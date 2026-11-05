Les Sixers marquent leur territoire dans le choc face aux Pistons

Choc au sommet de la conférence Est cette nuit, entre le leader et son dauphin. Dans le Michigan, ce sont finalement les Sixers qui ont réussi à prendre le dessus sur les Pistons, à l’issue d’une rencontre globalement maîtrisée mais qu’il a tout de même fallu sécuriser dans les dernières minutes, face à la ténacité des locaux (112-106).

Emmenés par un duo Jaylen Brown (30 points) – Joel Embiid (26 points, 15 rebonds) dominateur et par un LeBron James proche du « triple-double » (13 points, 10 rebonds, 8 passes), les joueurs de Philadelphie en profitent donc pour enregistrer une cinquième victoire de suite. Et renforcer leur position de leader au classement.

Côté Detroit, Duncan Robinson (27 points à 7/11 à 3-points) et Cade Cunningham (26 points, 11 passes, 7 rebonds) ont mené la danse, mais il leur a manqué du soutien pour rivaliser davantage avec le « Fab Five » des visiteurs. Notamment sous les panneaux, où la présence de Jalen Duren n’aurait pas été de trop pour mieux protéger le rebond ou le cercle, et peser en attaque.

D’abord mis sur orbite par la grosse première mi-temps de Jaylen Brown, agressif et auteur de son meilleur match au scoring afin de compenser la soirée sans de Tyrese Maxey (5/16 au shoot), les Sixers ont compté jusqu’à 18 points d’avance dans le troisième quart-temps, se dirigeant vers un succès tranquille. Sauf que les Pistons, accrocheurs, n’ont rien lâché et ont peu à peu grignoté leur retard, pour se retrouver à deux possessions et avec une balle pour revenir à -3 dans la dernière minute.

Génial avant la pause, puis plus en retrait pour laisser Joel Embiid faire le boulot sous les panneaux, Jaylen Brown s’est alors re-distingué et son contre sur une tentative à 3-points de Cade Cunningham a climatisé toute une salle, de plus en plus bouillante à mesure que l’écart se réduisait. Le traditionnel jeu des lancers-francs a ensuite permis à Philadelphie d’assurer sa victoire, logique et autoritaire, mais quelque peu arrachée dans la difficulté.

Un joli cadeau d’anniversaire pour Tyrese Maxey, qui célébrait ses 26 ans en ce 4 novembre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Philadelphie se détache. Battus par les Pistons il y a dix jours, leur seule défaite jusqu’à présent, les Sixers ont pu se venger, cette fois avec Joel Embiid sur le parquet (qui n’a donc pas encore perdu quand il a joué). Ce n’est toujours que le début de saison, et il reste beaucoup de mois au compteur, mais la bande de Nick Nurse continue de séduire collectivement, avec une répartition au scoring intéressante, des séquences défensives prometteuses mais aussi une belle énergie qui se dégage dans le groupe. Tous les voyants sont donc au vert, avec cette huitième victoire en neuf matchs. Prochain test ? À Cleveland, vendredi.

– Joel Embiid chahuté. Entre les « F*** EMBIID ! » du public, semble-t-il à son goût, ou son accrochage avec Tolu Smith à la fin de la première mi-temps, qui lui a valu une faute technique, le pivot de Philadelphie a connu une soirée animée. Pourtant, c’est bien lui qui repart de Detroit avec la victoire en poche, grâce à un gros « double-double » pour régner dans la raquette et grâce à des lancers-francs, sous les sifflets, pour soulager l’équipe presque sur commande quand ça allait moins bien.

– Nouveau « milestone » pour LeBron James. C’est en tout début de deuxième quart-temps, sur un « layup » main gauche, que le « King » est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 16 000 paniers en saison régulière. Un record bien sûr, qu’il va pouvoir continuer de porter très haut.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 106 PHI 112 WAS 105 ATL 120 BOS 109 MIL 102 BRO 114 CHA 104 NYK 135 CHI 105 MEM 103 IND 107 NOR 120 UTH 113 OKC 124 CLE 116 HOU 107 MIN 117 DEN 128 TOR 109 PHO 119 POR 132 SAS 112 DAL 111 SAC 94 LAL 108 LAC 94 MIA 88