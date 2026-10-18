Josh Giddey découvre le luxe de jouer avec des intérieurs athlétiques

Sa petite feinte du regard a suffi à troubler le dernier défenseur des Bucks. En situation de deux-contre-un, Josh Giddey a eu tout le loisir de mettre sur orbite Caleb Wilson, lancé en contre-attaque. À l’arrivée, un « alley-oop » parfaitement exécuté et conclu par le jeune intérieur des Bulls.

Et pour le meneur australien, un bon aperçu de ce qui l’attend cette saison. Le principal créateur de Chicago va pouvoir multiplier les passes lobées de ce genre grâce aux nouveaux intérieurs qui l’entourent.

« Je n’ai jamais joué avec des gars capables de s’élever très haut au-dessus du cercle. J’ai joué avec Vooch (Nikola Vucevic) ces dernières années et, avec tout le respect que je lui dois, ce n’est pas un joueur athlétique qui passe son temps au-dessus du cercle », sourit le joueur de 24 ans, qui ne froissera sans doute pas son ancien coéquipier.

À la place de ce dernier, les Bulls devraient désormais s’appuyer sur Nic Claxton, beaucoup plus bondissant, en provenance des Nets, qui pourrait être associé à Caleb Wilson. Derrière eux, Jalen Smith, Leonard Miller ou Noa Essengue, avec leurs jambes fraîches, sont également capables de s’élever.

« Envoyer le ballon n’importe où autour du cercle et ils se chargeront du reste »

« J’ai l’impression de pouvoir faire à peu près toutes les passes, et le lob est l’une de celles que je n’ai pas vraiment eu à tenter souvent au cours de ma carrière », remarque Josh Giddey, qui pourra également trouver son ailier Matas Buzelis au-dessus du cercle.

« Tous les intérieurs avec lesquels j’ai joué étaient très bons à leur manière, mais c’est appréciable d’avoir un profil différent, qui me permet d’envoyer le ballon près du cercle et de compter sur des joueurs capables d’aller le chercher. Que ce soit nos ailiers ou nos pivots, nous avons des joueurs capables de réceptionner des lobs à tous les postes », dit encore le meneur de jeu, qui reconnaît devoir « progresser dans ce domaine ».

De quoi offrir de nouvelles possibilités aux Bulls, notamment sur pick-and-roll et en transition. Avec des joueurs comme Caleb Wilson, capables de s’élever très haut, Josh Giddey peut même se permettre plus d’imprécisions, puisqu’il peut « envoyer le ballon à peu près n’importe où autour du cercle et ils se chargeront du reste ».

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 31.5 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31.1 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25.1 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30.2 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6 2025-26 CHI 54 32.1 44.8 36.4 76.3 1.2 7.1 8.3 9.1 1.7 1.0 3.6 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.