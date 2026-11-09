Cooper Flagg s’amuse avec les Nets

Les Mavericks n’ont pas eu besoin de forcer pour remporter leur sixième victoire de la saison. Porté par un Cooper Flagg dominateur et altruiste, Dallas a rapidement pris la mesure de Brooklyn pour s’imposer de 37 points (130-93), son plus large succès depuis octobre 2022.

Le sophomore a terminé avec 25 points à 8/13 aux tirs, dont 3/5 derrière l’arc, 12 passes décisives et 5 rebonds. Kyrie Irving a ajouté 21 points, tandis que Daniel Gafford a compilé 18 points à 7/8 aux tirs et 3 contres.

Cooper Flagg avait immédiatement donné le ton avec 8 des 13 premiers points de Dallas. Après son passage sur le banc, Kyrie Irving prend le relais en inscrivant neuf points dans le premier quart-temps. Les Nets restent néanmoins au contact grâce à Michael Porter Jr., auteur de 15 points dans la période (33-26).

L’équilibre ne dure pas. Flagg attaque le deuxième quart-temps par un dunk autoritaire sur Danny Wolf, puis profite du recul de son défenseur pour sanctionner à 3-points. Il compte déjà 20 points à 7/8 aux tirs lorsque Dallas prend quinze longueurs d’avance (47-32).

Cooper Flagg dissèque la défense

Brooklyn resserre alors sa défense autour du premier choix de la Draft, mais celui-ci change immédiatement de registre. Il attire plusieurs défenseurs avant de distribuer les ballons à ses coéquipiers, notamment à Daniel Gafford près du cercle.

Une passe vers Naji Marshall dans le corner porte l’avance à 22 points. Malgré 12 pertes de balle en première période, les Mavericks regagnent les vestiaires avec une marge déjà confortable (66-46).

Dallas continue de dérouler au retour de la pause. Gafford inscrit 11 points dans les sept premières minutes du troisième quart-temps, souvent servi par Cooper Flagg après une prise à deux ou une aide défensive.

Une passe longue distance de Naji Marshall vers Kyrie Irving permet à ce dernier de conclure la période par un panier avec la faute. À douze minutes du terme, Dallas mène déjà de 29 points (100-71).

Le banc termine le travail

Cooper Flagg inscrit son troisième tir primé au début du quatrième quart-temps, puis rejoint définitivement le banc à huit minutes du terme. Kyrie Irving et Daniel Gafford peuvent également souffler en prévision du déplacement à Indiana prévu dès le lendemain.

Les remplaçants terminent tranquillement le travail pour un succès de 37 points (130-93). L’occasion pour Santi Aldama, pour son deuxième match de la saison, d’inscrire 12 points, tandis que le banc texan domine celui de Brooklyn 58-31.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le récital de Cooper Flagg. Avec 14 points dans le premier quart-temps puis 20 à la pause, le leader de Dallas aurait pu partir vers une énorme performance offensive. Face aux prises à deux, il a préféré jouer juste et distribuer. Il signe son premier double-double de la saison et établit son record en carrière avec 12 passes décisives.

– Daniel Gafford profite de l’attention portée à Flagg. Le pivot a parfaitement exploité les espaces créés par son coéquipier. Toujours disponible près du cercle, il termine avec 18 points à 7/8, 3 rebonds offensifs et 3 contres. Flagg lui a directement offert cinq paniers.

– Brooklyn sans réaction. Maintenus à flot par les 15 points de Michael Porter Jr. dans le premier quart-temps, les Nets ont ensuite encaissé un 21-6 au début de la deuxième période. Fatigués par leur deuxième rencontre en deux soirs, ils n’ont jamais répondu et ont compté jusqu’à 39 points de retard.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI 121 PHI 127 DET 116 LAL 121 MIN 115 UTH 100 DAL 130 BRO 93 MIL 97 BOS 117 LAC 139 NOR 123 SAC 108 MIA 114