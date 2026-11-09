Après une nuit galère à Mexico, les Nuggets placent leurs titulaires sur la liste des blessés

Après leur succès face à Indiana samedi, les Nuggets devaient rejoindre le Texas dans la soirée. Mais des problèmes techniques sur leur avion ont retardé leur départ de plusieurs heures. Après avoir attendu une bonne partie de la nuit à l’aéroport, joueurs et membres du staff ont finalement dû retourner à leur hôtel vers 5 heures du matin.

Selon le Denver Post, le groupe n’a pu quitter Mexico que le dimanche après-midi. Conséquence directe : l’intégralité du cinq majeur ainsi que DeMar DeRozan ont été placés sur la liste des joueurs incertains pour la rencontre de lundi face aux Rockets. Le traditionnel « shootaround » du matin a également été annulé.

Selon le communiqué, Nikola Jokic est incertain en raison d’une entorse au coude droit, tandis que Jamal Murray souffre d’un coup au tibia. Christian Braun est diminué par une contusion au mollet gauche et un état grippal.

Aaron Gordon et Cameron Johnson apparaissent, eux, sur le rapport pour une gestion de douleurs au niveau des jambes. Enfin, DeMar DeRozan reste gêné par des douleurs au dos, qui lui avaient déjà fait manquer la rencontre face à Toronto.

À ce stade, les six joueurs restent officiellement incertains et aucune absence n’a encore été confirmée…

Cette situation pourrait offrir de nouvelles responsabilités au banc de Denver, brillant à Mexico avec 43 points. Spencer Jones, auteur de 13 points pour son retour, ainsi que Marvin Bagley III, Tyus Jones, Trevon Brazile, Bryce Hopkins et Alpha Diallo pourraient être davantage sollicités face à Houston.

Les Nuggets restent sur quatre victoires en cinq matchs, mais ce déplacement compliqué en altitude puis cette nuit presque blanche constituent un sérieux test physique. En face, les Rockets tenteront de leur côté de mettre fin à une série de deux défaites, même s’ils seront privés de leurs deux pivots, Steven Adams et Clint Capela.