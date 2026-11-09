Le MVP de la nuit | Austin Reaves se prend pour Luka Doncic !

Avec Luka Doncic à plus de 40 points de moyenne depuis le début de saison, les Lakers ont pris l’habitude de voir leur superstar faire le show. Mais cette nuit, à Detroit, c’est Austin Reaves qui s’est chargé du spectacle !

Privés du Slovène, ménagé en raison de douleurs au dos, les Californiens ont pu compter sur les 43 points de leur arrière, à 14/27 aux tirs, dont 4/6 à 3-points, et un impeccable 11/11 aux lancers-francs. De quoi résister au retour des Pistons (121-116) et signer une cinquième victoire consécutive.

Et Austin Reaves a même poussé l’imitation de Luka Doncic jusqu’à inscrire un improbable panier primé avec la planche, après un « stepback » en troisième quart-temps.

« Honnêtement, quand j’ai reculé pour tirer, je me suis dit : ‘C’est exactement le genre de connerie que Luka tenterait’ », a-t-il d’ailleurs raconté après la rencontre, dans un grand sourire. « Je ne cherchais pas la planche. Mais c’est rentré, donc sur la feuille de statistiques, ça revient exactement au même. »

Car au-delà de ces paniers spectaculaires, Austin Reaves a surtout assumé son rôle de leader offensif face à la meilleure défense de NBA. Après un départ canon des Lakers, qui ont compté jusqu’à 26 points d’avance, Detroit est revenu à une petite longueur en début de dernier quart-temps.

Un patron dans les moments difficiles

Un retour globalement effectué pendant qu’Austin Reaves soufflait sur le banc, avant de reprendre les commandes pour assurer la victoire sur un tir lointain du patron suppléant. « J’ai trouvé sa prise de décision, son agressivité et sa capacité à constamment attaquer la raquette fantastiques ce soir », a apprécié JJ Redick.

« Quand un joueur tourne à 40 points de moyenne, les autres doivent élever leur niveau », a ajouté Collin Sexton. « Il faut être prêt à prendre le relais pour gagner. Et ce soir, AR a parfaitement rempli ce rôle. »

Les Lakers affichent désormais neuf victoires pour deux défaites, et deux succès en autant de rencontres disputées sans Luka Doncic.

« Que ce soit un match de Luka ou un match d’Austin, les Lakers gagnent », a résumé Walker Kessler. « Je ne sais pas si ça change quelque chose. Ce sont deux joueurs incroyables, capables de réussir des tirs très difficiles. »

Mais la meilleure imitation de Luka Doncic est peut-être venue lorsqu’Austin Reaves s’est chauffé avec un spectateur au bord du terrain. Après avoir inscrit son ultime panier à 3-points, l’arrière des Lakers n’a d’ailleurs pas manqué de pointer ce fan du doigt, histoire de lui rappeler qui avait eu le dernier mot.

Entre les tirs impossibles, les 43 points et les provocations envers le public adverse, Austin Reaves avait décidément poussé l’imitation de Luka Doncic jusqu’au bout…

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23.2 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28.8 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32.1 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34.9 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34.5 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3 2026-27 LAL 11 36.2 50.8 41.3 90.9 0.7 2.6 3.4 4.6 3.0 1.0 3.6 0.4 25.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.