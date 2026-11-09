Stats & Highlights | Les Wolves et les Celtics déroulent, le Heat se fait peur

Dans un duel entre deux équipes aux dynamiques opposées, Minnesota a dominé Utah pour s’adjuger une quatrième victoire consécutive et infliger, dans le même temps, un huitième revers de rang au Jazz. Pourtant, le rookie Darryn Peterson a de nouveau brillé (26 points), mais ses efforts n’ont pas suffi.
Toujours privés d’Anthony Edwards, les Wolves ont pu compter sur LaMelo Ball (24 points) et surtout Ayo Dosunmu, auteur de 12 de ses 26 points dans le dernier quart-temps, au cours duquel les locaux ont fait la différence. De quoi s’imposer malgré 22 ballons perdus !
Boston domine encore Milwaukee
Quatre jours après leur défaite face à Boston, les Bucks avaient l’occasion de prendre leur revanche. Mais là aussi, la logique du classement a été respectée. Après un premier quart-temps dominé par les coéquipiers d’un Kyle Kuzma en feu (16 points sur la période, 27 au final), les Celtics ont pris le contrôle de la rencontre.
Jayson Tatum ayant connu une soirée compliquée au scoring (6/19 aux tirs), les C’s ont fait bloc derrière un Paul George particulièrement inspiré (27 points).
Toujours aussi combatifs, les hommes de Joe Mazzulla ont surtout capté 20 rebonds offensifs, un secteur décisif pour creuser l’écart dès la première mi-temps. Boston revient ainsi à une victoire de Philadelphie au classement.
Giannis sauve Miami
Le Heat a également fait respecter la hiérarchie à Sacramento, mais non sans frayeur. Après avoir compté jusqu’à 16 points d’avance dans le troisième quart-temps, les Floridiens ont subi le réveil de Darius Acuff Jr. (32 points, 10 passes décisives), qui a permis aux Kings de revenir progressivement dans la rencontre, jusqu’à égaliser.
À moins de deux minutes du buzzer final, Sacramento n’était encore qu’à cinq petits points. C’est alors que Giannis Antetokounmpo a pris les choses en main, avec deux tirs à mi-distance de grande classe pour sceller la victoire.
Avec 29 points et 14 rebonds, le Grec a de nouveau porté les siens, bien aidé par les sept tirs primés de Klay Thompson et le double-double de Davion Mitchell (17 points, 11 passes décisives).
Philadelphie – Chicago
Detroit – LA Lakers
Dallas – Brooklyn
LA Clippers – Nouvelle-Orléans
Minnesota – Utah : 115-100
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
Milwaukee – Boston : 97-117
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Sacramento – Miami : 108-114
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