Les cinq majeurs de la semaine | Jalen Brunson en patron à l’Est, Luka Doncic affole les compteurs

Une semaine après leur inauguration, c’est l’heure de retrouver nos deux cinq majeurs de la semaine ! Pour rappel, les performances individuelles ne suffisent pas pour y figurer : les résultats collectifs, la régularité et l’impact dans les moments décisifs entrent également en ligne de compte.

Les choix ont ainsi été très compliqués à l’Ouest, où plusieurs superstars ont terminé la semaine invaincues, avec des statistiques impressionnantes. De quoi nous autoriser quelques libertés dans la répartition des postes…

Dans les tableaux, le « Player Impact Estimate » (PIE) mesure, sous forme de pourcentage, la contribution statistique d’un joueur aux matchs de son équipe. Un indicateur utile pour comparer les performances, mais qui ne reflète toutefois pas nécessairement l’impact défensif ou le poids des actions décisives.

CONFÉRENCE OUEST

Sur les lignes arrière, difficile de faire l’impasse sur Luka Doncic, auteur d’une semaine à 45 points, 7 rebonds et 8.3 passes de moyenne, à 52.5% aux tirs ! Avec notamment 42 points et 13 passes face au Heat, le Slovène a porté les Lakers vers trois victoires en trois rencontres disputées.

À ses côtés, Stephen Curry conserve sa place après une nouvelle semaine parfaite, conclue par 41 points face au Magic, dont 17 dans les sept dernières minutes pour arracher la victoire.

Impossible non plus d’écarter Shai Gilgeous-Alexander, qui tourne à 35.8 points et 7.3 passes, avec quatre succès en quatre matchs. Le meneur du Thunder a notamment inscrit 43 points à Cleveland, avec une fin de rencontre exceptionnelle et le panier à 3-points décisif. Trois candidats incontournables, même s’il a fallu décaler le Canadien sur les ailes pour les réunir…

À l’intérieur, Victor Wembanyama était tout aussi indiscutable. Le Français a compilé 30.8 points, 14 rebonds et 3.5 contres en seulement 27 minutes de moyenne, avec quatre victoires en quatre matchs. Et surtout, une performance historique à 52 points, 24 rebonds et 8 contres face aux Mavericks ! Avec un différentiel moyen de +21.5, personne n’a fait mieux parmi les principaux candidats.

Pour l’accompagner, nous avons finalement retenu Nikola Jokic, proche du triple-double de moyenne avec 25.7 points, 10.7 rebonds et 9 passes, sans oublier ses 2.7 interceptions. De quoi le préférer à Austin Reaves, invaincu avec les Lakers et auteur de 43 points à Detroit. LaMelo Ball, également invaincu avec Minnesota, et Yaxel Lendeborg pouvaient aussi prétendre à une place, mais l’impact général du Serbe a fait la différence.

Le 5 majeur de la semaine — Conférence Ouest Nikola Jokic PIVOT 21,7 % Gilgeous-Alexander AILIER 19,4 % Victor Wembanyama AILIER FORT 31,0 % Luka Doncic MENEUR 27,1 % Stephen Curry ARRIÈRE 22,7 %

Le 5 majeur de la semaine — Conférence Ouest Semaine du 2 novembre au 8 novembre · 54 matchs joués Pivot Nikola Jokic DEN · 5-3 · 3 matchs sur 3 21,7 %PIE 25,7PTS/M 10,7REB/M 9,0PD/M Ailier Shai Gilgeous-Alexander OKC · 8-2 · 4 matchs sur 4 19,4 %PIE 35,8PTS/M 3,0REB/M 7,3PD/M Ailier fort Victor Wembanyama SAS · 8-2 · 4 matchs sur 4 31,0 %PIE 30,8PTS/M 14,0REB/M 3,0PD/M Meneur Luka Doncic LAL · 9-2 · 3 matchs sur 4 27,1 %PIE 45,0PTS/M 7,0REB/M 8,3PD/M Arrière Stephen Curry GSW · 7-3 · 3 matchs sur 3 22,7 %PIE 34,7PTS/M 4,3REB/M 5,7PD/M balldontlie.io

CONFÉRENCE EST

À l’Est, Jalen Brunson s’impose à la mène, avec trois victoires en trois matchs et 27.7 points, 6.3 passes et seulement 0.7 ballon perdu de moyenne. Le meneur des Knicks a notamment fait vivre un enfer aux Cavaliers, avec 31 points, dont 18 consécutifs pour son équipe en deuxième quart-temps.

À ses côtés, Nickeil Alexander-Walker est l’une des belles surprises de la semaine. Avec 27 points de moyenne et 21 paniers à 3-points en quatre rencontres, l’arrière des Hawks a largement contribué aux quatre victoires d’Atlanta. Ses 34 points face aux Pacers ont notamment donné le ton d’une semaine particulièrement réussie.

Sur les ailes, Jaylen Brown s’est lui aussi montré précieux, avec 26 points et 7.5 rebonds de moyenne, à plus de 53% aux tirs. L’ancien Celtic a notamment signé 30 points face aux Pistons, avant d’en ajouter 29 contre les Bulls, pour permettre aux Sixers de remporter trois de leurs quatre rencontres.

Malgré les difficultés collectives du Heat, Giannis Antetokounmpo conserve sa place grâce à ses 26.5 points, 13.5 rebonds et 5 passes de moyenne, avec quatre double-doubles en quatre matchs. Le Grec a également été décisif dimanche à Sacramento, avec deux paniers à mi-distance pour sécuriser la victoire de Miami.

Enfin, Karl-Anthony Towns complète notre sélection après une semaine parfaite avec New York. Avec 19 points et 13.7 rebonds de moyenne, trois double-doubles et 50% de réussite à 3-points, l’intérieur a notamment inscrit 29 points et capté 13 rebonds face à Cleveland. De quoi devancer Bam Adebayo et les autres candidats.

Des choix qui laissent notamment sur le côté Jayson Tatum et Paul George, mais aussi Dyson Daniels, dont les 11 rebonds, 7.8 passes et 2.8 interceptions de moyenne ont largement contribué à la semaine parfaite des Hawks.

Le 5 majeur de la semaine — Conférence Est Karl-Anthony Towns PIVOT 20,6 % Jaylen Brown AILIER 16,7 % Antetokounmpo AILIER FORT 17,8 % Jalen Brunson MENEUR 19,3 % Alexander-Walker ARRIÈRE 10,2 %

Le 5 majeur de la semaine — Conférence Est Semaine du 2 novembre au 8 novembre · 54 matchs joués Pivot Karl-Anthony Towns NYK · 5-4 · 3 matchs sur 3 20,6 %PIE 19,0PTS/M 13,7REB/M 3,0PD/M Ailier Jaylen Brown PHI · 9-2 · 4 matchs sur 4 16,7 %PIE 26,0PTS/M 7,5REB/M 3,8PD/M Ailier fort Giannis Antetokounmpo MIA · 4-6 · 4 matchs sur 4 17,8 %PIE 26,5PTS/M 13,5REB/M 5,0PD/M Meneur Jalen Brunson NYK · 5-4 · 3 matchs sur 3 19,3 %PIE 27,7PTS/M 3,3REB/M 6,3PD/M Arrière Nickeil Alexander-Walker ATL · 7-4 · 4 matchs sur 4 10,2 %PIE 27,0PTS/M 3,3REB/M 2,3PD/M balldontlie.io



Qui est le MVP de la semaine ?