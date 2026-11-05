Victor Wembanyama sur les terres de Wilt Chamberlain

« C’est carrément Wilt Chamberlain ! » À l’issue de la victoire des Spurs face aux Mavericks (112-111), Dylan Harper n’a pas cherché longtemps une comparaison pour Victor Wembanyama.
« Dès qu’il s’approche de la raquette, il est quasiment impossible à arrêter. À nous de continuer à le trouver à cet endroit et de le laisser travailler », ajoute le sophomore.
La référence au géant des années 1960 n’a rien de gratuit. Avec 52 points, 24 rebonds et 8 contres en seulement 34 minutes, le Français a rejoint une zone statistique que la NBA actuelle ne fréquente presque jamais.
Depuis que les contres sont officiellement recensés, en 1973/74, seul Bob McAdoo avait déjà atteint au moins 50 points, 20 rebonds et 5 contres dans un même match, en février 1974…
Un territoire longtemps réservé à Wilt
Pour trouver d’autres performances de cette envergure, il faut donc remonter plus loin. Mais avec une précaution : à l’époque de Wilt Chamberlain, la NBA ne comptabilisait pas encore les contres. Certains exploits du quadruple MVP sont connus grâce à des relevés officieux, notamment ceux du statisticien Harvey Pollack.
« Si on avait compté les contres, Wilt aurait tourné à plus de dix par match. Je lui en ai compté 25 lors d’une rencontre », racontait-il une quinzaine d’années en arrière. De quoi donner une autre perspective aux chiffres monstrueux du « Stilt », même si ces relevés ne peuvent être comparés sans réserve aux stats officielles modernes.
Une domination qui ne dépend pas de son adresse
Plus remarquable encore : Victor Wembanyama a réalisé cet exploit malgré un 1/8 à 3-points. Avec neuf rebonds offensifs et 19 lancers-francs inscrits, il a surtout fait la différence au contact, près du panier.
À la pause, il cumulait déjà 29 points, 15 rebonds et 5 contres. Depuis le début des relevés détaillés, en 1996/97, personne n’avait atteint au moins 25 points, 10 rebonds et 5 contres en une seule mi-temps !
« Nous voulons que Victor impose sa volonté dans la raquette et près du cercle à chaque fois. Tout le monde connaît les conséquences que cela entraîne pour nous et pour l’adversaire », insiste Mitch Johnson.
Et le principal intéressé n’est pas rassasié. « Je peux être bien meilleur lorsque mes tirs rentreront », prévient-il. De quoi rendre encore plus vertigineuse sa place, déjà, sur les terres de Wilt Chamberlain…
|Victor Wembanyama
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|SAS
|71
|29.7
|46.5
|32.5
|79.6
|2.3
|8.4
|10.6
|3.9
|2.2
|1.2
|3.7
|3.6
|21.4
|2024-25
|SAS
|46
|33.2
|47.6
|35.2
|83.6
|1.8
|9.2
|11.0
|3.7
|2.3
|1.1
|3.2
|3.8
|24.3
|2025-26
|SAS
|64
|29.2
|51.2
|34.9
|82.7
|2.0
|9.5
|11.5
|3.1
|2.4
|1.0
|2.4
|3.1
|25.0
|2026-27
|SAS
|7
|31.2
|46.9
|26.2
|73.8
|2.3
|8.4
|10.7
|3.3
|2.1
|1.3
|2.3
|4.0
|25.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.