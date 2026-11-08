Jalen Brunson fait encore vivre un enfer aux Cavaliers

Le temps passe, mais le cauchemar continue pour les Cavaliers. Près de six mois après avoir éliminé Cleveland en finale de conférence Est, Jalen Brunson a retrouvé la Rocket Arena avec la même envie de faire des misères à ses adversaires. Et le meneur des Knicks n’a pas tardé à rappeler de mauvais souvenirs au public de l’Ohio.

Pourtant, tout avait mal commencé pour lui, avec un petit 1/6 aux tirs dans le premier quart-temps. Mais alors que New York peinait à trouver son adresse extérieure, Jalen Brunson a soudainement pris feu. En deuxième quart-temps, il a ainsi inscrit 18 points consécutifs pour son équipe, en seulement quatre minutes et demie ! De quoi renverser la situation et permettre aux Knicks de rejoindre les vestiaires avec dix longueurs d’avance (63-53).

Un scénario qui rappelait forcément les dernières finales de conférence, lorsque le meneur de jeu avait multiplié les coups d’éclat pour conduire New York jusqu’au titre.

Un adversaire qui lui réussit toujours autant

Avec 31 points à 12/25 au tir dont 3/7 de loin, 9 passes et 6 rebonds, le MVP des dernières Finals a encore été le grand artisan du succès des Knicks (109-97), bien épaulé par Karl-Anthony Towns (29 points, 13 rebonds). Une prestation qui confirme son retour en forme après un début de saison compliqué.

« Il retrouve son rythme, mais c’est le genre de joueur pour lequel on ne se fait pas de souci », souligne Mike Brown. « On ne s’inquiète pas davantage pour KAT, parce qu’ils finissent toujours par retrouver leurs sensations, tôt ou tard. Et tous les deux sont parfaitement capables de réaliser ce qu’ils ont fait ce soir. »

Après trois défaites pour commencer la saison, les Knicks viennent ainsi d’enchaîner trois victoires et affichent désormais un bilan positif (5-4). Mais pas question de se reposer sur leurs lauriers.

« Ce n’est pas parce que nous avons gagné quelques matchs que nous sommes redevenus l’équipe que nous étions », prévient Jalen Brunson. « Nous devons continuer à travailler et à progresser chaque jour. C’est notre priorité. »

Une chose n’a en tout cas pas changé : Cleveland n’a toujours pas trouvé comment se débarrasser de son bourreau…

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21.8 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17.9 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25.0 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31.9 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35.0 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35.4 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 65 35.4 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NYK 74 35.0 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0 2026-27 NYK 9 34.1 42.2 36.8 75.7 0.8 2.2 3.0 5.6 1.2 0.7 1.7 0.3 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.