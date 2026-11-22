Bousculé, au propre comme au figuré par ses adversaires, Victor Wembanyama n’a eu besoin que de 31 minutes pour inscrire 50 points face aux Pelicans. À son impressionnant total offensif, le Français ajoute 19 rebonds, 5 contres et 4 interceptions lors de la victoire des Spurs (114-91).

Il s’agit de son troisième match à 50 points en carrière, à seulement deux unités de son record personnel établi il y a quelques jours. Une performance d’autant plus impressionnante qu’il comptait déjà 32 points à la pause et que l’écart a permis à Mitch Johnson de largement gérer son temps de jeu en seconde période.

« C’est très spécial. Mais, contrairement à beaucoup de mes collègues, je ne suis pas très doué pour gonfler mes statistiques. Je n’ai donc pas atteint cette barre aussi souvent que j’aurais dû », plaisante-t-il après la rencontre.

Selena Gomez en groupie

À 44 points, Victor Wembanyama sait que la barre symbolique reste à sa portée. Son entraîneur lui annonce toutefois qu’il ne lui reste qu’une minute trente sur le parquet avant de rejoindre définitivement le banc.

« Il m’a dit qu’il aimerait que j’atteigne les 50 points, mais qu’il ne me restait qu’une minute trente. Je lui ai répondu que cela pouvait suffire », raconte-t-il en souriant, confiant qu’il voulait atteindre les 50 points pour… Selena Gomez, présente au premier rang de la salle.

Le Français tient parole. A 6 minutes 29 de la fin, alors qu’il compte 47 points, il décoche un « stepback » à 3-points qui porte son total à 50 et donne 26 longueurs d’avance aux Spurs (108-82). Mitch Johnson peut alors immédiatement le rappeler sur le banc.

Victor Wembanyama reconnaît volontiers avoir cherché ce dernier panier pour atteindre les 50 points. « Oui, j’ai essayé de prendre un tir à 3-points lorsque j’étais à 47. Mais je l’ai mis, non ? »

Une entorse au « basket éthique »

Depuis la saison passée, le Français évoque régulièrement sa volonté de pratiquer un « basket éthique ». Un concept qu’il associe à la construction d’une culture collective, à la sélection des bons tirs et à la nécessité de rendre chaque joueur présent sur le terrain dangereux. Son dernier tir ne correspond pas vraiment à cette définition.

« Ce stepback à 3-points vers la droite n’entre pas dans ce cadre », admet-il. « Mais les plus grands ne pensent pas à cela. Je ne crois pas que LeBron, Shai, Jokic ou Doncic y pensent. Ce sont mes exemples, alors j’essaie de ne pas y penser non plus. »

Pour appuyer son propos, Victor Wembanyama remonte même jusqu’au record le plus célèbre de l’histoire du basket : les 100 points de Wilt Chamberlain.

« Je ne pense pas que Wilt Chamberlain, lorsqu’il avait 98 points, se soit demandé s’il devait effectuer la passe supplémentaire. S’il pouvait aller chercher les 100 points, il allait le faire. Et il l’a fait. »

Victor Wembanyama n’en est pas encore là. Mais après 50 points, 19 rebonds, 5 contres et 4 interceptions, le Français livre une nouvelle copie qui semble tout droit sortie des statistiques de Wilt Chamberlain. Et appuie un peu plus sa candidature au trophée de MVP.