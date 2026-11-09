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Cooper Flagg s’amuse avec les Nets

Publié le 9/11/2026 à 6:23 Twitter Facebook

NBA – Avec 25 points et un record personnel de 12 passes décisives, Cooper Flagg a survolé la démonstration des Mavericks face à Brooklyn (130-93).

cooper flaggLes Mavericks n’ont pas eu besoin de forcer pour remporter leur sixième victoire de la saison. Porté par un Cooper Flagg dominateur et altruiste, Dallas a rapidement pris la mesure de Brooklyn pour s’imposer de 37 points (130-93), son plus large succès depuis octobre 2022.

Le sophomore a terminé avec 25 points à 8/13 aux tirs, dont 3/5 derrière l’arc, 12 passes décisives et 5 rebonds. Kyrie Irving a ajouté 21 points, tandis que Daniel Gafford a compilé 18 points à 7/8 aux tirs et 3 contres.

Cooper Flagg avait immédiatement donné le ton avec 8 des 13 premiers points de Dallas. Après son passage sur le banc, Kyrie Irving prend le relais en inscrivant neuf points dans le premier quart-temps. Les Nets restent néanmoins au contact grâce à Michael Porter Jr., auteur de 15 points dans la période (33-26).

L’équilibre ne dure pas. Flagg attaque le deuxième quart-temps par un dunk autoritaire sur Danny Wolf, puis profite du recul de son défenseur pour sanctionner à 3-points. Il compte déjà 20 points à 7/8 aux tirs lorsque Dallas prend quinze longueurs d’avance (47-32).

Cooper Flagg dissèque la défense

Brooklyn resserre alors sa défense autour du premier choix de la Draft, mais celui-ci change immédiatement de registre. Il attire plusieurs défenseurs avant de distribuer les ballons à ses coéquipiers, notamment à Daniel Gafford près du cercle.

Une passe vers Naji Marshall dans le corner porte l’avance à 22 points. Malgré 12 pertes de balle en première période, les Mavericks regagnent les vestiaires avec une marge déjà confortable (66-46).

Dallas continue de dérouler au retour de la pause. Gafford inscrit 11 points dans les sept premières minutes du troisième quart-temps, souvent servi par Cooper Flagg après une prise à deux ou une aide défensive.

Une passe longue distance de Naji Marshall vers Kyrie Irving permet à ce dernier de conclure la période par un panier avec la faute. À douze minutes du terme, Dallas mène déjà de 29 points (100-71).

Le banc termine le travail

Cooper Flagg inscrit son troisième tir primé au début du quatrième quart-temps, puis rejoint définitivement le banc à huit minutes du terme. Kyrie Irving et Daniel Gafford peuvent également souffler en prévision du déplacement à Indiana prévu dès le lendemain.

Les remplaçants terminent tranquillement le travail pour un succès de 37 points (130-93). L’occasion pour Santi Aldama, pour son deuxième match de la saison, d’inscrire 12 points, tandis que le banc texan domine celui de Brooklyn 58-31.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le récital de Cooper Flagg. Avec 14 points dans le premier quart-temps puis 20 à la pause, le leader de Dallas aurait pu partir vers une énorme performance offensive. Face aux prises à deux, il a préféré jouer juste et distribuer. Il signe son premier double-double de la saison et établit son record en carrière avec 12 passes décisives.

Daniel Gafford profite de l’attention portée à Flagg. Le pivot a parfaitement exploité les espaces créés par son coéquipier. Toujours disponible près du cercle, il termine avec 18 points à 7/8, 3 rebonds offensifs et 3 contres. Flagg lui a directement offert cinq paniers.

Brooklyn sans réaction. Maintenus à flot par les 15 points de Michael Porter Jr. dans le premier quart-temps, les Nets ont ensuite encaissé un 21-6 au début de la deuxième période. Fatigués par leur deuxième rencontre en deux soirs, ils n’ont jamais répondu et ont compté jusqu’à 39 points de retard.

Dallas Mavericks / 130TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Cooper Flagg288/133/56/6055122130222535
Kyrie Irving289/152/71/112341130142120
Daniel Gafford197/80/04/632524013131824
P.J. Washington242/32/30/00550212117610
Caleb Martin191/30/00/0112230101123
Santi Aldama145/72/40/011202130-21210
Zaccharie Risacher165/81/30/024610010101114
Naji Marshall153/61/31/1011231301086
Max Christie162/61/40/0022000102152
Jett Howard21/21/22/2011000001155
Walter Clayton Jr.162/31/20/01346322021514
Marcus Sasser91/20/12/200001000843
Morez Johnson191/70/12/227912000748
Moussa Cisse50/00/02/2101110001224
Tobi Lawal41/10/00/0000010001022
Total48/8414/3520/2212344631257204130
Brooklyn Nets / 93TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Michael Porter Jr.285/154/115/736902130-161914
Nolan Traoré216/152/60/001123010-25147
Julius Randle305/100/13/613442031-331311
Danny Wolf362/71/35/603322110-29109
Day'Ron Sharpe202/50/12/231461212-14616
Moritz Wagner154/51/13/512311010-91212
Josh Minott124/102/80/002210201-81010
Keon Ellis221/41/30/010141110-935
Noah Clowney71/30/20/000006010-12-1
Drake Powell91/20/10/011210020-822
Chaney Johnson140/20/12/200015120-1920
Terance Mann210/20/10/001114100-1401
Total31/8011/3920/281020302327916493

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI121
PHI127
DET116
LAL121
MIN115
UTH100
DAL130
BRO93
MIL97
BOS117
LAC139
NOR123
SAC108
MIA114

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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