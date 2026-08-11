La saison NBA débutera avec Knicks – Sixers et Spurs – Thunder !

« On doit finaliser le calendrier de la saison prochaine et l’équipe dans laquelle joue LeBron influe évidemment dessus. » La phrase d’Adam Silver, prononcée à la mi-juillet en amont de l’annonce de la destination de LeBron James, prend un peu plus son sens aujourd’hui.

Car Shams Charania révèle aujourd’hui que le « King » se déplacera le 20 octobre avec sa nouvelle formation, les Sixers, au Madison Square Garden sur le parquet des champions en titre, les Knicks. Au moment de la remise des bagues donc.

Un peu plus tôt pour cette journée « opening night », les Celtics se déplaceront à Detroit, pour un affrontement entre les deux meilleures formations de l’Est la saison passée. Avec des Celtics qui démarreront leur nouvelle ère sans Jaylen Brown donc, devenu coéquipier de LeBron James à Philadelphie.

À l’Ouest, le choc ultime est programmé avec le remake de la dernière finale de conférence entre les Spurs, finalistes NBA malheureux face aux Knicks, et le Thunder, qui avait remporté le titre précédent avant celui des New-Yorkais.

Dès la deuxième soirée, le 21 octobre, Giannis Antetokounmpo fera ses débuts avec le Heat, face aux Wolves. LaMelo Ball vivra également son baptême du feu avec sa nouvelle équipe ce soir-là. La première semaine, de belles rencontres seront au programme : Philadelphie – Cleveland et Oklahoma City – Denver, le 22 octobre, ou encore Boston – New York et San Antonio – Houston le lendemain.

On connaît également les affiches de Noël 2026 avec, là encore, du très lourd. À commencer par le remake de la dernière finale avec le déplacement de Victor Wembanyama et de sa bande à New York. Le Heat de Giannis Antetokounmpo se rendra, lui, à Boston pour affronter les Celtics.

NBA Christmas Day 2026 on ABC and ESPN: – Spurs @ Knicks

– Heat @ Celtics

– 76ers @ Lakers

– Thunder @ Timberwolves

– Nuggets @ Warriors — Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2026

À l’Ouest, le Thunder rendra visite aux Wolves de la nouvelle traction Anthony Edwards – LaMelo Ball, tandis que les Nuggets se déplaceront chez les Warriors. L’autre rencontre surveillée d’encore plus près sera le déplacement des Sixers dans l’antre des Lakers de Luka Doncic. Pour le premier retour de LeBron James sur ses anciennes terres donc.

Voilà qui promet de nouveaux cartons d’audience TV.

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