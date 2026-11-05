Victor Wembanyama sur les terres de Wilt Chamberlain

« C’est carrément Wilt Chamberlain ! » À l’issue de la victoire des Spurs face aux Mavericks (112-111), Dylan Harper n’a pas cherché longtemps une comparaison pour Victor Wembanyama.

« Dès qu’il s’approche de la raquette, il est quasiment impossible à arrêter. À nous de continuer à le trouver à cet endroit et de le laisser travailler », ajoute le sophomore.

La référence au géant des années 1960 n’a rien de gratuit. Avec 52 points, 24 rebonds et 8 contres en seulement 34 minutes, le Français a rejoint une zone statistique que la NBA actuelle ne fréquente presque jamais.

Depuis que les contres sont officiellement recensés, en 1973/74, seul Bob McAdoo avait déjà atteint au moins 50 points, 20 rebonds et 5 contres dans un même match, en février 1974…

Un territoire longtemps réservé à Wilt

Pour trouver d’autres performances de cette envergure, il faut donc remonter plus loin. Mais avec une précaution : à l’époque de Wilt Chamberlain, la NBA ne comptabilisait pas encore les contres. Certains exploits du quadruple MVP sont connus grâce à des relevés officieux, notamment ceux du statisticien Harvey Pollack.

« Si on avait compté les contres, Wilt aurait tourné à plus de dix par match. Je lui en ai compté 25 lors d’une rencontre », racontait-il une quinzaine d’années en arrière. De quoi donner une autre perspective aux chiffres monstrueux du « Stilt », même si ces relevés ne peuvent être comparés sans réserve aux stats officielles modernes.

Une domination qui ne dépend pas de son adresse

Plus remarquable encore : Victor Wembanyama a réalisé cet exploit malgré un 1/8 à 3-points. Avec neuf rebonds offensifs et 19 lancers-francs inscrits, il a surtout fait la différence au contact, près du panier.

À la pause, il cumulait déjà 29 points, 15 rebonds et 5 contres. Depuis le début des relevés détaillés, en 1996/97, personne n’avait atteint au moins 25 points, 10 rebonds et 5 contres en une seule mi-temps !

« Nous voulons que Victor impose sa volonté dans la raquette et près du cercle à chaque fois. Tout le monde connaît les conséquences que cela entraîne pour nous et pour l’adversaire », insiste Mitch Johnson.

Et le principal intéressé n’est pas rassasié. « Je peux être bien meilleur lorsque mes tirs rentreront », prévient-il. De quoi rendre encore plus vertigineuse sa place, déjà, sur les terres de Wilt Chamberlain…

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAS 71 29.7 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAS 46 33.2 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SAS 64 29.2 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0 2026-27 SAS 7 31.2 46.9 26.2 73.8 2.3 8.4 10.7 3.3 2.1 1.3 2.3 4.0 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.