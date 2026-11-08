Le retour de Spencer Jones booste le banc des Nuggets

Pour sa première apparition de la saison, Spencer Jones n’a pas eu besoin d’un long temps d’adaptation. Absent lors des sept premières rencontres en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, l’ailier des Nuggets a signé un retour presque parfait face aux Pacers, à Mexico.

En 21 minutes, il a inscrit 13 points à 5/6 aux tirs, dont un impeccable 3/3 derrière l’arc, tout en ajoutant 6 rebonds et un contre. Avec un différentiel de +14, le meilleur de Denver, il a largement contribué à la victoire des Nuggets.

« Spencer est le role player ultime », s’est réjoui David Adelman. « Il met ses tirs à 3-points, contre un tir, pose des écrans, effectue ses rotations, communique. Toutes ces choses que l’on doit souvent enseigner aux joueurs aujourd’hui, lui les fait naturellement. Il existe une vraie différence entre être un basketteur et être un véritable professionnel. Lui en est un. »

Un panier pour stopper le retour des Pacers

Spencer Jones s’est notamment montré précieux lorsque la rencontre a commencé à échapper aux Nuggets. Après avoir compté jusqu’à 27 points d’avance, Denver a vu Indiana revenir dans le quatrième quart-temps. C’est alors que l’ailier a coupé vers le cercle pour convertir une passe de Jamal Murray et redonner de l’air à son équipe.

« Il a été très adroit, il a pris quelques rebonds importants et sa défense était agressive et physique », a apprécié Nikola Jokic. « C’est exactement ce dont nous avons besoin de sa part. Je suis heureux qu’il soit de retour et j’espère maintenant que nous pourrons rester en bonne santé. »

Pour Jamal Murray, cette prestation est d’autant plus encourageante que Spencer Jones n’avait encore disputé aucune minute cette saison. « C’est énorme pour notre rythme », a expliqué le meneur canadien. « Il n’avait pas joué de la saison et il a pourtant trouvé ses sensations très rapidement. C’était vraiment positif pour lui. »

Trois remplaçants à 10 points ou plus

Spencer Jones a été le principal visage d’un banc qui a inscrit 43 points à Mexico. DeMar DeRozan a ajouté 11 points et 5 passes en 22 minutes, tandis que Marvin Bagley III a compilé 10 points en moins de 12 minutes.

Pour la deuxième rencontre consécutive, les remplaçants ont ainsi permis aux titulaires de souffler sans que le niveau de jeu ne s’effondre.

« Les joueurs trouvent progressivement leur place, leurs espaces et s’habituent à évoluer ensemble au sein de différentes associations », constate Jamal Murray. « Quand ils entrent, marquent, créent du jeu et nous enlèvent une partie de la charge offensive, c’est énorme. »

David Adelman a notamment apprécié l’attitude de Bryson Hopkins, utilisé pendant les trois dernières minutes. Alors qu’il pouvait légitimement penser qu’il ne jouerait pas, le jeune ailier a provoqué un panier avec la faute.

« J’ai adoré son attitude », a souligné l’entraîneur. « Il a probablement compris qu’il n’allait pas jouer, puis je l’ai lancé à trois minutes de la fin et il a immédiatement eu un impact. C’est exactement ce qu’il nous faut. Nos titulaires ont déjà énormément d’expérience. Nous avons besoin que les jeunes apportent de l’énergie et soient capables de faire basculer des matchs. »

Une profondeur indispensable pour viser haut

Cette profondeur apparaît essentielle pour une équipe dont les ambitions dépassent largement la saison régulière. Denver a longtemps dépendu de Nikola Jokic et Jamal Murray pour alimenter son attaque. À Mexico, le double MVP n’a shooté qu’à 7/20 et le Canadien n’a pris que 13 tirs, sans que les Nuggets ne soient véritablement mis en danger avant le retour tardif des Pacers.

« Je n’avais pas l’impression d’avoir bien shooté, mais l’écart au tableau d’affichage est resté stable », a relevé Jamal Murray. « Cela signifie beaucoup. C’est le deuxième match de suite durant lequel notre banc prend en charge une partie du scoring. Cela nous convient parfaitement. »

Avec le retour réussi de Spencer Jones et trois remplaçants à 10 points et plus, David Adelman dispose désormais de davantage de solutions pour répartir les minutes. Le coach des Nuggets pourrait même continuer à élargir sa rotation jusqu’à onze joueurs lorsque les circonstances le permettent.

« Si nous voulons devenir une équipe de très haut niveau, c’est ce dont nous avons besoin », a-t-il conclu.