Dans la douleur, les Sixers se débarrassent des Bulls

Avant de retrouver les Celtics mardi, au coeur d’une soirée forcément particulière pour Jaylen Brown, les Sixers devaient d’abord se relancer chez des Bulls en perdition (six défaites de suite), après la fin de leur série de victoires à Cleveland.

Contrairement à leur affrontement du début de semaine, les deux équipes ont cette fois fait jeu égal, ou quasiment, et cela a offert au public de Chicago un « money time » excitant. Mais c’est bien Philadelphie qui, comme lundi dernier, l’emporte à l’arrivée : 127-121.

Si Joel Embiid a encore peiné en attaque, malgré une grosse présence au rebond offensif (8 prises sur les 20 de son équipe), les Sixers ont en revanche pu compter sur Jaylen Brown (29 points, 7 rebonds), Tyrese Maxey (27 points, 7 passes) et LeBron James (22 points, 5 rebonds, 5 passes) pour faire tourner la boutique.

Côté Bulls, on retiendra principalement le premier gros match de Josh Giddey cette saison : 19 points, 15 passes et 7 rebonds. Sans oublier les grands débuts de Nic Claxton, avec lequel l’Australien s’apprête à former un axe 1-5 redoutable sur « pick-and-roll ».

Néanmoins, Chicago n’a pas réussi à s’éviter une septième défaite de suite, à l’issue d’une partie où les joueurs de l’Illinois n’ont pourtant pas démérité. Longtemps menés, mais jamais distancés et carrément à -2 dans la dernière minute, ils pourront regretter leur manque de concentration au rebond défensif, ainsi que cette maladresse à 3-points qui pèse lourd à l’arrivée.

Surtout face à un groupe de Philadelphie qui, même sans être à 100% de ses capacités, sait déjà comment bien manoeuvrer sous pression. En forçant une perte de balle avec LeBron James, en arrachant un rebond offensif avec Joel Embiid, ou en provoquant une faute pour aller tirer sur la ligne avec Jaylen Brown. Exactement ce qui s’est produit dans le « money time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Philadelphie gagne mais ne brille pas. Grâce aux 109 points cumulés de leurs titulaires, les Sixers ont fini par faire plier cette jeune équipe des Bulls, accrocheuse jusqu’au bout et décomplexée dès le coup d’envoi. Mais les visiteurs ont dû s’employer et c’est là que Nick Nurse peut mesurer le luxe de disposer d’options comme LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown ou Tyrese Maxey pour réussir des « winning plays » en attaque comme en défense. Cela fait en tout cas neuf victoires en onze matchs pour les leaders de la conférence Est, prêts pour affronter Boston dans deux jours.

– Au moins, Josh Giddey a retrouvé des couleurs. Carrément décevant depuis la reprise, l’Australien s’est peut-être enfin réveillé en signant son meilleur match de la saison. Ce n’est sans doute pas un hasard si les Bulls ont dans l’ensemble mieux joué, de Matas Buzelis à Caleb Wilson, en passant par Jalen Smith et même Noa Essengue en sortie de banc. Mais c’est donc le natif de Melbourne qui s’est le plus illustré, entre ses décalages bien sentis, son agressivité vers le cercle et sa contribution au rebond. À reproduire plus souvent, si Chicago veut renouer rapidement avec la victoire.

– Nic Claxton lance sa saison. Parmi les principales recrues de l’été des Bulls, le pivot n’avait pas encore joué un seul match à cause d’une blessure à la cuisse. Utilisé en sortie de banc derrière Jalen Smith, il a disputé une vingtaine de minutes, le temps de cumuler 4 points, 4 rebonds, 4 passes et 2 contres. Une reprise en douceur pour celui qui, à terme, va intégrer le cinq de départ de Tiago Splitter.

– LeBron James, l’ennemi juré de Chicago. Il ne lui manquait que 3 points pour dépasser Kareem Abdul-Jabbar et devenir le joueur qui totalise le plus de points en carrière contre les Bulls. « LBJ » en a inscrit 22, son record de la saison et une jolie façon de rebondir après son raté à Cleveland. Le voilà maintenant avec 1 916 points marqués en saison régulière face à la franchise de l’Illinois, sur 70 matchs, soit une moyenne de 27,4 sensiblement proche de celle qu’il affiche au global (26,7). Olé !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI 121 PHI 127 DET 70 LAL 84 MIN 32 UTH 27 DAL 7 BRO 5 MIL BOS 2:00 LAC NOR 3:00 SAC MIA 3:00