Le MVP de la nuit | Wemby encore plus haut !

Deux jours après avoir été limité à 12 points face au Jazz, Victor Wembanyama a réagi de la manière la plus spectaculaire possible. Face aux Mavericks, le Français a ainsi établi de nouveaux records personnels aux points et aux rebonds, compilant 52 points, 24 prises et 8 contres lors de la victoire étriquée des Spurs (112-111) !

« Je pense que nous avons fait le bon choix sur la plupart des possessions », a-t-il sobrement expliqué après la rencontre. « C’était surtout une question d’acharnement. Nous en voulions davantage ce soir. »

Relancé sur sa performance individuelle, « Wemby » a reconnu avoir voulu donner le ton à ses partenaires : « Je pense avoir incarné ce que je viens de dire. C’est très positif parce que j’essaie de montrer l’exemple. »

Une première mi-temps jamais vue

Un véritable carton, réalisé alors qu’il n’était pas encore pleinement remis d’un virus contracté ces derniers jours.

« Il y avait peut-être quelque chose de spécial, mais il s’agissait surtout de comprendre ce qui se passait », explique-t-il. « Parfois, on a un temps d’avance. Je ne me sentais pas très bien ces derniers temps, je suis malade depuis un moment. Aujourd’hui, j’ai retrouvé mes jambes. Cela devrait donc arriver plus souvent. »

Victor Wembanyama précise qu’il ressent encore les effets de la maladie, mais que la sensation de faiblesse a disparu. Une mauvaise nouvelle pour le reste de la NBA, puisque le Français estime cette soirée beaucoup moins exceptionnelle qu’annonciatrice de ce qu’il souhaite désormais produire régulièrement…

« Je peux encore faire plus », assure-t-il après avoir compilé 29 points, 14 rebonds et 5 contres en première mi-temps. « Mes tirs ne rentraient pas et cela m’a contraint à adopter un style de jeu très fatigant. Je peux le faire, la preuve est là. Mais je peux être bien meilleur lorsque mes tirs rentreront. »

Wemby rappelle en effet qu’il réalise actuellement sa plus mauvaise saison en carrière en matière d’adresse extérieure. « J’ai été très bon dans un secteur de mon jeu en attaque et très mauvais dans l’autre. Je m’attends donc à être bien meilleur lorsque les deux fonctionneront en même temps. »

Déjà Élu joueur de la semaine à l’Ouest, Victor Wembanyama ambitionne désormais de conserver cette récompense : « Le but est de la gagner chaque semaine ! »

Un cercle statistique presque fermé

Avec ses 52 points, 24 rebonds et 8 contres, Victor Wembanyama devient seulement le deuxième joueur depuis l’apparition du contre dans les statistiques officielles, en 1973/74, à compiler au moins 50 points, 20 rebonds et 5 contres au cours d’un même match. Le premier n’était autre que Bob McAdoo en 1974…

Il a également frôlé un rarissime triple-double avec les contres, tout en permettant aux Spurs de signer leur sixième victoire consécutive et de porter leur bilan à six succès pour deux défaites.

À l’issue du match, le Frost Bank Center l’a célébré à la hauteur de son exploit. Acclamé par des « MVP ! MVP ! » pendant la rencontre, Victor Wembanyama a rejoint le centre du terrain après le buzzer. Entouré des supporters, il a frappé sur une imposante grosse caisse pour donner le rythme à la fête et une séance de « clapping » bien méritée !