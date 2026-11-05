Victor Wembanyama écrabouille les Mavericks : 52 points, 24 rebonds et 8 contres !

Déjà Joueur de la semaine et candidat sérieux au titre de MVP, Victor Wembanyama continue de repousser les limites ! Face aux Mavericks, l’intérieur français a compilé 52 points, 24 rebonds et 8 contres pour offrir aux Spurs une sixième victoire consécutive, au terme d’une rencontre devenue irrespirable dans les dernières secondes (112-111).

Sur le parquet «old school» des Spurs, le Français a donné le ton dès le début de la rencontre. Tandis que PJ Washington inscrivait sept des dix premiers points de Dallas, « Wemby » répondait avec dix des douze premières unités de San Antonio. L’épouvantail de San Antonio a bouclé le premier quart-temps avec 15 points et 8 rebonds, permettant aux Spurs de prendre les commandes (32-26).

En face, Cooper Flagg a immédiatement souffert face à la longueur du Français. Déjà auteur d’un 3/19 au tir lors de sa précédente sortie, le jeune ailier a commencé la rencontre par un inquiétant 1/11. La présence de Wembanyama, auteur de cinq contres avant même la pause, l’a poussé à modifier plusieurs de ses tentatives.

29 points, 15 lancers-francs et 5 contres à la pause !

Dallas est pourtant parvenu à rester au contact grâce à PJ Washington et à l’adresse extérieure de Kyrie Irving. À cinq minutes de la mi-temps, l’écart n’était encore que d’un point en faveur des Spurs (49-48).

Un lancer-franc manqué de Daniel Gafford a alors déclenché une terrible accélération texane. San Antonio a terminé le deuxième quart-temps par un 19-3, avec un Wembanyama omniprésent dans la raquette au point de signer trois contres en moins de 15 secondes !

Les Spurs semblaient avoir fait le plus difficile en prenant 17 longueurs d’avance à la pause (68-51). Mais les Mavericks n’avaient pas encore renoncé.

Kyrie Irving relance Dallas…

L’avance de San Antonio a atteint 19 points après un panier à 3-points de Stephon Castle. Dallas a alors profité du passage de Victor Wembanyama sur le banc pour retrouver de la confiance.

Contrairement à un fantomatique Zaccharie Risacher, Cooper Flagg a enfin débloqué son compteur avec deux paniers près du cercle, avant que Kyrie Irving ne prenne les choses en main. Le meneur a inscrit neuf points en l’espace de trois minutes, puis Walter Clayton Jr. a ramené les Mavericks à huit longueurs grâce à un tir primé dans le corner.

Malgré une ligne statistique déjà ahurissante de 40 points, 19 rebonds et 7 contres après trois quarts-temps, Wembanyama n’avait pas encore mis les Spurs à l’abri, au point que l’écart n’était plus que de dix points à l’entame de la dernière période.

Les Mavericks ont poursuivi leur remontée. Walter Clayton Jr. a piégé Wembanyama avec une feinte de passe avant de conclure au cercle, puis Naji Marshall a sanctionné à deux reprises derrière l’arc. Une passe lobée de Caleb Martin pour Cooper Flagg a finalement permis à Dallas d’égaliser à six minutes de la fin (100-100).

PJ Washington a ensuite donné aux Mavericks leur premier avantage (103-100) depuis le premier quart-temps. La réponse de Wembanyama a été immédiate, avec son seul panier à 3-points de la soirée pour remettre les deux équipes à égalité.

… mais manque le tir de la victoire

Le «money time» est alors devenu irrespirable. Wembanyama a inscrit son 47e point près du cercle pour donner trois longueurs d’avance aux Spurs, mais Kyrie Irving, Cooper Flagg et Naji Marshall ont continué de lui répondre. Ce dernier a égalisé dans le corner à moins de deux minutes du terme (111-111).

A 24 secondes de la fin, Wembanyama a obtenu deux nouveaux lancers-francs. Après avoir commencé la rencontre par un 18/18 sur la ligne, le Français venait d’en manquer trois consécutivement, et il a encore raté le premier ! Avant d’inscrire le second pour placer San Antonio en tête (112-111).

Dallas a confié sa dernière possession à Kyrie Irving. La star des Mavericks a choisi de jouer en isolation, mais sa tentative n’a pas trouvé la cible. Les Spurs et leurs fans peuvent souffler, ils signent leur sixième succès de suite pour se rapprocher, déjà, du sommet de la conférence Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama signe un match historique. Avec 52 points, 24 rebonds et 8 contres, le Français établit deux nouveaux records personnels. Il devient seulement le deuxième joueur depuis que les contres sont officiellement comptabilisés, en 1973/74, à atteindre les seuils des 50 points, 20 rebonds et 5 contres dans une même rencontre.

– Une domination presque exclusivement intérieure. En difficulté derrière l’arc, avec un seul panier primé, Wembanyama a insisté près du cercle et provoqué faute après faute. Ses sept paniers de la première mi-temps ont tous été inscrits près du cercle, accompagnés d’un parfait 15/15 aux lancers-francs.

– Cooper Flagg traverse la tempête. Après avoir commencé par un terrible 1/11, le jeune ailier a retrouvé de l’agressivité lorsque Wembanyama a rejoint le banc. Il a ensuite participé activement au retour des Mavericks, même si sa première mi-temps confirme ses difficultés actuelles.

– Dylan Harper dans l’ombre, mais précieux. Éclipsé par la performance historique de son coéquipier, le jeune arrière a tout de même inscrit 21 points. Il a notamment converti 7 de ses 10 tentatives dans la raquette, confirmant son efficacité exceptionnelle près du cercle.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 106 PHI 112 WAS 105 ATL 120 BOS 109 MIL 102 BRO 114 CHA 104 NYK 135 CHI 105 MEM 103 IND 107 NOR 120 UTH 113 OKC 124 CLE 116 HOU 107 MIN 117 DEN 128 TOR 109 PHO 119 POR 132 SAS 112 DAL 111 SAC 103 LAL 116 LAC 116 MIA 117