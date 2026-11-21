Deuxième manche entre les Rockets et les Nuggets après un premier duel qui s’était soldé par une victoire des Texans. Un affrontement particulier cette fois-ci puisqu’il se joue dans le cadre de la NBA Cup. Dès le début de la partie, les paniers s’enchaînent des deux côtés et les stops défensifs sont rares.

L’adresse baisse légèrement au gré des premières rotations et il faut attendre les deux dernières minutes du premier quart-temps pour voir Denver prendre cinq points d’avance. Les Nuggets ne s’envolent pas puisque Marcus Smart sanctionne à 3-points et Alperen Sengun prend le meilleur sur Nikola Jokic pour égaliser. Sur un alley-oop entre Jabari Smith Jr. et Tari Eason, Houston vire même en tête (33-31).

Le deuxième quart-temps ressemble au premier et aucune des deux équipes ne parvient à se détacher. DeMar DeRozan fait parler son expérience pour Denver, mais les Rockets répondent notamment par un 8-0 (54-50). Les hommes de David Adelman reprennent finalement les commandes juste avant la pause (62-60).

Le réveil de Nikola Jokic

Le passage aux vestiaires ne refroidit pas les mains puisque les deux équipes débutent la seconde mi-temps avec un 4/4 au tir. Alperen Sengun redonne l’avantage aux siens sur la ligne des lancers-francs (72-71), mais Nikola Jokic sort enfin de sa boîte.

Limité à deux points en première mi-temps, le Serbe sanctionne de loin et à mi-distance avant de lancer Jamal Murray en contre-attaque. Le meneur enchaîne avec un panier avec la faute et Denver prend deux possessions d’avance (78-74).

Encore une fois, les Nuggets ne conservent pas longtemps cet avantage puisque Houston passe un nouveau 8-0. Malgré les 18 points de Nikola Jokic dans ce troisième quart-temps, ce sont même les Texans qui abordent le dernier acte en tête (102-99).

Un 10-0 dévastateur

Après trois quarts-temps sous le signe de l’attaque, les défenses s’illustrent enfin. Tari Eason contre DeMar DeRozan tandis que Trevon Brazile repousse une tentative de Reed Sheppard. Le rookie des Nuggets est lui-même contré coup sur coup par Marcus Smart et Tari Eason (108-108).

À cinq minutes du terme, Houston compte cinq points d’avance, mais Denver choisit le meilleur moment pour signer un 10-0 (120-115). Les Rockets perdent alors pied, à l’image de Fred VanVleet, auteur d’un étonnant 0/2 sur la ligne des lancers-francs.

À l’inverse, Nikola Jokic ne tremble pas sur la ligne (124-117) et, si Alperen Sengun entretient l’espoir d’un dunk, Fred VanVleet commet une faute sur un 3-points de Jamal Murray. Le Canadien réussit ses trois lancers (127-119) et les Nuggets ont définitivement fait le plus dur. Ils prennent ainsi leur revanche sur les Texans (133-124).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un duel de haute volée. Avec deux équipes à plus de 50% de réussite au tir, les spectateurs ont été servis. L’avantage a changé de camp à 32 reprises, un record cette saison en NBA, avant que Denver ne trouve finalement la solution dans le « money-time ». Un 10-0 qui a fait toute la différence dans une rencontre où aucune des deux formations n’était jusque-là parvenue à prendre durablement le dessus.

– Le triple-double d’Alperen Sengun n’a pas suffi. Avec 28 points, 11 rebonds et 10 passes, le Turc a longtemps dominé son duel avec Nikola Jokic. Mais le triple MVP a changé de visage après la pause, inscrivant 24 de ses 26 points en seconde mi-temps, à 10/15 au tir dont 2/3 à 3-points. Un réveil qui a pesé lourd dans la balance.

– Les Rockets quasiment éliminés de la NBA Cup. Déjà battus par les Mavericks, les Texans concèdent leur deuxième défaite en trois matchs dans la compétition. Si une qualification reste mathématiquement possible, leurs espoirs sont désormais très minces puisque Denver et Dallas ont remporté leurs deux premiers matchs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 111 CHA 97 BRO 111 ORL 113 CLE 128 IND 119 DET 102 TOR 105 CHI 94 WAS 98 OKC 126 NOR 120 UTH 101 PHO 111 DEN 133 HOU 124 LAL 106 SAC 104