Malgré un grand Jamal Murray, les Nuggets tombent à Houston

Après une nuit difficile et une arrivée tardive à Houston, les Nuggets avaient placé tous leurs titulaires ainsi que DeMar DeRozan sur leur liste de blessés. Une fausse alerte finalement puisque David Adelman a aligné son cinq de départ habituel pour ce duel face aux Rockets. Les Texans réussissent leurs trois premiers tirs, mais perdent trois ballons sur les possessions suivantes, permettant à Denver d’ouvrir son compteur.

Malgré ces erreurs, Houston conserve les commandes grâce au bon début de match de Kevin Durant (23 points, 12 rebonds), qui réussit cinq de ses six premiers tirs (24-18). Pour finir ce premier acte, « KD » trouve Tari Eason, oublié à 3-points, et l’ailier plante son deuxième tir primé (32-24).

La défense des Nuggets prend l’eau dans les minutes suivantes. Houston ouvre le deuxième quart-temps avec un 11-0 pour prendre 19 points d’avance, avant que Jamal Murray (38 points, 14/23 au tir) ne tente d’éteindre l’incendie avec un panier primé (43-27). Le retour de Nikola Jokic (25 points, 16 rebonds, 8 passes) ne permet pas aux Nuggets d’effacer leur retard. Le Serbe manque un tir ouvert à 3-points avant la mi-temps et Denver accuse encore 14 points de retard (54-40).

Les Nuggets retrouvent de l’adresse après la pause, à l’image de Nikola Jokic, qui réussit enfin un panier primé après trois tentatives infructueuses. Le triple MVP lance ainsi un 8-0 et Denver revient à huit longueurs (58-50). Les deux lancers francs de Kevin Durant n’enrayent pas la dynamique des visiteurs puisque Jamal Murray enchaîne quatre points pour ramener son équipe à deux petites longueurs (60-58).

Houston trouve toujours une réponse

Nikola Jokic finit par égaliser, mais Houston réagit immédiatement. Les Texans signent deux interceptions pour s’offrir quatre points en contre-attaque. Kevin Durant ajoute deux lancers francs et Jabari Smith Jr. sanctionne de loin (69-62). Une réaction qui permet aux Rockets de reprendre le contrôle alors que Denver semblait avoir fait le plus dur.

Menés de neuf points à l’entame du dernier acte, les Nuggets s’en remettent encore à Jamal Murray, qui ouvre ce quatrième quart-temps avec une flèche à longue distance. Mais Bogdan Bogdanovic lui répond immédiatement. Denver recolle une nouvelle fois à cinq longueurs, sauf qu’Alperen Sengun enchaîne un dunk et un panier dans la raquette pour repousser les visiteurs. Le Turc pose ensuite un écran pour Fred VanVleet, qui profite de l’espace pour sanctionner à 3-points (96-87).

Christian Braun a l’occasion de ramener son équipe à quatre points, mais manque ses deux lancers francs. De l’autre côté, Alperen Sengun et Amen Thompson trouvent la faille dans la raquette et Houston reprend dix points d’avance (100-90). Cette séquence scelle le sort de la rencontre. Les Rockets s’imposent 110-100 et renouent avec la victoire après deux défaites consécutives.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Denver si proche, mais si loin. Au début du deuxième quart-temps, les Rockets ont passé un 11-0 pour prendre jusqu’à 19 points d’avance. Sans Nikola Jokic, Denver est resté presque cinq minutes sans marquer. Pourtant, les hommes de David Adelman ont réussi à revenir dans le troisième quart-temps, jusqu’à égaliser à 60-60. Mais ils n’ont pas su enrayer la réaction texane qui a suivi. Même scénario dans le dernier acte, avec des Nuggets qui reviennent à deux possessions avant qu’Alperen Sengun et Fred VanVleet ne redonnent de l’air à Houston. À chaque retour de Denver, les Rockets ont trouvé une réponse.

– Jamal Murray a tout donné, en vain. Pour mettre fin à la disette de son équipe dans le deuxième quart-temps, Jamal Murray a planté un tir à 3-points. Un panier qui symbolise les efforts du meneur pour maintenir Denver dans le match. Dans le troisième quart-temps, il a notamment inscrit six points lors d’un 10-0 qui a permis aux Nuggets d’égaliser. Et dans le dernier acte, il a encore tenté de relancer les siens. En vain. Il termine avec 38 points à 14/23 au tir, dont 5/8 à 3-points.

– Le banc des Rockets décisif au bon moment. Sur la feuille de stats, l’apport des deux « second units » semble équilibré, mais celui de Houston s’est montré particulièrement précieux dans les moments importants. Lorsque Denver égalise, ce sont Marcus Smart et Tari Eason qui réalisent deux interceptions pour relancer leur équipe. Au début du dernier acte, Bogdan Bogdanovic enchaîne cinq points et Reed Sheppard ajoute un panier à 3-points pour maintenir les Nuggets à distance. Des contributions déterminantes pour permettre aux titulaires texans de finir le travail.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 114 LAL 124 CHA 124 CLE 112 DET 122 WAS 111 TOR 102 MEM 118 DAL 125 IND 122 HOU 110 DEN 100 PHO 96 SAS 122 GSW 138 NOR 87