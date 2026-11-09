Portés par leur banc, les Clippers mettent fin à leur série noire

Pour mettre fin à leur série de sept défaites consécutives, les Clippers recevaient des Pelicans également en difficulté. En l’absence d’Isaiah Jackson, Brook Lopez retrouve une place de titulaire et se met immédiatement en évidence avec sept des douze premiers points californiens.

Mais les Pelicans répondent et aucune des deux formations ne parvient à se détacher. Malgré la bonne entrée de Gradey Dick, qui ouvre son compteur à mi-distance avant de sanctionner à 3-points, les Clippers concèdent de nombreux lancers-francs et les deux équipes restent à égalité après douze minutes (28-28).

Dans le deuxième quart-temps, les Pelicans manquent de réussite et les Clippers en profitent pour prendre six points d’avance, obligeant Jamahl Mosley à demander un temps-mort (40-34). Sans parvenir à enrayer la dynamique californienne. Darius Garland plante son troisième tir à 3-points, puis trouve Brook Lopez dans la raquette sur la possession suivante (49-38).

Les jeunes pousses des Clippers font la différence

Menés de sept points à la pause, les Pelicans reviennent rapidement à deux longueurs. Kris Dunn tente de redonner de l’air aux siens, sans succès, et New Orleans finit même par reprendre l’avantage sur un « lay-up » de Jeremiah Fears (78-77).

Mais les visiteurs ne parviennent pas à creuser l’écart et les Clippers peuvent compter sur l’activité de Baba Miller pour reprendre les commandes. Le rookie intercepte un ballon avant d’être servi par Darius Garland de l’autre côté du terrain pour redonner l’avantage à son équipe (87-86).

C’est alors que le banc californien prend le relais. Kobe Sanders décoche deux flèches à longue distance, imité par Gradey Dick pour permettre aux Clippers de terminer le troisième quart-temps avec sept points d’avance (102-95).

Les hommes de Tyronn Lue poursuivent sur leur lancée dès l’entame du dernier acte. Kobe Sanders ajoute un tir primé et deux lancers-francs pour porter l’écart à 13 points (110-97).

Cette fois, les Pelicans ne reviendront pas. Dépassés défensivement, ils laissent notamment Kobe Sanders récupérer son propre rebond offensif pour marquer à nouveau. Darius Garland sert ensuite Brook Lopez sur un « alley-oop », avant d’obtenir trois lancers-francs sur une tentative derrière l’arc.

Les Clippers ont définitivement pris le contrôle de la rencontre et s’imposent finalement 139-123. De quoi mettre un terme à leur série de sept défaites, avec un banc qui aura fait toute la différence.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le banc des Clippers fait la différence. Avec 59 points contre 38 pour celui des Pelicans, les remplaçants californiens ont été déterminants. Gradey Dick a donné le ton avec 15 points à 6/7 aux tirs, avant que les jeunes ne prennent le relais. Kobe Sanders a notamment dynamité la défense adverse avec son adresse extérieure, tandis que Keaton Wagler a inscrit 10 de ses 15 points dans le dernier quart-temps, avec deux paniers à 3-points pour aider les Clippers à faire le break. New Orleans n’a pas trouvé la parade, à l’image d’un Saddiq Bey limité à 12 points à 3/12 aux tirs.

– Les bonnes minutes de Baba Miller. Avant la rencontre, Tyronn Lue avait annoncé que Baba Miller bénéficierait de davantage de minutes pour compenser l’absence d’Isaiah Jackson. Et le rookie a répondu présent. Déjà intéressant défensivement face au Heat, il a cette fois pesé des deux côtés du terrain. Auteur de deux interceptions et deux contres, il a également profité des passes de ses extérieurs pour finir près du cercle. Sans oublier sa vision du jeu, illustrée par une passe décisive pour Kobe Sanders, oublié à 3-points dans le troisième quart-temps. En 20 minutes, il compile 12 points, 5 rebonds et 4 passes décisives.

– Zion Williamson impeccable, mais insuffisant. Malgré la défaite, Zion Williamson a livré une prestation offensive presque parfaite avec 25 points à 9/9 aux tirs. Trop puissant pour les intérieurs des Clippers, il a régulièrement trouvé le chemin du cercle ou provoqué des fautes. Trey Murphy III (26 points) et Jeremiah Fears (25 points) l’ont bien accompagné, mais leurs efforts n’ont pas suffi face à la profondeur de l’effectif californien.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI 121 PHI 127 DET 116 LAL 121 MIN 115 UTH 100 DAL 130 BRO 93 MIL 97 BOS 117 LAC 139 NOR 123 SAC 108 MIA 114