À Mexico, Jamal Murray évite une grosse frayeur aux Nuggets

Un peu plus d’un an après, la NBA était de retour à Mexico cette nuit pour une opposition entre les Nuggets et les Pacers. Privé de Tyrese Haliburton, Indiana a rapidement subi la loi de Denver, qui a compté jusqu’à 27 points d’avance avant la pause. Mais les hommes de Rick Carlisle n’ont jamais renoncé, obligeant Jamal Murray et Nikola Jokic (16 et 19 points, 8 passes décisives chacun) à s’employer jusqu’au bout pour préserver la victoire.
Les Nuggets ont d’abord fait la différence en première mi-temps grâce à leur collectif. Nikola Jokic a initié un 10-0 conclu par un dunk de Cam Johnson dès les premières minutes, histoire de donner le ton (7-14).
Le « Joker » a enchaîné deux paniers et une passe décisive pour DeMar DeRozan afin d’aider les siens à virer à +8 après 12 minutes (19-27). Il s’est progressivement mis en retrait ensuite pour laisser briller ses coéquipiers, sans inscrire le moindre point dans le deuxième quart-temps.
Indiana y a presque cru
C’est pourtant à ce moment que Denver a fait le trou, malgré le passage remarqué de Larry Nance Jr. et ses deux tirs à 3-points, qui n’ont fait que retarder l’échéance (28-34).
Car derrière, Indiana a encaissé un 15-0 marqué par l’agressivité de Marvin Bagley III, les 3-points de Tyus Jones et Spencer Jones, puis le 2+1 de DeMar DeRozan (28-49). De loin, Spencer Jones et Jamal Murray ont ensuite salé l’addition, faisant grimper l’écart jusqu’à +27 sur un panier à mi-distance du meneur canadien (37-64).
L’affaire semblait entendue, mais Indiana n’a pas lâché après la pause. Mieux, après les passages remarqués de Pascal Siakam et Ivica Zubac, c’est l’adresse extérieure des Pacers qui a relancé le suspense. Aaron Nesmith a planté deux tirs primés, et Larry Nance Jr. a surenchéri avec un 3/3 de loin pour ramener Indiana à -13 (73-86).
Obi Toppin y est allé de son 2/2 derrière l’arc à son tour, puis Pascal Siakam a ajouté un 2+1 avant de servir Jarace Walker pour ramener les Pacers à neuf longueurs à huit minutes de la fin (90-99) !
Denver a alors pu compter sur le sang-froid de Jamal Murray. Un 3-points, un lay-up en transition et deux lancers-francs ont permis au Canadien de mettre définitivement fin aux espoirs des troupes de Rick Carlisle (102-114).
CE QU’IL FAUT RETENIR
– Le « comeback » des Pacers. Qui aurait misé un centime sur Indiana, relégué à -27 peu avant la pause ? Pas grand-monde. Pourtant, les Pacers n’ont rien lâché au retour des vestiaires, portés par l’adresse extérieure du trio Nesmith – Nance Jr. – Toppin et un bon passage de Jarace Walker. Ils sont même revenus à sept longueurs à sept minutes de la fin (95-102). Pas de quoi renverser Denver, mais au moins de quitter le parquet sans regret.
– Les réponses de Jamal Murray. S’il y a bien un joueur des Nuggets qui n’a pas envisagé une seule seconde de laisser filer ce match, c’est Jamal Murray. Le meneur a été impliqué, à la passe ou au scoring, dans tous les paniers inscrits dans le jeu par Denver au cours des huit dernières minutes. On retiendra surtout son superbe « step-back » à 3-points sur la tête de Quenton Jackson pour répondre au retour d’Indiana (90-99), puis ses deux passes décisives pour Spencer Jones et Aaron Gordon. Sans oublier son agressivité pour finir main gauche en transition (99-108), avant d’aller arracher deux lancers-francs pour repousser une dernière fois les Pacers. Une fin de match de patron.
– Le retour de TJ McConnell. En plus de Kelly Oubre, qui avait manqué les derniers matchs en raison d’une blessure au mollet, Indiana a enregistré le retour de TJ McConnell, qui a disputé ses premières minutes de la saison. Jusqu’ici éloigné des parquets par une blessure aux ischio-jambiers, l’emblématique meneur des Pacers a compilé 6 points, 2 rebonds, 1 passe décisive et même 1 contre en seulement 9 minutes. En attendant le retour de Tyrese Haliburton, sa présence va faire le plus grand bien à Indiana au poste 1.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.