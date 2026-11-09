À Detroit, Austin Reaves enfile le costume de Luka Doncic !

Privés de Luka Doncic pour la deuxième fois de la saison, les Lakers sont repartis de Detroit avec une belle frayeur, mais surtout une cinquième victoire consécutive. En l’absence du Slovène, Austin Reaves (43 points) a pris les commandes, bien épaulé par Quentin Grimes et Walker Kessler (12 points chacun), mais aussi Collin Sexton et Ziaire Williams (17 points chacun) en sortie de banc.

Car les Californiens ont bien failli dilapider leurs 26 points d’avance ! Revenus jusqu’à -1 sans jamais parvenir à passer devant, les Pistons, toujours privés de Jalen Duren, ont fini par manquer de jus malgré les coups de chaud de Daniss Jenkins (31 points) et Kevin Huerter (24 points, 5 rebonds, 5 passes, 5 contres).

Austin Reaves avait pourtant fait le nécessaire pour mettre son équipe sur les bons rails. Grâce à l’adresse extérieure de Quentin Grimes, Ziaire Williams ou encore Sandro Mamukelashvili, Los Angeles a rapidement fait le trou face à des Pistons aux abonnés absents. Résultat, après un panier de Walker Kessler pour débuter le deuxième quart-temps, Detroit se retrouvait déjà mené de 26 points (14-40) !

Il a fallu remonter la pente, à grands coups de paniers à 3-points, comme lorsque le trio Jenkins-Huerter-Holland a alimenté un 13-3 pour revenir à -12 (33-45). Daniss Jenkins a ensuite enchaîné avec un 3/3 derrière l’arc, jusqu’à son panier au buzzer de la mi-temps pour maintenir l’espoir (48-61).

Austin Reaves a repris la main dès le retour des vestiaires en multipliant à son tour les exploits. Mais tout est redevenu possible lorsque Detroit a enchaîné un 9-0 en seulement 53 secondes ! Après un 3-points de Duncan Robinson, trois interceptions ont permis aux Pistons de multiplier les contre-attaques, avec notamment des dunks de Javonte Green et Duncan Robinson. Kevin Huerter a finalement ramené les siens à -5 (79-84). Malgré les quatre points de Collin Sexton pour boucler la période (81-88), Los Angeles se retrouvait sous pression.

Un nouveau 3-points de Daniss Jenkins et un dunk de Cade Cunningham ont alors ramené Detroit à -1 (89-90). Sur le fil, les Lakers ont pourtant réussi à garder le cap, grâce à deux interventions précieuses de Ziaire Williams, mais aussi un 2+1 de Walker Kessler pour se donner un peu d’air.

Avec cinq points d’avance à une minute de la fin (109-104), L.A. a finalement fait le break décisif lorsqu’Austin Reaves a trouvé la mire à 3-points en fin de possession. Un tir difficile qui a permis aux Californiens de s’imposer (121-116), non sans avoir tremblé jusqu’au bout.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Austin Reaves taille patron. Son meilleur match de ce début de saison, avec 43 points à 14/27, agrémentés de quelques coups de génie. L’arrière a toutefois perdu un peu de lucidité dans le dernier quart-temps, et c’est lorsque les Lakers ont recommencé à faire circuler le ballon, en impliquant davantage Williams, Kessler et les autres, qu’ils ont retrouvé leur équilibre. Reaves n’a pas pour autant fui ses responsabilités lorsque son équipe s’est retrouvée sous pression. Son 3-points en déséquilibre, en fin de possession, a définitivement refroidi les Pistons.

– Ziaire Williams en facteur X. S’il ne fallait retenir qu’un lieutenant d’Austin Reaves, ce serait sans doute lui, même si Walker Kessler (12 points, 16 rebonds, 4 passes, 3 contres) et Collin Sexton (17 points) ont également été précieux. Auteur de son meilleur match sous ses nouvelles couleurs, avec 17 points et un 4/8 derrière l’arc, Ziaire Williams a surtout répondu présent dans le money-time. Un 3-points, un dunk puis un lancer-franc ont notamment contribué à maintenir les Lakers en tête au moment où les Pistons menaçaient de tout renverser.

– Le coup de chaud de Daniss Jenkins. Sans lui, le suspense n’aurait peut-être pas survécu à la mi-temps. Avec 22 points à la pause, dont 20 dans le seul deuxième quart-temps, le joker de JB Bickerstaff a redonné vie à une équipe qui semblait déjà K.O. Ses six paniers à 3-points en sept tentatives avant la pause ont complètement relancé Detroit. Un peu moins en réussite par la suite, il a tout de même terminé avec 31 points et un remarquable 8/15 de loin. Une performance qui aurait mérité la victoire, tant il a été l’un des hommes forts des Pistons.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI 121 PHI 127 DET 116 LAL 121 MIN 115 UTH 100 DAL 130 BRO 93 MIL 97 BOS 117 LAC 139 NOR 123 SAC 108 MIA 114