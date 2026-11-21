Il aura fallu attendre la toute dernière seconde pour départager les Sixers et les Bucks ! Face à une équipe de Milwaukee qui ne compte pourtant qu’une victoire cette saison, Philadelphie a souffert pour s’imposer (132-129), malgré un Joel Embiid proche du triple-double et un LeBron James inspiré.

D’entrée, les Bucks montrent qu’ils ne sont pas venus faire de la figuration. Derrière un Tyler Herro intenable, Milwaukee profite des largesses défensives des Sixers, notamment au rebond offensif, pour prendre les commandes (30-29). Philadelphie répond alors que Joel Embiid se transforme en distributeur depuis le poste haut, tandis que LeBron James multiplie les pénétrations et les passes décisives.

Malgré leur manque d’intensité défensive, les hommes de Nick Nurse virent donc en tête à la pause (60-59), après un 8-0 pour terminer la première période.

Au retour des vestiaires, Joel Embiid impose sa puissance face à Myles Turner, tandis qu’Anfernee Simons prend feu en sortie de banc. Avec huit points consécutifs de l’arrière, Philadelphie prend pour la première fois dix longueurs d’avance, et compte même jusqu’à 13 points d’avance dans ce troisième quart-temps.

Mais les Bucks refusent de lâcher. Tyler Herro continue son festival offensif, bien épaulé par le rookie Brayden Burries (26 points). Dans le dernier acte, LeBron James prend toutefois les choses en main, en attaquant constamment le cercle et en trouvant ses partenaires démarqués.

Alors que Philadelphie semble avoir fait le plus dur, Milwaukee revient à deux points à douze secondes du terme. Joel Embiid inscrit deux lancers-francs, mais Brayden Burries réplique avec un tir primé pour ramener les Bucks à une longueur. Le pivot des Sixers met ensuite le pied en touche mais les arbitres, trop loin de l’action, ne le voient pas et le Camerounais ajoute deux nouveaux lancers pour porter le score à 132-129.

Il reste alors 1.5 seconde. Tyler Herro reçoit le ballon et réussit un tir à 3-points complètement fou ! Sauf qu’après vérification vidéo, le ballon a quitté ses mains après le buzzer. Les Sixers échappent ainsi à la prolongation et signent leur 14e succès de la saison (14-3), tandis que les Bucks s’enfoncent un peu plus (1-16).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyler (presque) Herro. Avec 50 points à 15/23 aux tirs, dont 7/12 à 3-points, mais aussi 11 rebonds et 7 passes, l’arrière des Bucks a livré un véritable récital. Il a presque réussi à arracher la prolongation sur la dernière possession. Une performance exceptionnelle… qui n’empêche toutefois pas Milwaukee de subir une nouvelle défaite.

– Joel Embiid omniprésent. Même sans une grande adresse (7/17 aux tirs), le pivot a pesé dans tous les secteurs du jeu. Avec 26 points, 17 rebonds et 9 passes, il a dominé le rebond et facilité le jeu pour ses coéquipiers. Ses quatre lancers-francs dans les dernières secondes ont également été décisifs.

– La connexion LeBron James – Joel Embiid. Avec 21 points, 6 rebonds et 6 passes, LeBron James a été précieux pour faire la différence en seconde période. Sa lecture du jeu et ses attaques du cercle ont constamment mis la défense des Bucks en difficulté. L’entente entre les deux stars progresse, même si Philadelphie a encore montré de sérieuses lacunes défensives.

– Une cinquième victoire consécutive. Les Sixers continuent de gagner, y compris lorsqu’ils ne maîtrisent pas totalement leur sujet. Avec seulement quatre ballons perdus et 33 passes décisives, leur attaque tourne bien. En revanche, les 129 points encaissés face à la pire équipe de la ligue rappellent que tout n’est pas parfait.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 132 MIL 129 NYK POR 1:30 DAL LAC 2:00 MIN MEM 2:00 SAS NOR 2:00 SAC BOS 4:00