – Minnesota
Memphis – LA Clippers
Milwaukee – Brooklyn
Houston – Phoenix
Golden State – Sacramento
Portland – San Antonio
27 novembre
New York – Miami
Detroit – Milwaukee
Indiana – Philadelphie
Toronto – Brooklyn
Boston – Atlanta
Minnesota – Memphis
Phoenix – Dallas
San Antonio – LA Lakers
Utah – Denver
LA Clippers – New Orleans
Portland – Golden State