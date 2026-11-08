À Mexico, Jamal Murray évite une grosse frayeur aux Nuggets

Un peu plus d’un an après, la NBA était de retour à Mexico cette nuit pour une opposition entre les Nuggets et les Pacers. Privé de Tyrese Haliburton, Indiana a rapidement subi la loi de Denver, qui a compté jusqu’à 27 points d’avance avant la pause. Mais les hommes de Rick Carlisle n’ont jamais renoncé, obligeant Jamal Murray et Nikola Jokic (16 et 19 points, 8 passes décisives chacun) à s’employer jusqu’au bout pour préserver la victoire.

Les Nuggets ont d’abord fait la différence en première mi-temps grâce à leur collectif. Nikola Jokic a initié un 10-0 conclu par un dunk de Cam Johnson dès les premières minutes, histoire de donner le ton (7-14).

Le « Joker » a enchaîné deux paniers et une passe décisive pour DeMar DeRozan afin d’aider les siens à virer à +8 après 12 minutes (19-27). Il s’est progressivement mis en retrait ensuite pour laisser briller ses coéquipiers, sans inscrire le moindre point dans le deuxième quart-temps.

Indiana y a presque cru

C’est pourtant à ce moment que Denver a fait le trou, malgré le passage remarqué de Larry Nance Jr. et ses deux tirs à 3-points, qui n’ont fait que retarder l’échéance (28-34).

Car derrière, Indiana a encaissé un 15-0 marqué par l’agressivité de Marvin Bagley III, les 3-points de Tyus Jones et Spencer Jones, puis le 2+1 de DeMar DeRozan (28-49). De loin, Spencer Jones et Jamal Murray ont ensuite salé l’addition, faisant grimper l’écart jusqu’à +27 sur un panier à mi-distance du meneur canadien (37-64).

L’affaire semblait entendue, mais Indiana n’a pas lâché après la pause. Mieux, après les passages remarqués de Pascal Siakam et Ivica Zubac, c’est l’adresse extérieure des Pacers qui a relancé le suspense. Aaron Nesmith a planté deux tirs primés, et Larry Nance Jr. a surenchéri avec un 3/3 de loin pour ramener Indiana à -13 (73-86).

Obi Toppin y est allé de son 2/2 derrière l’arc à son tour, puis Pascal Siakam a ajouté un 2+1 avant de servir Jarace Walker pour ramener les Pacers à neuf longueurs à huit minutes de la fin (90-99) !

Denver a alors pu compter sur le sang-froid de Jamal Murray. Un 3-points, un lay-up en transition et deux lancers-francs ont permis au Canadien de mettre définitivement fin aux espoirs des troupes de Rick Carlisle (102-114).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « comeback » des Pacers. Qui aurait misé un centime sur Indiana, relégué à -27 peu avant la pause ? Pas grand-monde. Pourtant, les Pacers n’ont rien lâché au retour des vestiaires, portés par l’adresse extérieure du trio Nesmith – Nance Jr. – Toppin et un bon passage de Jarace Walker. Ils sont même revenus à sept longueurs à sept minutes de la fin (95-102). Pas de quoi renverser Denver, mais au moins de quitter le parquet sans regret.

– Les réponses de Jamal Murray. S’il y a bien un joueur des Nuggets qui n’a pas envisagé une seule seconde de laisser filer ce match, c’est Jamal Murray. Le meneur a été impliqué, à la passe ou au scoring, dans tous les paniers inscrits dans le jeu par Denver au cours des huit dernières minutes. On retiendra surtout son superbe « step-back » à 3-points sur la tête de Quenton Jackson pour répondre au retour d’Indiana (90-99), puis ses deux passes décisives pour Spencer Jones et Aaron Gordon. Sans oublier son agressivité pour finir main gauche en transition (99-108), avant d’aller arracher deux lancers-francs pour repousser une dernière fois les Pacers. Une fin de match de patron.

– Le retour de TJ McConnell. En plus de Kelly Oubre, qui avait manqué les derniers matchs en raison d’une blessure au mollet, Indiana a enregistré le retour de TJ McConnell, qui a disputé ses premières minutes de la saison. Jusqu’ici éloigné des parquets par une blessure aux ischio-jambiers, l’emblématique meneur des Pacers a compilé 6 points, 2 rebonds, 1 passe décisive et même 1 contre en seulement 9 minutes. En attendant le retour de Tyrese Haliburton, sa présence va faire le plus grand bien à Indiana au poste 1.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 102 DEN 114 ATL 124 BRO 121 CLE 97 NYK 109 OKC 114 WAS 75 GSW 126 ORL 119 PHO 102 HOU 99 POR 90 SAS 118