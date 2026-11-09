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Stats & Highlights | Les Wolves et les Celtics déroulent, le Heat se fait peur

Publié le 9/11/2026 à 7:19 Twitter Facebook

NBA – Pas de surprise cette nuit. Les Wolves et les Celtics ont dominé les derniers de leurs conférences, tandis que le Heat a dû résister au retour des Kings pour s’imposer à Sacramento.

Giannis Antetokounmpo avec le HeatDans un duel entre deux équipes aux dynamiques opposées, Minnesota a dominé Utah pour s’adjuger une quatrième victoire consécutive et infliger, dans le même temps, un huitième revers de rang au Jazz. Pourtant, le rookie Darryn Peterson a de nouveau brillé (26 points), mais ses efforts n’ont pas suffi.

Toujours privés d’Anthony Edwards, les Wolves ont pu compter sur LaMelo Ball (24 points) et surtout Ayo Dosunmu, auteur de 12 de ses 26 points dans le dernier quart-temps, au cours duquel les locaux ont fait la différence. De quoi s’imposer malgré 22 ballons perdus !

Boston domine encore Milwaukee

Quatre jours après leur défaite face à Boston, les Bucks avaient l’occasion de prendre leur revanche. Mais là aussi, la logique du classement a été respectée. Après un premier quart-temps dominé par les coéquipiers d’un Kyle Kuzma en feu (16 points sur la période, 27 au final), les Celtics ont pris le contrôle de la rencontre.

Jayson Tatum ayant connu une soirée compliquée au scoring (6/19 aux tirs), les C’s ont fait bloc derrière un Paul George particulièrement inspiré (27 points).

Toujours aussi combatifs, les hommes de Joe Mazzulla ont surtout capté 20 rebonds offensifs, un secteur décisif pour creuser l’écart dès la première mi-temps. Boston revient ainsi à une victoire de Philadelphie au classement.

Giannis sauve Miami

Le Heat a également fait respecter la hiérarchie à Sacramento, mais non sans frayeur. Après avoir compté jusqu’à 16 points d’avance dans le troisième quart-temps, les Floridiens ont subi le réveil de Darius Acuff Jr. (32 points, 10 passes décisives), qui a permis aux Kings de revenir progressivement dans la rencontre, jusqu’à égaliser.

À moins de deux minutes du buzzer final, Sacramento n’était encore qu’à cinq petits points. C’est alors que Giannis Antetokounmpo a pris les choses en main, avec deux tirs à mi-distance de grande classe pour sceller la victoire.

Avec 29 points et 14 rebonds, le Grec a de nouveau porté les siens, bien aidé par les sept tirs primés de Klay Thompson et le double-double de Davion Mitchell (17 points, 11 passes décisives).

Philadelphie – Chicago
Detroit – LA Lakers
Dallas – Brooklyn
LA Clippers – Nouvelle-Orléans

Minnesota – Utah : 115-100

Minnesota Timberwolves / 115TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Ayo Dosunmu297/134/58/82241525002622
LaMelo Ball2910/204/100/012353250-32419
Jaden McDaniels325/92/34/424635141171619
Rudy Gobert304/40/02/4213152203071022
Jonathan Kuminga252/50/20/000004030-104-2
Nah'Shon Hyland134/81/55/611221001151414
Trey Lyles203/61/32/31562110029914
Terrence Shannon Jr.181/70/33/403330000954
Joan Beringer152/30/00/0033020111246
Jaylen Clark180/20/13/3022022001135
Cody Williams10/00/00/000000000-400
Rocco Zikarsky10/00/00/010101010-400
Isaiah Evans10/00/00/000000000-400
Total38/7712/3227/3210354518268223115
Utah Jazz / 100TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Darryn Peterson3511/214/80/01564413032624
Keyonte George295/130/39/1005582220-121923
Jaxson Hayes296/60/06/724612021-21823
Josh Green283/61/33/5000100001106
Airious Bailey313/91/40/011234420-878
Kyle Filipowski144/101/20/024613010-799
Isaiah Collier163/60/00/004422020-1467
Mo Bamba171/10/01/212311102-1739
Brice Sensabaugh121/100/30/021301100-42-3
Tony Bradley10/00/00/010100000401
Svi Mykhailiuk60/20/00/00000100000-2
Josh Okogie170/30/10/010100110-190-2
Total37/877/2419/24112637212010133100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI121
PHI127
DET116
LAL121
MIN115
UTH100
DAL130
BRO93
MIL97
BOS117
LAC139
NOR123
SAC108
MIA114

Milwaukee – Boston : 97-117

Milwaukee Bucks / 97TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Kyle Kuzma3110/176/131/204401112-42725
Tyler Herro265/121/52/201120010-3138
Brayden Burries285/111/42/244843011-121319
Jaime Jaquez Jr.221/30/22/202220100-647
Myles Turner241/80/31/114571021-337
Nate Ament235/92/40/023514110-141214
Ousmane Dieng143/32/22/201100000-21011
Ryan Rollins192/42/31/105563130-7714
A.J. Green172/61/50/001113011-2153
Jericho Sims141/30/10/002200010-221
Kasparas Jakučionis70/10/11/220200020-111-1
Kel'el Ware90/20/00/000010110-150-1
Total35/7915/4312/14927362415514597
Boston Celtics / 117TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Paul George2811/185/100/012311220162724
Jayson Tatum286/195/114/41346011152119
Neemias Queta216/110/01/25494101001319
Derrick White274/101/50/0123732127916
Mike Conley101/21/20/012311010-1135
Mitchell Robinson186/60/00/243720401191224
Payton Pritchard294/124/110/014542100291214
Sam Hauser233/51/30/0123110101578
Baylor Scheierman192/61/42/2011012101575
Luka Garza81/20/02/432503001347
Ron Harper Jr.41/10/00/000000010-121
Jordan Walsh110/20/10/012303010300
Hugo González100/10/10/011210000002
Total45/9518/489/14202848271612105117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI121
PHI127
DET116
LAL121
MIN115
UTH100
DAL130
BRO93
MIL97
BOS117
LAC139
NOR123
SAC108
MIA114

Sacramento – Miami : 108-114

Sacramento Kings / 108TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Darius Acuff Jr.3911/213/77/7055102150-123233
Zach LaVine246/101/52/204421020-61515
De'Andre Hunter314/112/74/412311010-191410
Precious Achiuwa353/50/01/2591425061-6715
Dylan Cardwell182/30/00/0369330212414
Keegan Murray223/100/34/401125201-8109
Malik Monk213/90/33/4022321201096
Daeqwon Plowden122/42/40/000000000464
Leaky Black202/42/40/0145101011612
Emanuel Sharp122/51/40/001103200755
Jonathan Mogbo20/00/00/000001000-300
Total38/8211/3721/2310344424237184108
Miami Heat / 114TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Giannis Antetokounmpo3314/230/11/73111432252192930
Klay Thompson318/157/130/002240002182324
Bam Adebayo337/151/53/335842310-51824
Davion Mitchell406/112/63/6033112021-51722
Pelle Larsson224/73/40/02133611031114
Andrew Wiggins312/62/40/003314011-666
Ryan Conwell182/52/50/0022231201066
Bobby Portis201/41/41/201112000642
Tim Hardaway Jr.70/20/10/000000010-100-3
Total44/8818/438/188283629217136114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI121
PHI127
DET116
LAL121
MIN115
UTH100
DAL130
BRO93
MIL97
BOS117
LAC139
NOR123
SAC108
MIA114

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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