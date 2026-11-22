Privés de Zion Williamson, Trey Murphy III et Bennedict Mathurin, les Pelicans subissent immédiatement la domination de Victor Wembanyama. Le Français lance la rencontre par une claquette-dunk, profite du travail de De’Aaron Fox et permet à San Antonio de prendre rapidement onze longueurs d’avance (15-4).

Mais Jeremiah Fears refuse de laisser New Orleans sombrer. Le sophomore inscrit neuf points quasiment de suite, avant que Jordan Poole ne prenne le relais avec trois tirs à 3-points. Les Pelicans passent même devant, mais Wemby répond par un nouveau « run » personnel. Après douze minutes, les Spurs ne possèdent que trois longueurs d’avance (32-29).

La poussette qui réveille Wembanyama

San Antonio remet immédiatement de l’intensité dans le deuxième quart-temps avec un 13-2. La rencontre se tend lorsque Jaron Pierre Jr. pousse Victor Wembanyama dans le dos après une faute de Karlo Matkovic. Keldon Johnson vient défendre son coéquipier et les deux joueurs écopent d’une faute technique.

Le Français répond de la meilleure manière : un 7-0, avec notamment un superbe move pour éliminer Yves Missi conclu par un puissant dunk à une main. Son 3-points dans le corner repousse ensuite New Orleans à douze longueurs.

Les Pelicans reviennent pourtant avec un 9-1. Jeremiah Fears continue de provoquer la défense texane, jusqu’à ce que De’Aaron Fox le pousse à commettre un retour en zone. Les deux hommes se bousculent après le coup de sifflet et le meneur des Spurs reçoit une faute technique.

Là encore, Victor Wembanyama transforme la tension en carburant. Il inscrit les cinq points suivants pour dépasser les 30 unités et redonner de l’air aux siens. À la pause, le Français compte déjà 32 points, 13 rebonds, au moins 3 contres et 3 interceptions, et San Antonio mène 61-45.

Stephon Castle prend le relais

Après la pause, New Orleans tente une nouvelle fois de revenir derrière Fears et Poole. Mais Stephon Castle se montre impitoyable à 3-points. Le meneur inscrit quatre tirs primés dans le troisième quart-temps et empêche les Pelicans de réduire l’écart.

Wemby se montre moins prolifique offensivement, mais continue de verrouiller la raquette. Il repousse notamment une tentative de dunk d’Yves Missi, avant de provoquer une faute offensive de Jaron Pierre Jr. San Antonio termine la période sur un tir extérieur de Keldon Johnson et aborde le dernier acte avec 23 longueurs d’avance (89-66).

La seule question concerne désormais le total du Français. À 6 minutes de la fin, il inscrit son 50e point sur un tir à 3-points qui porte le score à 108-82. Mitch Johnson le rappelle alors sur le banc, à seulement deux unités de son record personnel.

Les Spurs déroulent jusqu’à la sirène pour s’imposer 114-91. Avec 14 victoires en 17 rencontres, ils rejoignent les Lakers en tête de la Conférence Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une performance monstrueuse de Victor Wembanyama. En 31 minutes, le Français compile 50 points, 19 rebonds, 5 contres et 4 interceptions pour 66 d’évaluation ! A deux points de son record personnel, il devient le premier joueur cette saison à atteindre 30 points, 10 rebonds, 3 contres et 3 interceptions dans un même match… et il y parvient dès la mi-temps.

– La réponse aux provocations. Après la poussette de Jaron Pierre Jr, Victor Wembanyama inscrit les sept points suivants. Après l’altercation entre Fox et Fears, il en ajoute cinq autres.

– De’Aaron Fox très utile. Le meneur ne pèse pas au scoring, mais distribue 10 passes et se montre particulièrement agressif en défense sur Jeremiah Fears. Peut-être qu’il est un peu libéré par l’absence de Dylan Harper… Même constat pour Castle, très bon en deuxième période.

– Un rebond convaincant sans Dylan Harper. Après leurs 21 ballons perdus face à Detroit, les Spurs limitent leurs déchets à 13 pertes de balle pour cette deuxième rencontre sans leur dernière pépite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 132 MIL 129 NYK 97 POR 96 DAL 110 LAC 100 MIN 104 MEM 95 SAS 114 NOR 91 SAC 97 BOS 96