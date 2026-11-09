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Les cinq majeurs de la semaine | Jalen Brunson en patron à l’Est, Luka Doncic affole les compteurs

Publié le 9/11/2026 à 19:25 Twitter Facebook

NBA – Avec 45 points de moyenne et trois victoires, Luka Doncic domine les débats à l’Ouest, où la concurrence est très relevée. À l’Est, Jalen Brunson et Nickeil Alexander-Walker se distinguent.

Luka DoncicUne semaine après leur inauguration, c’est l’heure de retrouver nos deux cinq majeurs de la semaine ! Pour rappel, les performances individuelles ne suffisent pas pour y figurer : les résultats collectifs, la régularité et l’impact dans les moments décisifs entrent également en ligne de compte.

Les choix ont ainsi été très compliqués à l’Ouest, où plusieurs superstars ont terminé la semaine invaincues, avec des statistiques impressionnantes. De quoi nous autoriser quelques libertés dans la répartition des postes…

Dans les tableaux, le « Player Impact Estimate » (PIE) mesure, sous forme de pourcentage, la contribution statistique d’un joueur aux matchs de son équipe. Un indicateur utile pour comparer les performances, mais qui ne reflète toutefois pas nécessairement l’impact défensif ou le poids des actions décisives.

CONFÉRENCE OUEST

Sur les lignes arrière, difficile de faire l’impasse sur Luka Doncic, auteur d’une semaine à 45 points, 7 rebonds et 8.3 passes de moyenne, à 52.5% aux tirs ! Avec notamment 42 points et 13 passes face au Heat, le Slovène a porté les Lakers vers trois victoires en trois rencontres disputées.

À ses côtés, Stephen Curry conserve sa place après une nouvelle semaine parfaite, conclue par 41 points face au Magic, dont 17 dans les sept dernières minutes pour arracher la victoire.

Impossible non plus d’écarter Shai Gilgeous-Alexander, qui tourne à 35.8 points et 7.3 passes, avec quatre succès en quatre matchs. Le meneur du Thunder a notamment inscrit 43 points à Cleveland, avec une fin de rencontre exceptionnelle et le panier à 3-points décisif. Trois candidats incontournables, même s’il a fallu décaler le Canadien sur les ailes pour les réunir…

À l’intérieur, Victor Wembanyama était tout aussi indiscutable. Le Français a compilé 30.8 points, 14 rebonds et 3.5 contres en seulement 27 minutes de moyenne, avec quatre victoires en quatre matchs. Et surtout, une performance historique à 52 points, 24 rebonds et 8 contres face aux Mavericks ! Avec un différentiel moyen de +21.5, personne n’a fait mieux parmi les principaux candidats.

Pour l’accompagner, nous avons finalement retenu Nikola Jokic, proche du triple-double de moyenne avec 25.7 points, 10.7 rebonds et 9 passes, sans oublier ses 2.7 interceptions. De quoi le préférer à Austin Reaves, invaincu avec les Lakers et auteur de 43 points à Detroit. LaMelo Ball, également invaincu avec Minnesota, et Yaxel Lendeborg pouvaient aussi prétendre à une place, mais l’impact général du Serbe a fait la différence.

Le 5 majeur de la semaine — Conférence Ouest
Nikola Jokic PIVOT 21,7 % Gilgeous-Alexander AILIER 19,4 % Victor Wembanyama AILIER FORT 31,0 % Luka Doncic MENEUR 27,1 % Stephen Curry ARRIÈRE 22,7 %
Le 5 majeur de la semaine — Conférence Ouest
Semaine du 2 novembre au 8 novembre · 54 matchs joués
Pivot

Nikola Jokic
DEN · 5-3 · 3 matchs sur 3
21,7 %PIE25,7PTS/M10,7REB/M9,0PD/M

Ailier

Shai Gilgeous-Alexander
OKC · 8-2 · 4 matchs sur 4
19,4 %PIE35,8PTS/M3,0REB/M7,3PD/M

Ailier fort

Victor Wembanyama
SAS · 8-2 · 4 matchs sur 4
31,0 %PIE30,8PTS/M14,0REB/M3,0PD/M

Meneur

Luka Doncic
LAL · 9-2 · 3 matchs sur 4
27,1 %PIE45,0PTS/M7,0REB/M8,3PD/M

Arrière

Stephen Curry
GSW · 7-3 · 3 matchs sur 3
22,7 %PIE34,7PTS/M4,3REB/M5,7PD/M

balldontlie.io

CONFÉRENCE EST

À l’Est, Jalen Brunson s’impose à la mène, avec trois victoires en trois matchs et 27.7 points, 6.3 passes et seulement 0.7 ballon perdu de moyenne. Le meneur des Knicks a notamment fait vivre un enfer aux Cavaliers, avec 31 points, dont 18 consécutifs pour son équipe en deuxième quart-temps.

À ses côtés, Nickeil Alexander-Walker est l’une des belles surprises de la semaine. Avec 27 points de moyenne et 21 paniers à 3-points en quatre rencontres, l’arrière des Hawks a largement contribué aux quatre victoires d’Atlanta. Ses 34 points face aux Pacers ont notamment donné le ton d’une semaine particulièrement réussie.

Sur les ailes, Jaylen Brown s’est lui aussi montré précieux, avec 26 points et 7.5 rebonds de moyenne, à plus de 53% aux tirs. L’ancien Celtic a notamment signé 30 points face aux Pistons, avant d’en ajouter 29 contre les Bulls, pour permettre aux Sixers de remporter trois de leurs quatre rencontres.

Malgré les difficultés collectives du Heat, Giannis Antetokounmpo conserve sa place grâce à ses 26.5 points, 13.5 rebonds et 5 passes de moyenne, avec quatre double-doubles en quatre matchs. Le Grec a également été décisif dimanche à Sacramento, avec deux paniers à mi-distance pour sécuriser la victoire de Miami.

Enfin, Karl-Anthony Towns complète notre sélection après une semaine parfaite avec New York. Avec 19 points et 13.7 rebonds de moyenne, trois double-doubles et 50% de réussite à 3-points, l’intérieur a notamment inscrit 29 points et capté 13 rebonds face à Cleveland. De quoi devancer Bam Adebayo et les autres candidats.

Des choix qui laissent notamment sur le côté Jayson Tatum et Paul George, mais aussi Dyson Daniels, dont les 11 rebonds, 7.8 passes et 2.8 interceptions de moyenne ont largement contribué à la semaine parfaite des Hawks.

Le 5 majeur de la semaine — Conférence Est
Karl-Anthony Towns PIVOT 20,6 % Jaylen Brown AILIER 16,7 % Antetokounmpo AILIER FORT 17,8 % Jalen Brunson MENEUR 19,3 % Alexander-Walker ARRIÈRE 10,2 %
Le 5 majeur de la semaine — Conférence Est
Semaine du 2 novembre au 8 novembre · 54 matchs joués
Pivot

Karl-Anthony Towns
NYK · 5-4 · 3 matchs sur 3
20,6 %PIE19,0PTS/M13,7REB/M3,0PD/M

Ailier

Jaylen Brown
PHI · 9-2 · 4 matchs sur 4
16,7 %PIE26,0PTS/M7,5REB/M3,8PD/M

Ailier fort

Giannis Antetokounmpo
MIA · 4-6 · 4 matchs sur 4
17,8 %PIE26,5PTS/M13,5REB/M5,0PD/M

Meneur

Jalen Brunson
NYK · 5-4 · 3 matchs sur 3
19,3 %PIE27,7PTS/M3,3REB/M6,3PD/M

Arrière

Nickeil Alexander-Walker
ATL · 7-4 · 4 matchs sur 4
10,2 %PIE27,0PTS/M3,3REB/M2,3PD/M

balldontlie.io


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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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